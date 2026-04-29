Vận hành 15 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam dịp 30/4

TPO - Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có thông tin về tình hình đầu tư, xây dựng 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo đó, dịp 30/4-1/5 có 15 trong tổng số 21 trạm này được đưa vào hoạt động. Với trạm dừng nghỉ tại cao tốc Nghi Sơn sẽ vận hành tạm.

​

Cục ĐBVN cho biết, thời gian qua Cục đã ký biên bản với các nhà đầu tư về tiến độ đầu tư, xây dựng 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo đó, các trạm có thời gian thực hiện từ 12 - 17 tháng và thời gian hoàn thành vào quý trong quý I và quý II/2026.

Xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tuy nhiên, để sớm phục vụ người dân, tạo đồng bộ về hạ tầng giao thông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, thời gian qua Cục ĐBVN thường xuyên có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành 21 trạm dừng nghỉ dịp 30/4. Tuy nhiên, đến nay với nhiều lý do, dịp 30/4 và 1/5 năm nay có 15/21 trạm có một số công trình dịch vụ công thiết yếu hoặc có trạm tạm để phục vụ nhu cầu giao thông trên cao tốc.

Các trạm này nằm trên các tuyến cao tốc, gồm: Mai Sơn - QL45; Nghi Sơn - Diễn Châu (vận hành trạm tạm); Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Cam Lộ - La Sơn (trạm tạm); Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15); Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Vân Phong - Nha Trang; Nha Trang - Cam Lâm; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205); Phan Thiết - Dầu Giây; Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau.

Cục ĐBVN cho biết, trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Ninh Bình Hà Nội vào đến Cà Mau có tổng cộng 32 trạm dừng nghỉ. Ngoài 21 trạm đang xây dựng và 15 trạm sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng từ 30/4 sắp tới, thì tuyến có 5 trạm đã đi vào vận hành; 6 trạm đang chuẩn bị đầu tư.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dịp 30/4 năm nay vận hành trạm tạm.

Với 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành, khai thác, gồm trạm Cầu Giẽ - Ninh Bình (trạm của VEC); Cao Bồ - Mai Sơn (Xuân Khiêm trái tuyến, Xuân Cương phải tuyến), La Sơn - Hòa Liên (trái tuyến), TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương và 01 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,

6 trạm đang đầu tư, chưa khai thác, gồm: QL.45 - Nghi Sơn (chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất rừng); Diễn Châu - Bãi Vọt; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; (5) Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thành 21 trạm dừng nghỉ vào dịp 30/4 để phục vụ người dân, tạo đồng bộ về hạ tầng giao thông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, tuy nhiên đến nay mới chỉ 15/21 trạm được đưa vào hoạt động đúng yêu cầu; các trạm còn lại trong đó có trạm qua Nghệ An vẫn thi công chưa xong.

​