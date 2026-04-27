Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi 1 nối Vĩnh Long - Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - Dịp lễ 30/4-1/5, hàng trăm công nhân tại công trường cầu Đại Ngãi 1 duy trì nhiều mũi thi công nhằm giữ tiến độ. Nhiều hạng mục được tăng tốc, song áp lực vật liệu và chi phí vẫn là thách thức không nhỏ.

Ban Quản lý dự án 85 thuộc Bộ Xây dựng - chủ đầu tư dự án cầu Đại Ngãi - cho biết, các đơn vị đang huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại gói thầu số 15-XL cầu Đại Ngãi 1 (nối Vĩnh Long - Cần Thơ), nhà thầu đang triển khai 24 mũi thi công với 47 cán bộ kỹ thuật, 253 công nhân và 77 máy móc, thiết bị. Các hạng mục nền đường và xử lý nền đất yếu đã hoàn thành 100%. Phần cầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi hoàn tất toàn bộ cọc khoan nhồi, đúc xong 294/294 phiến dầm, khối lượng bê tông mố trụ đạt hơn 79%.

Sản lượng thi công lũy kế gói thầu 15-XL hiện đạt gần 70%.

Trong khi đó, gói thầu số 11-XL (cầu Đại Ngãi 2) duy trì 9 mũi thi công với 55 nhân lực và 45 thiết bị, cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra. Nhiều hạng mục đạt tỷ lệ cao như đắp nền K95 đạt 91%, cống thoát nước đạt 79%, bê tông nhựa gần 50%.

Đáng chú ý, toàn bộ 6/6 cây cầu thuộc gói thầu này đã hoàn thành 100% các hạng mục chính, từ cọc khoan nhồi, mố trụ đến dầm cầu. Dù vậy, tiến độ phần đường vẫn chậm so với kế hoạch.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ, các đơn vị vẫn duy trì thi công bình thường trên công trường, đồng thời đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động.

Công nhân thi công cầu Đại Ngãi 1.

Theo đại diện liên danh nhà thầu, riêng gói 15-XL đang triển khai 24 mũi thi công, gồm: 8 mũi thi công bệ, trụ, xà mũ, tấm bê tông cốt thép và kè; 2 mũi thi công đường đầu cầu; 4 mũi thi công dầm, dầm thép, cáp dây văng; 7 mũi thi công thân bệ trụ cầu chính. Toàn bộ lực lượng được huy động tối đa nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, sản lượng thi công lũy kế của gói thầu số 15-XL đạt gần 70%.

Chủ đầu tư dự án cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình hình giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến công tác mua, tập kết nhiên liệu để tổ chức thi công; giá nhiên liệu đã kéo theo giá cả toàn bộ các nguyên vật liệu khác và giá vận chuyển tăng theo.

Đặc biệt, nguồn đá hộc phục vụ thi công kè đang khan hiếm nghiêm trọng. Các mỏ đá tại TPHCM chủ yếu ưu tiên sản xuất đá dăm và đá bê tông, khiến nguồn cung đá hộc hạn chế, trong khi phải chia sẻ cho nhiều dự án tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Duy trì nhiều mũi thi công xuyên kỳ nghỉ lễ, cầu Đại Ngãi 1 được đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2028.

Theo tính toán, trong năm 2026, dự án cần khoảng 24.000 m³ đá, song nguồn cung hiện chưa đáp ứng, khiến nhiều đợt thi công bê tông bị chậm do thiếu vật liệu.

Trước thực trạng này, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị các địa phương sớm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đoạn tuyến bổ sung dài hơn 12km từ QL91B đến QL60 hiện hữu. Đồng thời, đề nghị các địa phương như TPHCM, Đồng Nai, An Giang ưu tiên cấp khoảng 12.000 m³ đá hộc và 17.000 m³ đá bê tông trong năm 2026, nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu cho dự án.

Cầu Đại Ngãi 2 vượt sông Hậu, kết nối hai bờ Đại Ngãi - Cù Lao Dung, chính thức cho lưu thông hạn chế.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, gồm hai hạng mục chính là cầu Đại Ngãi 2 (khởi công tháng 10/2023) và cầu Đại Ngãi 1 (triển khai từ tháng 12/2024). Trong đó, cầu Đại Ngãi 2 dài hơn 862m, rộng 17,5m, gồm 13 nhịp, với nhịp chính dài tới 330m. Toàn bộ dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 15km. Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 54 tại xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long), đi qua Cù Lao Dung và kết nối với Quốc lộ Nam Sông Hậu tại xã Đại Ngãi, TP. Cần Thơ.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ thông tuyến Quốc lộ 60, giúp rút ngắn khoảng 80km quãng đường từ các tỉnh duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long đi TP.HCM so với lộ trình hiện hữu qua Quốc lộ 1.

#Cầu Đại Ngãi #sông Hậu #thi công #xuyên lễ #Cần Thơ #vật liệu

