Hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ có được hoàn thuế quý I đã nộp?

TPO - Dự kiến, Chính phủ sẽ ban hành nghị định vào tuần sau để nâng doanh thu chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng. Theo đó, Bộ Tài chính đã dự thảo quy định mới, về việc các hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế sẽ được hoàn thuế theo quy định.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Điểm đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm.

Khoản 2 Điều 12 được đề xuất sửa đổi theo hướng: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh nhưng có doanh thu thực tế phát sinh của năm từ 1 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, những hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế quý I vừa qua sẽ được hoàn thuế theo quy định.

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế quý I sẽ được hoàn thuế.

Theo quy định hiện hành, với hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, thời hạn cuối để nộp tờ khai thuế quý I, thông báo thông tin tài khoản ngân hàng và ví điện tử là ngày 30/4. Tuy nhiên, do trùng kỳ nghỉ lễ kéo dài đến hết ngày 3/5, thời hạn nộp hồ sơ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 4/5.

Hộ kinh doanh thuộc diện phải lập bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị (doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên trong năm 2025; hoặc hộ kinh doanh lựa chọn nộp thuế theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất) cần gửi 1 bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng phương thức điện tử cùng hồ sơ khai thuế quý I/2026. Đây là mốc thời gian quan trọng mà hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý khi thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế trong năm đầu chuyển sang cơ chế quản lý mới.

Theo đó, hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng phải xác định giá trị hàng tồn kho, máy móc, thiết bị tại thời điểm ngày 31/12/2025, làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân năm 2026.

Quy định này áp dụng đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên trong năm 2025; hoặc hộ kinh doanh lựa chọn nộp thuế theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất từ năm 2026.

Bảng kê được lập theo mẫu của Bộ Tài chính, lưu giữ tại hộ kinh doanh và gửi cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế. Cơ quan thuế tiếp nhận bảng kê nhưng không xác nhận nguồn gốc hàng hóa. Hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai.

Cũng theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, doanh thu để xác định thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh được xác định là toàn bộ khoản thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh, không phụ thuộc đã thu được tiền hay chưa.

Ngoài tiền bán hàng và cung ứng dịch vụ, doanh thu còn bao gồm khoản thưởng doanh số, khoản hỗ trợ bán hàng, khuyến mại, chiết khấu thanh toán, khoản bồi thường hợp đồng, khoản hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Trong khi đó, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại không tính vào doanh thu chịu thuế.

Một số lĩnh vực đặc thù được quy định cách xác định doanh thu riêng như hoạt động gia công, bán trả góp, đại lý đúng giá hưởng hoa hồng, cho thuê tài sản, vận tải hoặc xây dựng nhằm bảo đảm xác định đúng bản chất thu nhập chịu thuế.