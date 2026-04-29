Nhìn gần công trình vượt biển hơn 2.400 tỷ đồng thông xe ngày 30/4

TPO - Sau hơn 4 năm thi công, dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An, phường Thuận An, TP. Huế bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để thông xe kỹ thuật vào sáng 30/4.
Điểm nhấn của dự án là cầu vượt cửa biển Thuận An với bề rộng từ 20 m đến 23,5 m ở nhịp chính, kết cấu cầu Extradosed kết hợp nhiều nhịp Super-T. Công trình được thiết kế chịu môi trường biển, lắp đặt hệ thống chiếu sáng giao thông, chiếu sáng mỹ thuật, camera giám sát và các hạng mục an toàn hiện đại.
Những ngày cuối tháng 4, công trường bước vào giai đoạn cuối hoàn thiện thi công.
Sau khi thông xe kỹ thuật ngày 30/4, các đơn vị nhà thầu tiếp tục hoàn thiện thi công những hạng mục còn lại đến cuối tháng 6 tới.