Nhiều doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của nhiều doanh nghiệp. Các trường hợp này không còn đáp ứng điều kiện về vốn, cổ đông, vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin...

CTCP In Hàng không (mã IHK) bị huỷ tư cách công ty đại chúng từ ngày 23/4. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, vốn chủ sở hữu của IHK tại ngày 31/12/2024 chỉ đạt 24,42 tỷ đồng.

Theo Thông tư 19/2025/TT-BTC và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024, điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng đã siết chặt rõ rệt. Cụ thể, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tối thiểu 30 tỷ đồng. Ít nhất 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do tối thiểu 100 nhà đầu tư nhỏ nắm giữ, không bao gồm các cổ đông lớn.

Như vậy, IHK không còn đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu để duy trì tư cách công ty đại chúng.

Các doanh nghiệp huỷ tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng các điều kiện về vốn, cổ đông, vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin...

Trường hợp khác, UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam (mã DMS).

Căn cứ danh sách tổng hợp sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách 1/10/2025, DMS có tổng cộng 166 cổ đông. Trong đó, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP nắm giữ 51%, Công ty TNHH Nguyên liệu Omanco Việt Nam nắm giữ 16,44%, ông Hoàng Nam Long sở hữu 24,22%, còn lại các cổ đông nhỏ lẻ chỉ nắm giữ 8,34%.

Như vậy, doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ, theo đó, bị hủy tư cách công ty đại chúng.

DMS tiền thân là Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí, thành lập từ năm 1990 và chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần từ năm 2011. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn nhiên liệu, sản xuất plastic, cao su tổng hợp và dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí.

Ngoài ra, UBCKNN cũng thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong từ ngày 20/4, sau thời gian dài vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó, Thanh tra UBCKNN đã xử phạt doanh nghiệp này 92,5 triệu đồng do không công bố hàng loạt tài liệu quan trọng, như báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022, 2023, 2024; báo cáo tài chính bán niên đã soát xét các năm 2022, 2023, 2024, 2025; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022-2025; báo cáo thường niên các năm 2021-2025; cùng báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2022-2024.

Xi măng Hồng Phong tiền thân là CTCP Xi măng Lạng Sơn, được thành lập từ năm 2006 và có trụ sở tại tỉnh Lạng Sơn.

Vừa qua, UBCKNN cũng yêu cầu rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước và công ty con đang niêm yết, đăng ký giao dịch.

Riêng các doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần, sẽ không bị hủy tư cách đại chúng trong thời gian thực hiện phương án cơ cấu lại, dù có thể chưa đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cổ đông.

UBCKNN khuyến nghị các doanh nghiệp chủ động rà soát, đối chiếu tình trạng thực tế với quy định pháp luật để xác định rõ trường hợp áp dụng. Đối với các doanh nghiệp nhà nước không thuộc diện ngoại lệ, và các công ty con của doanh nghiệp nhà nước, nếu không đáp ứng một trong các điều kiện nêu trên sẽ bị chấm dứt tư cách công ty đại chúng.

Các doanh nghiệp thuộc diện này phải gửi văn bản thông báo tới UBCKNN kèm danh sách cổ đông, thực hiện công bố thông tin bất thường trong thời hạn 15 ngày kể từ thời điểm không còn đáp ứng điều kiện. Nếu sau 1 năm vẫn không khắc phục được, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng.

Trong trường hợp muốn duy trì tư cách, công ty cần xây dựng kế hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông theo quy định. Sau khi nhận thông báo hủy tư cách đại chúng, doanh nghiệp có 7 ngày để công bố thông tin và hoàn tất thủ tục hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch.