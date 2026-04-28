NCB bứt tốc mạnh mẽ trong quý I/2026

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2026, NCB ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh. Đây là kết quả tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình, tiến gần tới mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2026 và phương án cơ cấu lại, hướng tới phát triển bền vững.

Nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành tới 90% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2026. Theo đó, ngay từ quý đầu tiên của năm 2026, NCB đã ghi nhận những kết quả ấn tượng. Tổng tài sản tại 31/03/2026 đạt gần 173.504 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 151 tỷ đồng của quý I/2025, tương ứng với mức tăng trưởng 43%.

NCB đạt nhiều kết quả ấn tượng ngay trong quý I/2026

Các hoạt động kinh doanh chính đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt hơn 792 tỷ đồng, tăng gần 57%, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 108 tỷ đồng, tăng gần 270% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động vốn cuối quý I/2026 (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 6% so với cuối năm 2025, đạt gần 139.110 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2026, tổng cho vay khách hàng của NCB đạt hơn 116.876 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 20% so với 31/12/2025. Tỷ lệ và cơ cấu nợ xấu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cho thấy NCB đang kiểm soát tốt chất lượng danh mục cho vay và thực hiện hiệu quả các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình phương án cơ cấu lại (PACCL).

So với mục tiêu kinh doanh 2026, NCB đã hoàn thành 91% kế hoạch tổng tài sản. Các chỉ tiêu cho vay khách hàng và huy động vốn cũng hoàn thành lần lượt 89% và 88% kế hoạch đã đặt ra trong 2026.

Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của NCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng tài sản đạt 189.912 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2025. Huy động khách hàng mục tiêu đạt 158.685 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2025. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 15.312 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối năm 2025 và nâng tỷ lệ Casa/Tổng tiền gửi lên 9,6%.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu dư nợ cho vay đạt 131.686 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với 2025 và lợi nhuận trước PACCL đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 49% so với thực hiện năm 2025. NCB cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình PACCL nhằm hoàn thành sớm PACCL và hướng tới phát triển bền vững.

NCB đang bước vào giai đoạn phát triển mới lành mạnh, bền vững hơn

Kết quả kinh doanh tích cực của NCB là tín hiệu tươi sáng cho thấy ngân hàng đã bước vào giai đoạn phát triển mới. Đó cũng là thành quả có được nhờ hướng đi đúng đắn, bài bản và việc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chiến lược mới song song với tái cơ cấu toàn diện mà ngân hàng đã kiên định theo đuổi trong gần 5 năm qua. Đồng thời, là nền tảng để NCB kiến tạo nên những thay đổi mang tính bứt phá trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành ngân hàng phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính xuất sắc trên thị trường.

Tăng vốn điều lệ sớm, tạo đột phá thông qua các giải pháp số tiên phong

Năm 2026, NCB đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với lộ trình đã đặt ra tại PACCL. Nếu hoàn thành đợt tăng vốn này, đây sẽ là lần tăng vốn thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 năm (2022–2026) của ngân hàng. Điều này không chỉ giúp NCB đảm bảo an toàn vốn theo quy định, củng cố nguồn lực tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh, mà còn cho thấy quyết tâm rất lớn được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể của ngân hàng, nhằm đạt được các mục tiêu tham vọng đã đề ra. Việc dẫn đầu thị trường về tốc độ tăng vốn trong vòng 5 năm qua cũng thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ cao của các cổ đông, nhà đầu tư vào hành trình phát triển mới của NCB.

Được biết, năm 2026 NCB sẽ tập trung hướng đến khách hàng cá nhân ở các đô thị lớn, khai thác khách hàng thuộc hệ sinh thái của các đối tác chiến lược, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Xây lắp và Cung ứng, đối tác thi công các công trình trọng điểm của quốc gia, chuỗi đơn vị trong lĩnh vực du lịch và đa dạng nguồn huy động vốn từ thị trường liên ngân hàng, các quỹ đầu tư.

NCB tiếp tục tăng cường chuyển đổi số và mang dịch vụ tốt nhất tới khách hàng

Công tác chuyển đổi số của ngân hàng cũng bước vào giai đoạn trọng yếu với các sáng kiến mang tính đột phá, định nghĩa lại cách NCB phục vụ khách hàng và tăng năng lực cạnh tranh trong thị trường số hóa. Theo đó, NCB dự kiến ra mắt Super App - nền tảng kết hợp dịch vụ ngân hàng truyền thống và quản lý gia sản kỹ thuật số (Digital Wealth) và hệ thống chi nhánh số. Với giải pháp này, NCB sẽ trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp nền tảng “tất cả trong một”, tích hợp toàn bộ các nhu cầu tài chính của khách hàng trên một nền tảng duy nhất.

Bên cạnh đó, với triết lý đặt sự phát triển của mình trong sự phát triển của cộng đồng và đất nước, NCB đẩy mạnh đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch quốc gia trong năm 2026. Ngân hàng đã và đang phát triển các giải pháp tiên phong nhằm biến trải nghiệm thanh toán thành lợi thế cạnh tranh cho du lịch Việt Nam và góp phần thu hút du khách quốc tế.

Với vai trò đối tác chiến lược của nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia - Visit Vietnam, NCB đang phát triển giải pháp thanh toán iziPay tích hợp trên nền tảng, cho phép du khách đặt dịch vụ và thanh toán ngay trên hệ thống tại các điểm chấp nhận trên toàn quốc. Mới đây, NCB cũng tiên phong cung cấp giải pháp thanh toán qua mã QR dành cho khách quốc tế, cho phép du khách đến Việt Nam thanh toán dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi bằng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử nội địa của quốc gia họ. Hiện giải pháp đã được kết nối triển khai đối với các thị trường: Trung Quốc (Alipay, UnionPay); Hàn Quốc (GLN, Hana Financial Group, Naver Pay); Thái Lan; Lào; Campuchia và đang tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản, Singapore… NCB cho biết sẽ tiếp tục cùng đối tác mở rộng thanh toán hai chiều trong thời gian tới, cho phép khách hàng của NCB sử dụng ứng dụng NCB iziMobile quét mã QR thanh toán tại các quốc gia khác, tạo trải nghiệm thanh toán hiện đại và thuận tiện hàng đầu thị trường.