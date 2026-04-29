Những câu nói ấn tượng của Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển tại ĐHĐCĐ 2026

Từ lời tri ân gần 3.000 cổ đông tham dự, hình ảnh ví von “cô gái đẹp SHB” trong mắt nhà đầu tư nước ngoài, đến khẳng định “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc cũng là kỷ nguyên bứt phá của SHB”, những chia sẻ của Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển tại Đại hội đồng cổ đông 2026 đã để lại nhiều dấu ấn về niềm tin, tầm vóc và khát vọng phát triển của Ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) không chỉ ghi dấu bởi số lượng cổ đông tham dự kỷ lục, các nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh, tăng vốn, cổ tức, định hướng chiến lược, mà còn bởi những chia sẻ thẳng thắn, gần gũi và giàu cảm xúc của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển.

Trong không khí của một kỳ đại hội có gần 3.000 cổ đông tham dự, người đứng đầu HĐQT SHB nhiều lần nhấn mạnh niềm tin của cổ đông là động lực quan trọng để Ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây không chỉ là lời tri ân, mà còn là một thông điệp về tầm nhìn. Với SHB, kỷ lục cổ đông tham dự đại hội không đơn thuần là con số, mà là biểu hiện của sự đồng hành, kỳ vọng và niềm tin thị trường dành cho một ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Câu nói giản dị nhưng giàu cảm xúc này cho thấy một cách tiếp cận rất riêng: phía sau những con số về vốn, lợi nhuận, cổ tức hay chiến lược, cổ đông vẫn là trung tâm của sự đồng hành. Đó không chỉ là những người nắm giữ cổ phiếu, mà là những người đã tin tưởng, chia sẻ và đi cùng Ngân hàng trong nhiều giai đoạn phát triển.

Trong bối cảnh SHB đang triển khai các kế hoạch lớn về tăng vốn, chuyển đổi số, mở rộng quy mô và nâng cao chuẩn mực quản trị, sự gắn kết với cổ đông trở thành một phần quan trọng trong nền tảng niềm tin của Ngân hàng. Câu nói “muốn nhìn rõ gương mặt các cổ đông yêu thương” vì thế không chỉ tạo cảm xúc tại hội trường, mà còn truyền tải thông điệp về sự trân trọng của Ban lãnh đạo SHB đối với từng cổ đông.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng ngày càng gắn chặt với dữ liệu, công nghệ, an toàn hệ thống và an ninh tài chính, phát biểu này cho thấy SHB nhìn nhận phát triển kinh doanh trong một khung trách nhiệm rộng hơn. Một ngân hàng lớn không chỉ phục vụ khách hàng và cổ đông, mà còn là một phần của hệ thống tài chính quốc gia, có trách nhiệm với sự ổn định, an toàn và bền vững của nền kinh tế.

Thông điệp này cũng phù hợp với định hướng chuyển đổi số của SHB. Công nghệ là động lực phát triển, nhưng an toàn, bảo mật và lợi ích quốc gia phải là nguyên tắc nền tảng. Đó là cách một ngân hàng thế hệ mới cân bằng giữa đổi mới, tăng trưởng và trách nhiệm hệ thống.

Cách ví von gần gũi nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa. “Cô gái đẹp SHB” là hình ảnh ẩn dụ cho sức hấp dẫn của Ngân hàng trong mắt nhà đầu tư, đặc biệt khi SHB đang sở hữu nhiều lợi thế về quy mô, nền tảng khách hàng, năng lực tăng trưởng, thanh khoản cổ phiếu, room ngoại và triển vọng phát triển trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng nâng hạng.

Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng nằm ở cụm từ “chàng rể chung thủy”. Điều này cho thấy SHB không chỉ tìm kiếm dòng vốn đơn thuần, mà hướng tới những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, đồng hành thực chất, cùng chia sẻ chiến lược phát triển bền vững. Với một ngân hàng đang đặt mục tiêu vươn tầm khu vực và quốc tế, việc lựa chọn đối tác phù hợp có ý nghĩa không kém việc thu hút được dòng vốn lớn.

Thông điệp này thể hiện cách tiếp cận cân bằng của SHB trong chiến lược tăng vốn. Với ngành ngân hàng, vốn là nền tảng quan trọng để mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ, nâng cao hệ số an toàn vốn, cải thiện năng lực quản trị rủi ro và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, tăng vốn không chỉ là bài toán quy mô, mà còn là bài toán hài hòa lợi ích.

Phát biểu của Chủ tịch SHB cho thấy Ngân hàng không đặt mục tiêu tăng vốn bằng mọi giá, mà gắn tăng vốn với hiệu quả sử dụng vốn, quyền lợi cổ đông và chuẩn mực quản trị. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của thị trường đối với các bước đi chiến lược của SHB trong giai đoạn mới.

Câu nói này mở ra một góc nhìn rộng hơn về tầm vóc SHB. Trụ sở mới không chỉ là nơi làm việc hay trung tâm điều hành, mà còn là biểu tượng cho vị thế của Ngân hàng tại trung tâm Hà Nội. Trong bối cảnh SHB thay đổi nhận diện thương hiệu, triển khai chiến lược phát triển mới và đặt mục tiêu trở thành ngân hàng thế hệ mới, trụ sở tại 31–33 Lý Thường Kiệt được kỳ vọng trở thành một dấu ấn hữu hình cho giai đoạn chuyển mình.

Một ngân hàng lớn cần nền tảng vốn lớn, chiến lược lớn, đội ngũ lớn và một không gian biểu tượng xứng tầm. Từ trung tâm Thủ đô, công trình này được kỳ vọng không chỉ góp phần nâng cao uy tín, hỗ trợ hoạt động của SHB, mà còn đóng góp vào diện mạo kiến trúc đô thị Hà Nội.

Câu nói mang màu sắc rất đời thường, nhưng phản ánh một quan điểm nhất quán: phát triển ngân hàng không chỉ đo bằng lợi nhuận, tài sản hay vốn điều lệ, mà còn bằng những giá trị đóng góp cho cộng đồng. Trong hành trình 33 năm phát triển, SHB nhiều lần gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng các chương trình an sinh, cộng đồng và phát triển bền vững.

Điểm đặc biệt trong chia sẻ của Chủ tịch SHB là tinh thần “làm nhiều hơn nói”. Các hoạt động xã hội, từ thiện được nhìn nhận không phải như công cụ truyền thông, mà là trách nhiệm tự thân của một doanh nghiệp lớn với cộng đồng.

Đây có thể xem là thông điệp bao trùm cho tinh thần phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn mới.

Câu nói đặt hành trình của SHB trong dòng chảy lớn hơn của đất nước. Khi Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, các doanh nghiệp, ngân hàng và định chế tài chính lớn cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn, chuẩn hóa cao hơn, cạnh tranh sòng phẳng hơn và hội nhập sâu rộng hơn.

Với SHB, kỷ nguyên bứt phá không chỉ là mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, mà là hành trình nâng tầm toàn diện: từ năng lực vốn, công nghệ, quản trị, thương hiệu, trải nghiệm khách hàng đến vị thế trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

Từ những lời tri ân cổ đông, cách ví von gần gũi về nhà đầu tư chiến lược, quan điểm thận trọng trong tăng vốn, khát vọng kiến tạo trụ sở biểu tượng tại Thủ đô đến thông điệp gắn sự phát triển của SHB với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các phát biểu của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển tại ĐHĐCĐ 2026 đã khắc họa rõ nét tinh thần của một ngân hàng đang bước vào chương phát triển mới.

Đó là một SHB biết trân trọng cổ đông, đề cao trách nhiệm cộng đồng, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và khát vọng vươn tầm khu vực, quốc tế. Từ nền tảng 33 năm đồng hành cùng đất nước, SHB đang tiếp tục khẳng định vị thế của một định chế tài chính lớn, mang tầm vóc quốc gia và sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên mới.