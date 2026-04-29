Nhà đầu tư chứng khoán chốt lời mạnh trước nghỉ lễ

Việt Linh

TPO - Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 chứng kiến áp lực chốt lời lan rộng khiến VN-Index mất gần 22 điểm. Tuy nhiên, trong lúc nhóm cổ phiếu trụ bị bán mạnh, dòng tiền lại bất ngờ dịch chuyển sang nhóm midcap và cổ phiếu phân bón, giúp nhiều mã “ngược sóng” tăng mạnh.

Phiên giao dịch hôm nay (29/4) diễn ra đầy biến động khi áp lực chốt lời gia tăng mạnh trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn sau chuỗi tăng nóng trước đó. Dù chỉ số giảm sâu, độ rộng thị trường lại không quá tiêu cực.

Sàn HoSE ghi nhận 169 mã tăng giá, cao hơn 144 mã giảm, cho thấy áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm trụ lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM. Hai cổ phiếu này trở thành lực kéo giảm mạnh nhất thị trường.

VIC giảm 5,1% sau khi vừa lập đỉnh lịch sử trong phiên trước, còn VHM mất 3,3% và đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Cả hai mã đều có thanh khoản vượt nghìn tỷ đồng, riêng VIC ghi nhận giá trị giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng, VHM trên 1.050 tỷ đồng.

screen-shot-2026-04-29-at-161335.png
Nhóm Vingroup khiến VN-Index mất điểm.

Khối ngoại cũng đẩy mạnh bán ra tại nhóm này khi chiếm hơn một nửa thanh khoản ở VIC và gần 46% tại VHM. VIC bị bán ròng mạnh nhất toàn thị trường với hơn 401 tỷ đồng, tiếp theo là VHM hơn 146 tỷ đồng.

Ngoài VIC và VHM, nhiều bluechip khác cũng chịu áp lực điều chỉnh như TCB giảm 2,2%, VPB giảm 1,9%, MWG giảm 1,9%, SAB giảm 2,1%...

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là dòng tiền bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn hẳn trong phiên chiều, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Rổ midcap trở thành tâm điểm khi thanh khoản tăng hơn 17%, tương đương tăng thêm gần 1.200 tỷ đồng, Dòng tiền có dấu hiệu rời nhóm trụ để tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Nổi bật nhất là nhóm phân bón khi đồng loạt tăng mạnh và trở thành điểm sáng hiếm hoi của thị trường. BFC tăng trần lên 67.600 đồng/cổ phiếu, tiếp tục giữ vị trí số một về thị giá trong nhóm phân bón. Vốn hóa doanh nghiệp tăng lên gần 3.900 tỷ đồng.

DCM cũng tăng mạnh 5,82% lên 42.700 đồng/cổ phiếu với hơn 3,7 triệu đơn vị được sang tay. Các mã khác như DPM tăng 3,3%, DGC tăng 2,49%, DDV tăng 2,3%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.300 tỷ đồng trên toàn thị trường. Ngoài VIC và VHM, dòng vốn ngoại còn rút mạnh khỏi VCB, FPT, ACB và NVL. Ở chiều ngược lại, VRE được mua ròng mạnh nhất với hơn 139 tỷ đồng, tiếp theo là PVS, DCM và GEX.

Kết phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm (1,16%) xuống 1.854,1 điểm. HNX-Index tăng 1,22 điểm (0,49%) lên 250,66 điểm. UPCoM-Index giảm 0,19 điểm (0,15%) xuống 127,49 điểm.

Hai sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) và Hà Nội (HNX) đã thông báo lịch nghỉ giao dịch chứng khoán nhân dịp lễ 30/4-1/5. Thị trường sẽ nghỉ ngày 30/4 và 1/5. Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 28/4 và 29/4 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 4/5 và 5/5.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 29/4 sẽ được thanh toán vào ngày 4/5. Thị trường giao dịch trở lại bình thường từ ngày 4/5.

