Trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An về đích bất thành

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 24 trạm dừng nghỉ được đầu tư mới, đã ký hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện 21 trạm, 3 trạm đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Theo tiến độ hợp đồng mới nhất, 21 các trạm dừng nghỉ đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng (trong đó có trạm qua huyện Diễn Châu cũ, Nghệ An) phải hoàn thành trong quý I và hoặc 30/4 để phục vụ người dân.

Tuy nhiên, đối với trạm thu phí qua huyện Diễn Châu cũ, Nghệ An qua theo theo dõi, giám sát đến sáng 28/4 đại diện Cục ĐBVN cho biết, trạm vẫn chưa hoàn thành vào dịp 30/4 năm nay.