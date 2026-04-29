Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Những ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?

Phan Thiên

TPO - Bộ Nội vụ bổ sung đối tượng mới là người không có lương hưu do không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội, chưa đủ 75 tuổi, để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được tăng trợ cấp hàng tháng ở mức tối thiểu 8% từ ngày 1/7.

Tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng mới nhất, Bộ Nội vụ đề xuất tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với toàn bộ người hưởng, áp dụng từ ngày 1/7 tới.

Các nhóm được hưởng chính sách này bao gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Cùng với đó là cán bộ xã, phường, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hằng tháng…

tienluongmoi20231017142308.jpg
Từ 1/7, người có mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ thuộc diện điều chỉnh theo hướng tăng lương hưu, trợ cấp 8%. Ảnh minh họa.

Cũng theo dự thảo, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng sau khi được tăng 8% mà mức tiền nhận vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được hưởng tiếp những khoản tăng thêm.

Cụ thể, những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng thì được thêm 300.000 đồng/tháng. Bộ Nội cũng đề xuất tăng thêm để đạt mức hưởng 3,8 triệu đồng/tháng với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, so với Nghị định số 75, dự thảo nghị định mới đã bổ sung thêm nhóm đối tượng thụ hưởng là người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15.

Việc đề xuất bổ sung nhóm trên, Bộ Nội vụ cho biết, đối tượng được thêm mới theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật BHXH số 41/2024/QH15 thì mức trợ cấp hằng tháng quy định tại khoản 3 Điều 23 được áp dụng việc điều chỉnh theo quy định về điều chỉnh lương hưu (tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15).

Luật BHXH năm 2024 quy định, đối với người đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (từ 75 tuổi trở lên) nếu không hưởng BHXH một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng BHXH của người lao động. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng. Hiện nay, mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/7 người có mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ thuộc diện điều chỉnh theo hướng tăng lương hưu, trợ cấp 8%.

560.000 người hiện có lương hưu dưới 3 triệu đồng

Theo BHXH Việt Nam, cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và và trợ cấp hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người nhận từ 20 triệu đồng/tháng; gần 418.500 người từ 10 đến dưới 20 triệu; hơn 1 triệu người từ 6 đến dưới 10 triệu; khoảng 1,35 triệu người từ 3 đến dưới 6 triệu.

Ngoài ra, gần 564.000 người nhận dưới 3 triệu đồng/tháng, trong đó gần 419.400 người dưới mức 2,34 triệu đồng - tương đương lương cơ sở.

Như vậy, căn cứ trên số liệu thống kê do cơ quan BHXH cung cấp thì người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng chủ yếu thuộc nhóm có mức hưởng từ 3 triệu đồng/tháng đến dưới 10 triệu đồng/tháng chiếm gần 80%.

Phan Thiên
