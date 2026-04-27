Giá dầu thô, chứng khoán tăng thẳng đứng

TPO - Giá dầu tăng mạnh mức cao nhất ba tuần do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Chứng khoán châu Á tiếp tục lập đỉnh nhờ nhóm cổ phiếu chip và công nghệ bứt phá.

Dầu thô, chứng khoán gây chú ý

Dầu thô tăng mạnh ngay đầu tuần. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng hơn 2%, chạm 107,97 USD/thùng, mức cao nhất trong ba tuần. Động lực chính đến từ lo ngại eo biển Eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông hoàn toàn, khiến dòng chảy dầu khí từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.

Dù lệnh ngừng bắn giúp hạ nhiệt phần lớn giao tranh trong cuộc chiến kéo dài hai tháng giữa Mỹ, Israel và Iran, hoạt động vận tải năng lượng qua khu vực này vẫn chưa trở lại bình thường.

Goldman Sachs cảnh báo nếu lượng tồn kho toàn cầu giảm xuống mức quá thấp, giá dầu có thể tăng rất mạnh trong thời gian ngắn.

Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm trong phiên 27/4 nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo chưa hạ nhiệt. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,1%, lên 43.982 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 0,8%, lên 3.412 điểm, tiếp tục neo gần mức cao kỷ lục. TWII tăng 1,4%, lên 27.865 điểm, lập mức cao mới nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai S&P 500 gần như đi ngang quanh vùng 6.428 điểm trong phiên châu Á, phản ánh tâm lý thận trọng trước tuần lễ dày đặc báo cáo tài chính và các cuộc họp ngân hàng trung ương. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng nhẹ 0,2%, tiếp tục được hỗ trợ bởi nhóm công nghệ vốn hóa lớn.

Chứng khoán châu Á tăng dựng đứng.

Dòng tiền vẫn đổ mạnh vào cổ phiếu bán dẫn sau khi Intel công bố dự báo doanh thu quý II vượt kỳ vọng Phố Wall. Thông tin này giúp nhóm chip tại châu Á bứt phá, trong đó nhiều mã lớn tại Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc tăng mạnh ngay đầu phiên.

Tổng vốn hóa nhóm cổ phiếu tập trung vào các nhà sản xuất chip tại Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc hiện đã vượt toàn bộ quy mô thị trường chứng khoán Đức, cho thấy sức nóng đặc biệt của ngành bán dẫn trong chu kỳ đầu tư AI hiện nay.

Tuần này cũng là giai đoạn cao điểm của mùa báo cáo tài chính quý I tại Mỹ, khoảng 44% tổng vốn hóa của chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh. Những doanh nghiệp được theo dõi sát sao gồm Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms và Apple. Giới đầu tư đặc biệt quan tâm kế hoạch chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và AI của các tập đoàn này.

Ngoài Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), hàng loạt ngân hàng trung ương lớn khác như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Canada cũng sẽ họp chính sách trong tuần này. Phần lớn được dự báo giữ nguyên lãi suất, nhưng mọi tín hiệu liên quan đến khả năng tăng tiếp lãi suất vào cuối năm sẽ tác động mạnh đến thị trường.

Giá vàng đi ngang

Trong phiên giao dịch ngày 27/4, giá vàng giao ngay ổn định quanh mức 4.709,50 USD/ounce. Tuần trước, kim loại quý giảm 2,5%, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài bốn tuần liên tiếp. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 6 giảm 0,3%, xuống còn 4.725,10 USD/ounce.

Giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển. Kyle Rodda - chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao của Capital.com - nhận định yếu tố tác động lớn nhất đến giá vàng lúc này là khả năng hai bên có đạt bước tiến mới trong vài ngày tới hay không.

Đồng USD suy yếu hỗ trợ cho giá vàng, sau khi xuất hiện thông tin Iran thông qua trung gian Pakistan gửi đề xuất mới tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có thể liên hệ nếu muốn đàm phán, đồng thời tái khẳng định Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, việc ông Trump hủy chuyến đi Islamabad của hai đặc phái viên Mỹ cuối tuần qua được xem là dấu hiệu không tích cực đối với triển vọng hòa giải. Điều đó khiến thị trường tiếp tục ở trạng thái chờ đợi.

Nhà đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra tuần này. Nếu Fed tiếp tục duy trì lãi suất cao để đối phó nguy cơ lạm phát quay trở lại do giá năng lượng tăng, vàng có thể chịu thêm áp lực khi dòng tiền chuyển sang các tài sản sinh lời.

Giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 76,61 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,2% lên 2.015,63 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,6% còn 1.487,73 USD/ounce.

​