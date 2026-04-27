Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Lương hưu: Hơn 11.500 người nhận trên 20 triệu đồng/tháng

Lương hưu phổ biến 3-10 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn còn nhiều người hưởng thấp; số nhận trên 20 triệu đồng/tháng chỉ hơn 11.500 người.

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy phần lớn người nghỉ hưu có mức hưởng dưới bình quân, phổ biến từ 3 đến dưới 10 triệu đồng/tháng.

Số người hưởng lương hưu theo mức hưởng. Biểu đồ: BHXH Việt Nam.
Số người hưởng lương hưu theo mức hưởng. Biểu đồ: BHXH Việt Nam.

Theo BHXH Việt Nam, cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và và trợ cấp hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người nhận từ 20 triệu đồng/tháng; gần 418.500 người từ 10 đến dưới 20 triệu; hơn 1 triệu người từ 6 đến dưới 10 triệu; khoảng 1,35 triệu người từ 3 đến dưới 6 triệu.

Ngoài ra, gần 564.000 người nhận dưới 3 triệu đồng/tháng, trong đó gần 419.400 người dưới mức 2,34 triệu đồng - tương đương lương cơ sở.

Như vậy, căn cứ trên số liệu thống kê do cơ quan BHXH cung cấp thì người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng chủ yếu thuộc nhóm có mức hưởng từ 3 triệu đồng/tháng đến dưới 10 triệu đồng/tháng chiếm gần 80%.

Lần điều chỉnh gần nhất được thực hiện từ ngày 1/7/2024 theo Nghị định 75, với mức tăng 15%, góp phần cải thiện đời sống người hưởng. Việc tăng thêm cho nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 cũng góp phần thu hẹp chênh lệch với nhóm nghỉ hưu sau thời điểm này.

Tuy vậy, Bộ Nội vụ cho rằng chính sách điều chỉnh hiện hành vẫn bộc lộ nhiều bất cập. Việc tăng đồng đều theo tỉ lệ phần trăm trong nhiều năm đã làm nới rộng khoảng cách giữa các nhóm hưởng cao và thấp. Người có nền lương hưu cao tiếp tục được hưởng lợi lớn hơn qua mỗi lần điều chỉnh, tạo "hiệu ứng cộng dồn", trong khi chưa phản ánh đầy đủ nguyên tắc đóng - hưởng.

Giai đoạn 2016-2025, lương hưu đã tăng 71,09%, cao hơn đáng kể so với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (34,85%) và lãi suất đầu tư quỹ BHXH (67,28%). Điều này khiến mức hưởng tăng nhanh hơn so với tương quan đóng góp trước đó.

Áp lực cân đối quỹ cũng gia tăng trong bối cảnh già hóa dân số. Năm 2024, chi quỹ hưu trí và tử tuất gấp 2,63 lần năm 2016, trong khi thu chỉ tăng 2,19 lần. Tỉ lệ chi trên thu tăng từ 65,14% lên 78,37%.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7
Bộ Nội vụ đề xuất tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

Việc điều chỉnh lương hưu thời gian qua còn gắn với điều chỉnh lương cơ sở, là một trong những nguyên nhân khiến mức tăng cao. Cơ quan này đang nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan, gắn với cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 và cải cách BHXH theo Nghị quyết 28 nhằm khắc phục các bất cập.

Dự kiến từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ tăng 8% so với mức tháng 6/2026, theo đề xuất của Bộ Nội vụ trong dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Chính sách áp dụng cho 10 nhóm đối tượng, đồng thời bổ sung người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Điều 23 Luật BHXH 2024.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe