Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Huế:

Nhìn gần công trình vượt biển hơn 2.400 tỷ đồng thông xe ngày 30/4

Ngọc Văn

TPO - Sau hơn 4 năm thi công, dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An, phường Thuận An, TP. Huế bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để thông xe kỹ thuật vào sáng 30/4.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, lễ thông xe kỹ thuật dự kiến diễn ra sáng 30/4 tại đầu mố M1 Hải Dương, phường Thuận An, phía bắc cầu vượt cửa biển Thuận An. Đây là mốc quan trọng sau hơn 4 năm triển khai dự án giao thông trọng điểm của thành phố có tổng mức đầu tư﻿ giai đoạn 1 hơn 2.400 tỷ đồng.
Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An có tổng chiều dài gần 7,8 km, trong đó cầu vượt cửa biển dài khoảng 2,36 km. Đây được xem là cầu vượt﻿ cửa biển dài nhất khu vực miền Trung. Tuyến có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A-49B, mặt cắt ngang 26 m, quy mô 4 làn xe.
Điểm nhấn của dự án là cầu vượt cửa biển Thuận An với bề rộng từ 20 m đến 23,5 m ở nhịp chính, kết cấu cầu Extradosed kết hợp nhiều nhịp Super-T. Công trình được thiết kế chịu môi trường biển, lắp đặt hệ thống chiếu sáng giao thông, chiếu sáng mỹ thuật, camera giám sát và các hạng mục an toàn hiện đại.
Những ngày cuối tháng 4, công trường bước vào giai đoạn cuối hoàn thiện thi công.
Tại khu vực phía Hải Dương (bắc cầu), đoạn tuyến đường dẫn 1A đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ vạch và biển báo giao thông﻿. Các hạng mục phụ trợ như lan can, hộ lan, dải phân cách và công trình thoát nước cũng cơ bản hoàn tất.
Trên cầu vượt cửa biển Thuận An, mặt cầu đã thảm bê tông nhựa, lắp đặt lan can, hệ thống điện chiếu sáng, sơn phân làn và hoàn tất kiểm định thử tải. Công trình đã đủ điều kiện kỹ thuật, sẵn sàng cho việc thông xe﻿.
Ở phía Thuận An (nam cầu), đoạn tuyến đường dẫn 1B đã hoàn thiện phần lớn khối lượng như thảm bê tông nhựa hai lớp, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè và thoát nước dọc đoạn sau mố cầu. Các nhà thầu đang tập trung thi công đoạn cuối từ khu vực đường Hồ Văn Đỗ đến nút giao Quốc lộ 49 (cạnh siêu thị Thuận An cũ), đồng thời dọn dẹp vệ sinh toàn tuyến để phục vụ lễ thông xe kỹ thuật.
Theo Ban Quản lý dự án, khối lượng thực hiện riêng trong tháng 4 đạt khoảng 20 tỷ đồng. Nguồn vốn đã bố trí cho dự án﻿ hơn 2.483 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt trên 2.230 tỷ đồng.
Tuyến đường ven biển đi qua khu vực đồng ruộng, đầm phá và cửa biển, kết nối trực tiếp hai bờ Hải Dương - Thuận An, hình thành trục giao thông ven biển quan trọng của TP. Huế. Khi đưa vào khai thác, công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển miền Trung, rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian đô thị phía Đông thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của địa phương.
Sau khi thông xe kỹ thuật ngày 30/4, các đơn vị nhà thầu tiếp tục hoàn thiện thi công những hạng mục còn lại đến cuối tháng 6 tới.
Ngọc Văn
#cầu vượt #cửa biển #Thuận An #dự án #đường dẫn #hoàn thiện #thi công #thông xe #kỹ thuật #phường Thuận An #TP Huế #dịp 30/4

