Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác Tài chính – Công nghệ tại Việt Nam

Ông Jung Sang Hyuk, Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc đã tham dự Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam – Hàn Quốc và Diễn đàn Doanh nghiệp song phương, gặp gỡ lãnh đạo các tổ chức kinh tế và tài chính hai nước nhằm trao đổi định hướng hợp tác dài hạn.
Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc cũng triển khai các thỏa thuận hợp tác với những đối tác tài chính và công nghệ lớn tại Việt Nam, tập trung vào việc nâng cao năng lực ngành tài chính, chia sẻ kinh nghiệm quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.
Thúc đẩy hợp tác quản trị rủi ro và phát triển hạ tầng tài chính
Trong chuyến công tác, Ông Jung Sang Hyuk – Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc có buổi làm việc với ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Hai bên thảo luận các định hướng hợp tác chiến lược chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển các mô hình tài chính mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án hạ tầng tài chính quy mô lớn tại Việt Nam.
Ngân hàng Shinhan thiết lập quan hệ hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Hai bên hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, đồng thời mở rộng các giải pháp tài chính xuyên biên giới, thúc đẩy chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm quản trị ESG nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững.
Đẩy mạnh đổi mới tài chính số và hệ sinh thái khởi nghiệp
Bên cạnh hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Shinhan cũng ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT – doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam – nhằm thúc đẩy đổi mới tài chính số và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai quốc gia, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ tài chính tiên tiến, hỗ trợ startup, mở rộng dịch vụ tài chính số và tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế.
Chia sẻ về chuyến công tác, ông Jung Sang Hyuk - Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, cho biết: “Việt Nam đang trở thành một trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua việc tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu tại Việt Nam, Ngân hàng Shinhan mong muốn phát triển các mô hình tài chính đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đồng thời đóng vai trò là đối tác tài chính tin cậy thúc đẩy sự phát triển chung của ngành tài chính hai nước.”
Chuyến tham gia Phái đoàn Kinh tế Việt Nam lần này tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển dài hạn của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, đồng thời thể hiện vai trò cầu nối tài chính góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
* Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc (Shinhan Bank Korea – SHBKR) là ngân hàng chủ lực của Tập đoàn Tài chính Shinhan, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1982, SHBKR cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính, bao gồm ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng bán lẻ, quản lý tài sản và ngân hàng quốc tế.
*Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG).
Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TPHCM. Ngân hàng Shinhan không ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam không chỉ trên khía cạnh về hoạt động kinh doanh, mà còn thông qua các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tính từ năm 2007 đến nay, Ngân hàng Shinhan đã đóng góp hơn 91 tỷ đồng cho các công tác xã hội.