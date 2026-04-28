Lớp học trên đỉnh núi cao nhất thế giới: Viettel thu hẹp khoảng cách số bằng Internet

Ngày 23/4/2026, Viettel Group được vinh danh tại Global CSR & ESG Awards 2026 với Giải Bạch kim cho hạng mục thúc đẩy xóa mù chữ và giáo dục. Sự ghi nhận này phản ánh một cách tiếp cận nhất quán của Viettel trong nhiều năm qua: phổ cập hạ tầng số để mở rộng cơ hội phát triển con người.

Tại vùng Cusco của Peru, trường tiểu học San Pedro Nolasco là ngôi trường “cao” nhất thế giới – nơi địa hình hiểm trở và điều kiện kinh tế khiến những đường cáp Internet trở thành gần như bất khả thi.

Một lớp học ở Peru và “giấc mơ Internet” được hiện thực hóa

Nằm trên độ cao gần 3.000m so với mặt nước biển, dân số hơn 9.000 người rải rác trên 311 km2, Cusco là một trong những khu vực dân sinh cao nhất trên thế giới. Hàng ngày, học sinh trường San Pedro Nolasco phải băng qua những con đường dốc, khúc khuỷu, đất đá lổn nhổn để tới trường và trong những ngày mưa thì việc đi lại đặc biệt trở nên khó khăn.

Do điều kiện địa hình đặc thù, đây cũng là một trong số ít trường tại Cusco chưa có Internet để hỗ trợ việc học tập và giảng dạy. Trường đã nhiều lần liên hệ với một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn trên thị trường nhưng không được hồi đáp. Vị trí địa lý, địa hình phức tạp và nhất là bài toán kinh tế đã làm chùn bước các nhà mạng.

Năm 2022, Bitel – thương hiệu của Viettel tại Peru – quyết định triển khai hạ tầng và cung cấp Internet miễn phí tại đây.

“Cusco mưa nhiều và gió to khiến đường đi trở nên lầy lội, trơn trượt. Đường lên vị trí đặt trạm phá sóng, nhiều đoạn dốc và khúc khuỷu, một bên là núi một bên là vực rất nguy hiểm. Mọi người đã phải khuân vác vật liệu xây dựng và thiết bị kỹ thuật từ phía dưới lên đỉnh núi. Những khó khăn đó đều không ngăn cản được quyết tâm của những người Bitel đang thực hiện nhiệm vụ, khi nghĩ đến các em nhỏ hàng ngày đang phải vất vả đến trường”, Phó Giám đốc chi nhánh Cusco, anh Jose Barturen Leopoldo cho biết.

Đối diện những khó khăn đã làm nản lòng những “ông lớn”, Bitel nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng mạng lưới để cung cấp dịch vụ Internet cho trường.

Ngày 6/4/2022, giáo viên và học sinh nhà trường lần đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ Internet do Bitel cung cấp trước sự chứng kiến của Nghị sỹ quốc hội vùng Cusco ông Alejandro Soto Reyes, ban Giám hiệu và đại diện cha mẹ các em học sinh. Nghị sỹ cho biết: “Chi phí cho giáo dục tại Peru chưa cao so với các nước trong khu vực và việc đưa internet đến tất cả các trường học là mong muốn xa xỉ của cộng đồng. Cùng với Bitel, hy vọng những trường học vùng cao hay những khu vực nghèo nhất của đất nước sẽ có internet trong tương lai”.

Khi Internet được thiết lập, những thay đổi xuất hiện rõ rệt. Học sinh lần đầu tiếp cận tri thức số, giáo viên có thêm công cụ giảng dạy, còn phụ huynh nhìn thấy cơ hội học tập tốt hơn cho con em. Từ một điểm trường gần như “tách biệt”, San Pedro Nolasco có thể kết nối với thế giới.

Dự án này không phải là trường hợp đơn lẻ. Bitel hiện là doanh nghiệp viễn thông duy nhất tại Peru cung cấp Internet miễn phí cho khoảng 4.500 trường học, giúp gần 1 triệu học sinh tiếp cận giáo dục số.

Từ Việt Nam ra thế giới: Internet như một hạ tầng của cơ hội

Câu chuyện tại Peru là sự tiếp nối của chương trình “Internet Trường học” mà Viettel triển khai tại Việt Nam từ năm 2008. Thời điểm đó, hơn 60% trường học trong nước chưa có Internet, khiến việc tiếp cận học liệu số và hiện đại hoá giáo dục trở thành thách thức lớn.

Sau gần hai thập kỷ, chương trình đã tạo ra tác động mang tính hệ thống. Sau gần 18 năm triển khai liên tục, Internet Trường học đã tạo ra tác động xã hội sâu rộng. Gần 40.000 cơ sở giáo dục, tương đương 92% số trường học trên cả nước, đã được kết nối Internet miễn phí, giúp khoảng 25 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên tiếp cận môi trường học tập trực tuyến.

Internet không chỉ được “phổ cập”, mà trở thành nền tảng để phát triển hệ sinh thái giáo dục số, thay đổi cách dạy và học trên quy mô toàn quốc.

Sáng kiến cũng được Viettel mở rộng triển khai tại nhiều thị trường quốc tế như Lào, Campuchia, Mozambique, Tanzania, Burundi và Peru. Viettel đã phối hợp với chính phủ và các tổ chức giáo dục địa phương để đưa Internet băng rộng đến hàng nghìn trường học, đặc biệt ở khu vực nông thôn và những nơi còn hạn chế về hạ tầng kết nối. Đây cũng là một phần trong cam kết kinh doanh với trách nhiệm xã hội của Viettel cả trong nước và khi đi ra toàn cầu.

Công nghệ tạo tác động xã hội

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, Internet không còn chỉ là dịch vụ viễn thông mà trở thành điều kiện cơ bản để tiếp cận tri thức và tham gia nền kinh tế số. Khi một học sinh vùng núi có thể học trực tuyến như học sinh thành thị, khoảng cách không chỉ được rút ngắn mà dần được xóa bỏ.

Hoạt động ESG của Viettel được cụ thể hóa bằng những kết nối thực tế đến từng học sinh và giáo viên, đưa hạ tầng đến những nơi khó khăn nhất, duy trì dài hạn để đem lại lợi ích cộng đồng. Đáng lưu ý, viễn thông là ngành gắn liền với quy mô, càng nhiều người dùng thì nhà cung cấp mới bù đắp và có lợi nhuận trên chi phí đầu tư hạ tầng. Đây cũng là lý do nhiều “điểm lõm” bị bỏ lại trên toàn cầu – thường là những vị trí xa, dân cư thưa và không đem lại hiệu quả kinh doanh.

Thế nhưng, bị bỏ lại trong những “điểm lõm” về quy mô kinh tế đó những học sinh cũng xứng đáng có cơ hội tiếp cận cơ hội học tập như bất kỳ ai. “Đối với Viettel, phát triển hạ tầng số luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Chúng tôi tin rằng kết nối Internet cho giáo dục không chỉ mở ra cơ hội học tập bình đẳng hơn cho mọi học sinh, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của mỗi quốc gia”, Đại diện Viettel cho biết tại lễ nhận giải thưởng Global CSR & ESG Awards 2026 diễn ra ngày 23/4.

“Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Viettel trong hành trình đưa công nghệ phục vụ cộng đồng và góp phần thu hẹp khoảng cách số”.

Từ Việt Nam đến Peru, những dự án phổ cập Internet của Viettel đang tạo ra một tác động chung: mở rộng cơ hội học tập, thúc đẩy công bằng trong tiếp cận tri thức và góp phần xây dựng nền tảng cho phát triển bền vững.