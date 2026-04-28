Petrolimex tiên phong triển khai xăng sinh học E10, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải, xăng sinh học E10 đang nổi lên như một giải pháp khả thi trong ngắn và trung hạn. Việc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) chủ động triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 cũng mở rộng kinh doanh sản phẩm xăng dầu cao cấp đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5 (Euro 5) cho thấy vai trò tiên phong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, dẫn dắt thị trường trên lộ trình phát triển năng lượng sạch, bền vững.

Bể nhiên liệu E100 dùng để phối trộn xăng E10

Chủ động dẫn dắt thị trường, đẩy nhanh lộ trình thay thế xăng khoáng

Phát triển nhiên liệu sinh học là một nội dung trọng tâm trong Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Theo lộ trình tại Thông tư 50/2025/TT-BCT, Việt Nam sẽ chuyển đổi hoàn toàn từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học từ ngày 1/6/2026.

Tuy nhiên, trước những biến động phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, yêu cầu giảm phụ thuộc vào xăng khoáng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo đó, ngày 19/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg, đặt mục tiêu thúc đẩy sử dụng xăng sinh học E10, đồng thời yêu cầu rà soát điều kiện để triển khai ngay trong tháng 4/2026, hướng tới giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Trong bối cảnh đó, Petrolimex - doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn nhất cả nước - đã nhanh chóng thể hiện vai trò dẫn dắt bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ rất sớm. Cụ thể, ngay từ tháng 8/2025, Petrolimex đã tổ chức thí điểm kinh doanh xăng E10 tại TP. Hồ Chí Minh; đồng thời đầu tư hoàn thiện hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật.

Hiện tại, Petrolimex đã có 7 điểm kho pha chế sẵn sàng trên toàn quốc, cùng với hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ đã được chuẩn bị hạ tầng, bao gồm xúc rửa bể chứa, kiểm tra thiết bị và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang xây dựng kịch bản triển khai kinh doanh xăng E10 RON95 trên toàn hệ thống ngay trong tháng 4/2026, sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ thay thế hoàn toàn xăng khoáng trước thời hạn nếu điều kiện cho phép.

Không chỉ tập trung trong nước, Petrolimex còn chủ động học hỏi kinh nghiệm quốc tế thông qua các chương trình trao đổi tại Thái Lan, Philippines và Hoa Kỳ nhằm hoàn thiện quy trình kinh doanh, vận chuyển và kiểm soát chất lượng xăng E10.

Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex

Đảm bảo chất lượng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Song song với hạ tầng kỹ thuật, Petrolimex đặc biệt chú trọng đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào. Theo tính toán, nếu chuyển đổi hoàn toàn sang xăng E10 RON95, Tập đoàn có thể giảm gần 10% lượng xăng khoáng, tương đương khoảng 35.000-40.000 m³ mỗi tháng, qua đó góp phần giảm áp lực nhập khẩu và

Theo Petrolimex, một trong những yếu tố then chốt để xăng E10 được thị trường đón nhận là chất lượng và độ an toàn. Nhìn từ thực tiễn, sau thời gian hơn 8 tháng triển khai thực tế tại TP Hồ Chí Minh, đến nay chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng.

Cùng với đó, nhằm bảo đảm triển khai xăng sinh học được an toàn, hiệu quả, Tập đoàn đã rà soát toàn diện hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời đầu tư các công cụ giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sản phẩm đạt đầy đủ tiêu chuẩn của Nhà nước và doanh nghiệp.

Xăng E10 - mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái năng lượng bền vững

Việc triển khai xăng E10 cũng gắn liền với chiến lược chuyển đổi số - chuyển dịch xanh, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải quốc gia.

Các chuyên gia nhận định, để xăng E10 thực sự đi vào cuộc sống, cần sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Trong tiến trình này, Petrolimex đang đóng vai trò chủ lực từ khâu thí điểm, chuẩn bị hạ tầng đến xây dựng lộ trình triển khai toàn diện.

Dù vẫn còn những thách thức về nguồn cung và thói quen tiêu dùng, xăng E10 được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống năng lượng quốc gia.

Việc Petrolimex tiên phong triển khai không chỉ giúp nâng cao tính tự chủ năng lượng, mà còn góp phần giảm phát thải, thúc đẩy phát triển bền vững và hiện thực hóa các cam kết chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Khẳng định vị thế tiên phong bằng chất lượng vượt trội

Không chỉ tiên phong triển khai xăng sinh học E10, Petrolimex còn thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường khi cung cấp các sản phẩm nhiên liệu chất lượng cao như Xăng RON 95-V và Điêzen 0,001S - V (DO -V). Các sản phẩm cao cấp này đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt, giúp giảm đáng kể hàm lượng lưu huỳnh và các chất gây ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu suất vận hành và kéo dài tuổi thọ động cơ.

Việc cung ứng xăng, dầu điêzen tiêu chuẩn Euro 5 đòi hỏi hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ và nguồn cung ổn định – những yếu tố không phải doanh nghiệp nào trên thị trường cũng đáp ứng được. Trong bối cảnh đó, Petrolimex là một trong số ít đơn vị tiên phong triển khai rộng rãi các sản phẩm nhiên liệu chất lượng cao này, khẳng định năng lực vượt trội cũng như cam kết cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.