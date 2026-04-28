Giá vàng giảm đồng loạt

TPO - Sáng nay (28/4), giá vàng trong nước đồng loạt giảm sau 3 phiên "bất động". Theo đó, giá vàng miếng SJC về mốc 168,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166 - 168,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 165,5 - 168,5 triệu đồng; vàng nhẫn Doji giá 166 - 168,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng giá 166,8 - 168,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.675 USD/ounce, giảm 30 USD so với sáng qua. Đà giảm của giá vàng thế giới chịu ảnh hưởng từ việc chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Diễn biến này đã phần nào tác động trực tiếp đến giá vàng trong nước, vốn có độ trễ nhưng vẫn bám sát xu hướng chung của thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, thị trường bạc tiếp tục ổn định so với hôm qua. Giá bạc thỏi Phú Quý, Doji ở mức 78 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat dao động quanh mức 77 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.111 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.136 - 26.366 đồng/USD (mua - bán), giảm 2 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.