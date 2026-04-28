Chứng khoán Việt tăng mạnh top đầu châu Á, tài khoản nhà đầu tư vẫn ‘đỏ rực’

TPO - VN-Index tăng hơn 22 điểm trong phiên giao dịch ngày 28/4 nhờ lực kéo áp đảo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, chứng khoán Việt Nam vào nhóm tăng mạnh nhất châu Á. Tuy nhiên, nhiều tài khoản nhà đầu tư tiếp tục “đỏ rực” khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số mã trụ lớn.

Phiên giao dịch tiếp tục cho thấy trạng thái quen thuộc của thị trường: Chỉ số tăng mạnh nhưng phần đông nhà đầu tư không thực sự “vui”. VN-Index đóng cửa tăng 22,55 điểm, tương đương 1,22%, lên 1.875,84 điểm, trong khi rổ VN30 tăng gần 30 điểm.

Điểm số bứt phá chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup. Chỉ riêng 4 mã VIC, VHM, VRE và VPL đã đóng góp hơn 34 điểm cho VN-Index, cao hơn cả mức tăng chung của chỉ số. Trong đó, VHM và VRE đồng loạt tăng trần, lần lượt lên 151.000 đồng và 30.800 đồng/cổ phiếu. VIC tăng 6,3% lên 225.500 đồng/cổ phiếu, còn VPL tăng 3,4%.

Nhóm Vingroup tiếp tục "gánh" điểm.

Nếu không có nhóm cổ phiếu này “gánh" điểm, thị trường thực tế đã tiêu cực hơn rất nhiều. Toàn sàn HoSE chỉ ghi nhận 107 mã tăng, trong khi có tới 210 mã giảm. Độ rộng thị trường cho thấy sắc đỏ vẫn áp đảo, đặc biệt ở nhóm dầu khí, năng lượng, hóa chất và nhiều cổ phiếu midcap.

PLX giảm sàn xuống 36.950 đồng/cổ phiếu, GAS mất hơn 6%, BSR giảm 6,4%, PVT cũng nằm sàn. Các mã như PVD, DPM, DCM đồng loạt mất trên 3%. Cổ phiếu PC1 tiếp tục là tâm điểm bán tháo khi phiên thứ hai liên tiếp giảm sàn, dư bán giá sàn chất đống hơn 23 triệu đơn vị.

Nhóm ngân hàng cũng phân hóa mạnh. STB tăng gần 5%, TCB giữ sắc xanh, nhưng VCB đảo chiều giảm hơn 1%, BID mất gần 1,5%, cho thấy áp lực chốt lời đã lan rộng ngay cả ở nhóm vốn hóa lớn.

Thanh khoản HoSE đạt hơn 19.400 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước. Điều này cho thấy đà tăng không đến từ sự hưng phấn lan tỏa mà chủ yếu dựa vào lực kéo tập trung ở một vài cổ phiếu trụ.

Khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng hơn 400 tỷ đồng, tập trung mạnh vào FPT, VHM, SHB, VPB, ACB và BSR. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại chủ yếu tìm đến VRE, NVL, VIC và STB.

Đáng chú ý, xét trong khu vực, chỉ số đại diện thị trường chứng khoán Việt Nam đang thuộc nhóm tăng mạnh nhất châu Á. Dữ liệu thị trường cho thấy VN-Index tăng 1,22%, VN30 tăng 1,49%, vượt nhiều chỉ số của các thị trường khác như TOPIX của Nhật Bản (+0,99%)... Tính trong 1 tháng, VN-Index tăng hơn 14%, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Trong khi chỉ số càng tăng, nhiều tài khoản nhà đầu tư lại càng “đỏ”. Khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu siêu trụ, phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn giảm giá, khiến cảm nhận thực tế của nhà đầu tư khác xa diễn biến của VN-Index.