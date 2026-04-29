Sôi sục vì vàng trước nghỉ lễ

Uyên Phương

TPO - Trước kỳ nghỉ lễ 30/4, thị trường vàng tại TPHCM bất ngờ sôi động khi giá giảm mạnh về vùng thấp nhất trong nhiều tháng qua. Khách tìm đến các tiệm vàng nhộn nhịp song không còn chen chúc, xếp hàng dài như những đợt “sốt vàng” trước đây.

Ngày 29/4, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC , vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn cùng thương hiệu giao dịch quanh mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này đã giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

tp-mua-vang-uyen-phuong-2.jpg
Ngày 29/4, giá vàng giảm sâu, khách hàng đến mua vàng tại các cửa hàng ở TPHCM cũng sôi động, nhộn nhịp hơn.

Trong khi đó, tại Tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định), vàng miếng được giao dịch ở mức 163,8 - 165,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm giá đã kéo mặt bằng giá vàng về mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1. Nếu so với đỉnh thiết lập trong quý I, mỗi lượng vàng hiện đã giảm khoảng 24-25 triệu đồng.

tp-mua-vang-uyen-phuong-7.jpg
Tại SJC, mỗi khách được mua tối đa 2 lượng vàng miếng.

Việc giá vàng liên tục lao dốc trong những ngày gần đây khiến tâm lý thị trường thay đổi rõ rệt. Từ trạng thái thận trọng, nhiều người bắt đầu quay lại mua vào với kỳ vọng giá có thể phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại cửa hàng SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TPHCM), khách đến giao dịch rất sôi động. Nhiều người mua cả lượng vàng. Tuy nhiên, khác với các đợt biến động mạnh trước đây, khách hàng chỉ cần chờ trong thời gian ngắn là có thể hoàn tất giao dịch.

tp-mua-vang-uyen-phuong-8.jpg
Nhiều thời điểm, khách ngồi chờ mua vàng nhưng không quá lâu. Tại SJC cũng không còn cảnh khách rồng rắn đội nắng xếp hàng trước cửa công ty như trước

Chị Hoàng Oanh (ngụ phường Bình Tân) cho biết đã quyết định mua 1 lượng vàng khi thấy giá giảm sâu. Số tiền dự định gửi tiết kiệm được chuyển sang mua vàng vì chị Oanh cho rằng đây vẫn là kênh giữ tài sản an toàn trong bối cảnh giá biến động.

Tại tiệm Mi Hồng, không khí giao dịch cũng nhộn nhịp không kém. Khách hàng đứng kín các quầy để lựa chọn sản phẩm. Nhu cầu mua tập trung chủ yếu ở vàng nhẫn và các loại vàng miếng nhỏ. Tuy nhiên, nguồn cung vàng miếng trong ngày không dồi dào, có thời điểm cửa hàng không còn vàng miếng để bán, trong khi vàng nhẫn chỉ còn loại 5 phân và 1 chỉ.

Trong ngày 29/4, tại SJC, mỗi khách hàng trong ngày được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn và 2 lượng vàng miếng. Trong khi đó, Mi Hồng cho biết, mỗi khách có thể mua từ 1-2 chỉ vàng nhẫn, còn vàng miếng sẽ linh hoạt nếu có khách đến bán ra nhằm đảm bảo dòng chảy hàng hóa liên tục.

tp-mua-vang-uyen-phuong-11.jpg
Tại tiệm vàng Mi Hồng, khách có thể mua từ 1-2 chỉ vàng nhẫn, còn vàng miếng sẽ linh động khi có người đến bán lại. Tiệm thu mua bao nhiêu sẽ bán lại bấy nhiêu cho khách

Thực tế thị trường cho thấy, lực mua hiện vẫn chiếm ưu thế so với lực bán. Phần lớn người dân lựa chọn mua tích trữ với khối lượng nhỏ, phù hợp khả năng tài chính. Một số khách hàng chia sẻ rằng họ lo ngại giá vàng có thể còn biến động trong thời gian tới nên tranh thủ mua khi giá đang ở vùng thấp tương đối.

Yếu tố thời điểm cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu. Do SJC thông báo nghỉ giao dịch 4 ngày trong dịp lễ 30/4, nhiều người đã tranh thủ mua vàng trước kỳ nghỉ để tránh gián đoạn giao dịch. Ngược lại, phía Mi Hồng cho biết sẽ duy trì hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán của khách hàng.

Uyên Phương
#giá vàng #nghỉ lễ #SJC #vàng miếng #mua bán #giá #TPHCM #vàng nhẫn #giảm giá

