Giá phân bón tăng mạnh: Doanh nghiệp 'kẻ khóc, người cười'

TPO - Quý I vừa qua, thị trường phân bón bước vào chu kỳ tăng giá mới dưới tác động của căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước cho thấy sự phân hoá rõ.

Nhóm doanh nghiệp sản xuất urê là những đơn vị hưởng lợi rõ nét nhất. Giá urê thế giới tăng mạnh, có thời điểm tăng tới 80%, tạo cú hích lớn cho xuất khẩu và lợi nhuận doanh nghiệp phân bón.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 810.000 - 820.000 tấn phân bón, với hơn 360 triệu USD, tăng gần 35% về lượng và gần 60% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh đó, Đạm Cà Mau (DCM) ghi nhận doanh thu quý I đạt khoảng 5.370 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 837 tỷ đồng, tăng hơn 80%. Kết quả này phản ánh rõ lợi thế về nguồn khí đầu vào ổn định và khả năng đẩy mạnh xuất khẩu khi giá thế giới tăng.

Tương tự, Đạm Phú Mỹ (DPM) cũng tận dụng tốt nhịp tăng của thị trường. Theo báo cáo của doanh nghiệp, doanh thu quý I đạt 5.706 tỷ đồng, hoàn thành 150% kế hoạch quý và 32% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 515 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch năm.

Ở nhóm phân hỗn hợp, Phân bón Bình Điền (BFC) ghi nhận tăng trưởng khá đồng đều. Quý I doanh thu hợp nhất đạt khoảng 3.400 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận trước thuế đạt 176,6 tỷ đồng, tăng 28,5%. Riêng công ty mẹ đạt khoảng 135 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 40,6%.

Giá phân bón tăng mạnh song bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp có sự phân hoá rõ nét.

Dù kết quả tích cực, mức tăng này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhóm urê, phản ánh đặc thù ngành NPK phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu đầu vào, khiến biên lợi nhuận khó mở rộng mạnh trong giai đoạn giá biến động.

Trái ngược với nhóm trên, các doanh nghiệp phân lân và DAP lại cho thấy rõ áp lực chi phí trong bối cảnh giá phân bón tăng.

Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) ghi nhận doanh thu quý I đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 7,5%. Tuy nhiên, giá vốn, chi phí tài chính tăng mạnh, đã khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn chỉ đạt 37 tỷ đồng, giảm 48,5% so với cùng kỳ.

Tình trạng tương tự xuất hiện tại DAP - Vinachem. Quý I, doanh thu đạt khoảng 1.842 tỷ đồng, tăng tới 59,3%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 124 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 2%. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 16,3% xuống còn 11%.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục khiến giá năng lượng và nguyên liệu biến động, xu hướng này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Do đó, thị trường phân bón năm nay sẽ không còn câu chuyện tăng trưởng đồng loạt mà là giai đoạn chọn lọc.