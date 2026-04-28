Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác Tài chính – Công nghệ tại Việt Nam

Ngày 27/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao cùng phái đoàn thúc đẩy kết nối với các đối tác tại Việt Nam, tập trung vào tài chính số, hạ tầng tài chính và dịch vụ xuyên biên giới – các lĩnh vực then chốt cho tăng trưởng dài hạn.

Ông Jung Sang Hyuk, Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc đã tham dự Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam – Hàn Quốc và Diễn đàn Doanh nghiệp song phương, gặp gỡ lãnh đạo các tổ chức kinh tế và tài chính hai nước nhằm trao đổi định hướng hợp tác dài hạn.

Ông Jung Sang Hyuk – Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc và Ông Hà Minh Tuấn, CEO FPT Korea, Tập đoàn FPT tại buổi lễ ký kết.

Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc cũng triển khai các thỏa thuận hợp tác với những đối tác tài chính và công nghệ lớn tại Việt Nam, tập trung vào việc nâng cao năng lực ngành tài chính, chia sẻ kinh nghiệm quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Thúc đẩy hợp tác quản trị rủi ro và phát triển hạ tầng tài chính

Trong chuyến công tác, Ông Jung Sang Hyuk – Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc có buổi làm việc với ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Hai bên thảo luận các định hướng hợp tác chiến lược chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển các mô hình tài chính mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án hạ tầng tài chính quy mô lớn tại Việt Nam.

Ông Jung Sang Hyuk – Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc và Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại buổi lễ ký kết

Ngân hàng Shinhan thiết lập quan hệ hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Hai bên hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, đồng thời mở rộng các giải pháp tài chính xuyên biên giới, thúc đẩy chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm quản trị ESG nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững.

Đẩy mạnh đổi mới tài chính số và hệ sinh thái khởi nghiệp

Bên cạnh hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Shinhan cũng ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT – doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam – nhằm thúc đẩy đổi mới tài chính số và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai quốc gia, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ tài chính tiên tiến, hỗ trợ startup, mở rộng dịch vụ tài chính số và tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế.

Chia sẻ về chuyến công tác, ông Jung Sang Hyuk - Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, cho biết: “Việt Nam đang trở thành một trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua việc tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu tại Việt Nam, Ngân hàng Shinhan mong muốn phát triển các mô hình tài chính đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đồng thời đóng vai trò là đối tác tài chính tin cậy thúc đẩy sự phát triển chung của ngành tài chính hai nước.”

Chuyến tham gia Phái đoàn Kinh tế Việt Nam lần này tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển dài hạn của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, đồng thời thể hiện vai trò cầu nối tài chính góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc.