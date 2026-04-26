Cổ đông 'quay lưng', doanh nghiệp đại hội bất thành

TPO - Công ty CP Đầu tư LDG chỉ có hơn 13% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội cổ đông, Công ty CP Chứng khoán SBS có 26 cổ đông tham dự nên không đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định và buộc phải tổ chức đại hội lần 2.

Quá ít cổ đông tham dự

Sau khi đại hội lần 1 không thể tổ chức, Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) đã thông báo kế hoạch tổ chức lần 2 vào chiều ngày 21/5, bằng hình thức trực tuyến.

Trước đó, ngày 23/4, LDG tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026 nhưng chỉ có 200 cổ đông tham gia, tương ứng hơn 33,55 triệu cổ phiếu, chỉ đạt hơn 13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ LDG, đại hội không đủ điều kiện để tiến hành. Là doanh nghiệp có danh sách cổ đông phân tán, trong nhiều năm gần đây LDG liên tục không thể tổ chức đại hội lần 1 do số lượng cổ đông tham dự không đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của LDG đã chỉ ra nhiều điểm lưu ý. Cụ thể, cuối năm 2025, LDG ghi nhận nhiều khoản nợ đã quá hạn thanh toán hoặc sắp đến hạn trong ngắn hạn. Tổng dư nợ liên quan đến ngân hàng và trái phiếu hơn 777 tỷ đồng.

Không chỉ áp lực từ nợ vay, doanh nghiệp còn đối mặt với các khoản phải trả người bán ngắn hạn ở mức hơn 142 tỷ đồng, trong đó có gần 73 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán. Bên cạnh đó là các khoản phải trả khách hàng đã thanh lý thỏa thuận đặt cọc hoặc hợp đồng nguyên tắc tại nhiều dự án khác nhau.

Tại dự án High Intela và West Intela, số tiền đã quá hạn gần 121 tỷ đồng. Tại dự án LDG Sky, con số này lên tới 225 tỷ đồng. Dự án khu dân cư Tân Thịnh ghi nhận hơn 44 tỷ đồng, còn các dự án khác phát sinh hơn 3 tỷ đồng.

Moore AISC lưu ý rằng, các yếu tố đề cập có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của LDG. Giả định hoạt động liên tục của LDG phụ thuộc vào khả năng của công ty trong việc thực hiện thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ quá hạn, nợ sắp đến hạn cũng như tạo ra đủ dòng tiền trong ngắn hạn để duy trì cho hoạt động kinh doanh bình thường.

Tương tự, Công ty CP Chứng khoán SBS (mã chứng khoán: SBS) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2026 vào ngày 24/4. Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành đại hội là 14.488 cổ đông. Tuy nhiên, số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội lần này là 26 cổ đông, đại diện 8,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội theo đó tổ chức bất thành lần 1 và SBS phải tiến hành tổ chức lần 2.

Becamex IDC lùi đại hội

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) thực hiện gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức chậm nhất đến ngày 30/6. Lý do gia hạn thời gian tổ chức đại hội để hoàn tất đại hội cổ đông thường niên tại các công ty thành viên và cập nhật phương án kinh doanh, kế hoạch tài chính cho phù hợp với các tác động, diễn biến mới của thị trường năm nay.

Theo quy định, công ty cổ phần bắt buộc phải tổ chức đại hội cổ đông thường niên mỗi năm một lần, trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (thường là trước 30/4) để phê duyệt báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh. Thời hạn này có thể gia hạn nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trong báo cáo thường niên năm 2025, Becamex IDC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 10.230 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.883 tỷ đồng (tăng 10% so với thực hiện trong năm 2025).

Sở Giao dịch chứng khoán (HoSE) vừa có công văn nhắc nhở Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) về việc chậm công bố thông tin nghị quyết, biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Trước đó, PC1 đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 22/4. Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi thông qua quyết định của đại hội cổ đông thường niên.

Dù đã quá thời hạn quy định, HoSE vẫn chưa nhận được đầy đủ nghị quyết và biên bản họp đại hội cổ đông của PC1. Vì vậy, HoSE yêu cầu công ty khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông.