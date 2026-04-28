Cổ đông nhận nghìn tỷ cổ tức sau dịp lễ

TPO - Công ty CP Vinhomes chi 24.600 tỷ đồng tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu, Sabeco sẽ chi hơn 3.800 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi khoảng 3.063 tỷ đồng... để trả cổ tức cho cổ đông.

Tuần này, có 3 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức bằng tiền, mức cao nhất là 90% và thấp nhất là 9%.

Chi hàng ngàn tỷ

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM), cổ đông đã thông qua kế hoạch cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu năm tài chính 2025.

Theo đó, cổ tức bằng tiền được thông qua ở mức 60% vốn điều lệ, tương đương 24.600 tỷ đồng, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu. Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần hiện hữu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Lần gần nhất VHM trả cổ tức là cho năm tài chính 2021 với 2.000 đồng/cổ phiếu bằng tiền nhưng không chi trả cổ tức cho năm 2022-2024. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu nếu được thực hiện sẽ giúp tăng vốn điều lệ của VHM từ 41.100 tỷ đồng lên 82.100 tỷ đồng.

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã chứng khoán: SAB) thông báo, ngày 29/7 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 còn lại bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 30%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần nhận được 3.000 đồng. Ngày thanh toán là 28/8.

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SAB sẽ chi hơn 3.800 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Theo phương án được phê duyệt, Sabeco sẽ chi cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 50%. Hồi tháng 2, SAB đã tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền.

Hiện tại, cổ đông lớn nhất của Sabeco là Công ty TNHH Vietnam Beverage - sở hữu 53,59%, tiếp đến là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 36% vốn.

Ngày 29/4 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB) nhằm chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%. Với hơn 3,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VIB sẽ chi khoảng 3.063 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày 4/5, Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã chứng khoán: TJC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 90%. Với hơn 8,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TJC sẽ chi gần 77 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Ngày thanh toán là 19/5.

Đáng chú ý, mức cổ tức này gây bất ngờ lớn khi kế hoạch ban đầu được đại hội cổ đông thông qua là không chia cổ tức. Đây cũng là mức chi trả cao nhất trong lịch sử của TJC, vượt xa thông lệ trước đây khi cổ tức tiền mặt chỉ dao động quanh 10%/năm và cao nhất từng ghi nhận là 20% vào năm 2008.

Thu về ngàn tỷ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) vừa công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ, với mức giá 16.850 đồng/cổ phiếu để thu về gần 3.300 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên SHB thực hiện phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với sự góp mặt của nhiều tổ chức tài chính và quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Tỷ lệ phân phối thành công 100%.

Đợt phát hành riêng lẻ là một phần trong kế hoạch tăng vốn tổng thể của SHB, gồm phát hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, chào bán cho cổ đông hiện hữu và chương trình phát hành cổ phiếu ESOP. Tổng quy mô dự kiến là 750 triệu cổ phiếu, hướng tới nâng vốn điều lệ lên hơn 53.000 tỷ đồng.

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu thuần 1.676 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 232 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng lỗ lũy kế của HNG chạm mốc 10.371 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu chỉ còn lại hơn 1.044 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị HNG Trần Bá Dương nhận định doanh nghiệp cần lộ trình khoảng 3-4 năm để xử lý dứt điểm khoản lỗ lũy kế, tùy thuộc vào hiệu quả vận hành thực tế tại các nông trường.

Trong năm nay, HNG dự kiến giải ngân khoảng 3.664 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, tập trung chủ yếu vào mảng chuối với ngân sách 1.769 tỷ đồng và mô hình chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái.

Ngoài ra, HAGL Agrico triển khai phương án phát hành riêng lẻ để bán khoảng 20% vốn cho hai nhà đầu tư chiến lược. Các đối tác này được xác định là những quỹ đầu tư có tầm nhìn dài hạn, ưu tiên hưởng cổ tức và không trực tiếp tham gia vào công tác điều hành doanh nghiệp.