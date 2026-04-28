Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chứng khoán Việt tăng mạnh top đầu châu Á, tài khoản nhà đầu tư vẫn ‘đỏ rực’

Việt Linh

TPO - VN-Index tăng hơn 22 điểm trong phiên giao dịch ngày 28/4 nhờ lực kéo áp đảo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, chứng khoán Việt Nam vào nhóm tăng mạnh nhất châu Á. Tuy nhiên, nhiều tài khoản nhà đầu tư tiếp tục “đỏ rực” khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số mã trụ lớn.

Phiên giao dịch tiếp tục cho thấy trạng thái quen thuộc của thị trường: Chỉ số tăng mạnh nhưng phần đông nhà đầu tư không thực sự “vui”. VN-Index đóng cửa tăng 22,55 điểm, tương đương 1,22%, lên 1.875,84 điểm, trong khi rổ VN30 tăng gần 30 điểm.

Điểm số bứt phá chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup. Chỉ riêng 4 mã VIC, VHM, VRE và VPL đã đóng góp hơn 34 điểm cho VN-Index, cao hơn cả mức tăng chung của chỉ số. Trong đó, VHM và VRE đồng loạt tăng trần, lần lượt lên 151.000 đồng và 30.800 đồng/cổ phiếu. VIC tăng 6,3% lên 225.500 đồng/cổ phiếu, còn VPL tăng 3,4%.

screen-shot-2026-04-28-at-155830.png
Nhóm Vingroup tiếp tục "gánh" điểm.

Nếu không có nhóm cổ phiếu này “gánh" điểm, thị trường thực tế đã tiêu cực hơn rất nhiều. Toàn sàn HoSE chỉ ghi nhận 107 mã tăng, trong khi có tới 210 mã giảm. Độ rộng thị trường cho thấy sắc đỏ vẫn áp đảo, đặc biệt ở nhóm dầu khí, năng lượng, hóa chất và nhiều cổ phiếu midcap.

PLX giảm sàn xuống 36.950 đồng/cổ phiếu, GAS mất hơn 6%, BSR giảm 6,4%, PVT cũng nằm sàn. Các mã như PVD, DPM, DCM đồng loạt mất trên 3%. Cổ phiếu PC1 tiếp tục là tâm điểm bán tháo khi phiên thứ hai liên tiếp giảm sàn, dư bán giá sàn chất đống hơn 23 triệu đơn vị.

Nhóm ngân hàng cũng phân hóa mạnh. STB tăng gần 5%, TCB giữ sắc xanh, nhưng VCB đảo chiều giảm hơn 1%, BID mất gần 1,5%, cho thấy áp lực chốt lời đã lan rộng ngay cả ở nhóm vốn hóa lớn.

Thanh khoản HoSE đạt hơn 19.400 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước. Điều này cho thấy đà tăng không đến từ sự hưng phấn lan tỏa mà chủ yếu dựa vào lực kéo tập trung ở một vài cổ phiếu trụ.

Khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng hơn 400 tỷ đồng, tập trung mạnh vào FPT, VHM, SHB, VPB, ACB và BSR. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại chủ yếu tìm đến VRE, NVL, VIC và STB.

Đáng chú ý, xét trong khu vực, chỉ số đại diện thị trường chứng khoán Việt Nam đang thuộc nhóm tăng mạnh nhất châu Á. Dữ liệu thị trường cho thấy VN-Index tăng 1,22%, VN30 tăng 1,49%, vượt nhiều chỉ số của các thị trường khác như TOPIX của Nhật Bản (+0,99%)... Tính trong 1 tháng, VN-Index tăng hơn 14%, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Trong khi chỉ số càng tăng, nhiều tài khoản nhà đầu tư lại càng “đỏ”. Khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu siêu trụ, phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn giảm giá, khiến cảm nhận thực tế của nhà đầu tư khác xa diễn biến của VN-Index.

