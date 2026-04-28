Trước giờ G: Vàng lặng sóng, giá dầu và chứng khoán chao đảo

TPO - Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay (28/4) khi giới đầu tư theo dõi sát tiến triển đàm phán giữa Mỹ và Iran. Chứng khoán châu Á giảm, trong khi giá dầu tiếp tục neo cao trước "giờ G" quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương.

Diễn biến trái ngược giữa dầu và vàng

Trong phiên giao dịch, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, xuống 4.679 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 6 gần như đứng yên ở 4.693 USD/ounce.

Diễn biến chính trị tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường kim loại quý. Ông Edward Meir - chuyên gia của Marex - nhận định nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc ít nhất là thỏa thuận tạm thời, đồng USD có thể suy yếu và giá vàng bật tăng mạnh.

Hiện tâm lý thị trường thận trọng sau khi một quan chức Mỹ cho biết không hài lòng với đề xuất mới nhất từ Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai tháng qua. Điều này làm suy giảm kỳ vọng giải pháp chấm dứt xung đột đang gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy lạm phát tăng cao.

Giá dầu tiếp tục đi lên do eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của thế giới - vẫn bị hạn chế lưu thông.

Dầu thô Brent tăng lên 108,13 USD/thùng, mức cao nhất ba tuần. Dầu WTI của Mỹ giao dịch quanh 96,48 USD/thùng. Giá năng lượng tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại, khiến các ngân hàng trung ương khó sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Với vàng, đây là yếu tố bất lợi trong ngắn hạn. Kim loại quý thường được xem là nơi trú ẩn trước lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời này.

Giá vàng đang giảm nhẹ, trái ngược mức tăng mạnh của dầu mỏ.

Tâm điểm của tuần này là chuỗi họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và hàng loạt các ngân hàng trung ương.

Thị trường dự báo phần lớn ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, nhà đầu tư đặc biệt quan tâm chiến sự Trung Đông và giá dầu tăng tác động ra sao tới triển vọng lạm phát và kế hoạch giảm lãi suất trong nửa cuối năm.

Ông Meir nhận định Fed gần như không hành động ở hiện tại, khả năng cắt giảm lãi suất chỉ xuất hiện vào cuối quý IV nếu kinh tế toàn cầu giảm tốc rõ rệt.

Tại Nhật Bản, giới đầu tư chờ phát biểu của Thống đốc Kazuo Udea để tìm tín hiệu thời điểm nâng lãi suất tiếp theo. Đồng yên hiện quanh 159,33 yên/USD, sát mốc 160 - vùng được thị trường xem là ngưỡng nhạy cảm có thể khiến Tokyo can thiệp hỗ trợ nội tệ.

Ông Fred Neumann - kinh tế trưởng khu vực châu Á của HSBC - cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhạy cảm với biến động thị trường. Theo ông, kịch bản cơ sở là Nhật Bản tăng lãi suất 0,25 điểm % vào tháng 7, nhưng nếu eo biển Hormuz tiếp tục tắc nghẽn tới giữa tháng 5, khả năng nâng lãi suất ngay tháng 6 sẽ tăng lên.

Chứng khoán châu Á giằng co quanh đỉnh

Trên thị trường cổ phiếu, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản giảm 0,12%, nhưng vẫn ở gần mức đỉnh lịch sử vừa thiết lập hôm trước. Chỉ số này đang hướng tới tháng tăng mạnh 17%, sau khi từng giảm 13,5% trong tháng 3.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,5% sau khi vừa lập đỉnh mới. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ 0,1% trong phiên châu Á.

Phố Wall vẫn duy trì đà hưng phấn nhờ kỳ vọng vào nhóm công nghệ và trí tuệ nhân tạo. S&P 500 đã tăng gần 10% trong tháng 4.

Tuần này, tâm điểm sẽ là báo cáo lợi nhuận của loạt ông lớn công nghệ gồm Microsoft, Alphabet, Apple và Amazon.

Chứng khoán đang nhạy cảm với biến động thị trường.

Ông Anthony Saglimbene - chiến lược gia trưởng thị trường của Ameriprise - cho rằng kết quả kinh doanh quý này sẽ là phép thử xem làn sóng đầu tư AI có thực sự chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận hay chưa.

Dù chứng khoán toàn cầu đang tăng mạnh, giới đầu tư chưa hoàn toàn yên tâm. Thị trường cổ phiếu phản ánh kỳ vọng lạc quan về tăng trưởng và AI, nhưng trái phiếu và dầu mỏ lại cho tín hiệu thận trọng hơn về lạm phát và rủi ro địa chính trị.

Khoảng cách giữa hai góc nhìn trái ngược này khiến thị trường nhiều khả năng tiếp tục rung lắc mạnh trong ngắn hạn. Nếu chiến sự Trung Đông leo thang hoặc các ngân hàng trung ương phát tín hiệu cứng rắn, đà tăng của chứng khoán chịu sức ép đáng kể. Trong khi đó, vàng vẫn là tài sản được theo dõi sát như thước đo tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư toàn cầu.