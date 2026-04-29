Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giá vàng đồng loạt giảm rất mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (29/4), thị trường vàng trong nước chứng kiến đợt giảm giá rất mạnh, đồng loạt đi xuống theo xu hướng của thị trường quốc tế. Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC đã lùi về mốc 166 triệu đồng/lượng, đánh dấu một trong những phiên điều chỉnh mạnh nhất trong thời gian gần đây.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng về mốc 166 triệu đồng/lượng, cho thấy áp lực giảm giá lan rộng trên toàn thị trường.

vv.jpg
Giá vàng trong nước giảm sâu theo thế giới.

Ở phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm cũng diễn ra tương tự với mức điều chỉnh khá mạnh. Vàng nhẫn Phú Quý hiện được giao dịch ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI niêm yết trong khoảng 163 - 166 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn tại Mi Hồng dao động quanh mức 163,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Mức giảm này phản ánh rõ sự suy yếu của nhu cầu ngắn hạn cũng như tác động trực tiếp từ thị trường quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá vàng niêm yết ở mức 4.590 USD/ounce, giảm mạnh 85 USD/ounce so với phiên trước. Diễn biến này là nguyên nhân chính kéo giá vàng trong nước đi xuống, trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu có xu hướng chốt lời và dịch chuyển dòng tiền sang các kênh đầu tư khác.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng chịu áp lực giảm sâu. Giá bạc thỏi tại Phú Quý hiện ở mức 76 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với hôm qua, trong khi bạc Ancarat dao động quanh mốc 75 triệu đồng/kg. Điều này cho thấy xu hướng giảm không chỉ diễn ra riêng lẻ mà mang tính lan tỏa trên toàn bộ nhóm kim loại quý.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, tăng nhẹ 2 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.138 - 26.368 đồng/USD (mua vào - bán ra), cũng tăng 2 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.

