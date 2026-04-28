ABBank dự kiến nâng quy mô vốn lên hơn 20.000 tỷ đồng, niêm yết HOSE quý 4/2026

Sáng 28/4, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã UpCOM: ABB) thông qua hàng loạt nội dung quan trọng: mục tiêu lợi nhuận 4.500 tỷ đồng, kế hoạch tăng vốn lên hơn 20.000 tỷ đồng và lộ trình niêm yết cổ phiếu trên HOSE gồm 3 giai đoạn.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ ABBank

Các cổ đông đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung quan trọng: kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, phương án tăng vốn điều lệ, niêm yết cổ phiếu trên HOSE, cùng các báo cáo quản trị, kiểm soát và phân phối lợi nhuận.

Những quyết sách này mở ra giai đoạn tăng trưởng mới, nâng cao trải nghiệm tài chính cho khách hàng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Mục tiêu 2026: Tăng trưởng mạnh, nhưng kiểm soát chặt rủi ro

Năm 2026, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng, tương đương 128% so với thực hiện năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 291.000 tỷ đồng, tương đương 132%; huy động khách hàng đạt 247.417 tỷ đồng, tương đương 153%; dư nợ tín dụng đạt 138.930 tỷ đồng, tương đương 109%.

Một trong những điểm đáng chú ý là ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, cho thấy định hướng tăng trưởng đi kèm kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Hiện thực hóa các con số tăng trưởng năm 2026 là chiến lược hành động quyết liệt của ABBank, gồm 07 nhiệm vụ trụ cột.

Ở hoạt động tín dụng, ABBank cơ cấu danh mục theo hướng lấy bán lẻ làm trọng tâm, với mục tiêu mảng này đóng góp khoảng 70% tổng thu nhập trong những năm tới.

Tại Đại hội, đại diện ABBank nêu rõ, hoạt động tín dụng của Ngân hàng định hướng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm. Ngân hàng tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đồng thời xây dựng các gói giải pháp tài chính toàn diện, hướng tới tư duy tài chính theo chuỗi (value chain finance).

Về hoạt động huy động vốn, ABBank tập trung phát triển các sản phẩm huy động vốn hiệu quả, gia tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) – phấn đấu đạt khoảng 30% và kiểm soát tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) dưới 70% để đảm bảo an toàn thanh khoản. ABBank đặt mục tiêu mở rộng 5 triệu khách hàng cá nhân, chủ yếu qua nền tảng số tính riêng trong năm 2026.

Trọng tâm thứ ba xác định Ngân hàng sẽ chủ động khai thác các cơ hội đầu tư tự doanh phù hợp, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Song song, ABBank phát triển sản phẩm và hợp tác đối tác để tăng trưởng thu nhập từ phí. Công tác xử lý và kiểm soát nợ đồng thời được tăng cường. Công nghệ và dữ liệu được đẩy mạnh nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Trong khi đó, phát triển nguồn nhân lực là mảnh ghép hoàn thiện chiến lược hành động của ABBank trong năm 2026.

ABBank phát triển tài chính chuỗi và đặt trọng tâm vào bán lẻ để tạo đột phá tăng trưởng dài hạn.

Với việc thiết lập kế hoạch sớm và thực thi quyết liệt, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của ABBank đã đạt 1.500 tỷ đồng.

Quy mô vốn hơn 20.000 tỷ đồng: Nền tảng vững chắc cho tăng tốc

Một nội dung chiến lược khác được Đại hội thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ, tạo trụ cột tài chính vững chắc cho giai đoạn bứt tốc.

Hiện tại, vốn điều lệ ABBank sau đợt tăng vốn cuối 2025 – đầu 2026 vừa qua ở mức 13.972 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng thông qua 2 đợt:

- Đợt 1: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% (dự kiến Quý II/2026), tương đương 209.581.302 cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nội dung này được ĐHCĐ đồng thuận tại Tờ trình về Trích lập các quỹ và Phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Đợt 2: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% (dự kiến Quý IV/2026), tương đương 321.357.997 cổ phiếu; Phát hành ESOP 5% cho cán bộ nhân viên (dự kiến Quý I/2027), tương đương 80.339.498 cổ phiếu.

Phương án tăng vốn thiết kế ưu tiên quyền lợi của cổ đông hiện hữu thông qua cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua ở mức giá tốt 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank nói tại Đại hội, việc chia nhỏ lộ trình tăng vốn nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) không bị kéo căng giữa các đợt tăng trưởng tín dụng và duy trì EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) không bị pha loãng quá mức trong ngắn hạn, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

Số tiền thu được từ chào bán thêm cổ phiếu dự kiến được giải ngân sử dụng vốn trong năm 2027, bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Lộ trình niêm yết HOSE: Bước đi chiến lược nâng tầm minh bạch

Đại hội cũng thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABB trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được chỉ định làm tổ chức tư vấn hồ sơ niêm yết.

Theo công bố tại ĐHCĐ, lộ trình niêm yết HOSE gồm 3 giai đoạn: tháng 5–8/2026 là giai đoạn chuẩn bị hồ sơ; Tháng 9/2026: nộp hồ sơ niêm yết; Phiên giao dịch đầu tiên dự kiến thực hiện vào Quý IV/2026.

Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền khẳng định, việc chuyển sàn HOSE không chỉ nâng cao uy tín khi nâng tầm minh bạch mà còn giúp ABBank tiếp cận dòng vốn trung – dài hạn. Niêm yết HOSE giúp vượt ngưỡng rào cản đầu tư, đưa cổ phiếu ABB vào "tầm ngắm" của các tổ chức, định chế tài chính nước ngoài.

Tầm nhìn trong giai đoạn mới

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của ABBank diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với mục tiêu GDP trên 10% và môi trường vĩ mô nhiều cơ hội song hành cùng thách thức.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Tiền nhấn mạnh: “Mọi nền tảng đã sẵn, ABBank bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ, nắm chắc cơ hội từ bối cảnh chung và kiên định tăng trưởng bền vững, không đánh đổi rủi ro. Ngân hàng phải đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng và nền kinh tế”.

Chủ tịch Vũ Văn Tiền

Trong bối cảnh đó, chiến lược kiến tạo sản phẩm – dịch vụ theo tư duy chuỗi tài chính, kết hợp tăng vốn và niêm yết chính là đòn bẩy để ABBank bứt tốc, tiếp tục mở rộng sứ mệnh phụng sự khách hàng và cộng đồng trong giai đoạn mới, trở thành Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam.