Vinaconex mở hướng tăng trưởng từ nước sạch, khu công nghiệp và nhà ở xã hội

Sau năm 2025 lãi kỷ lục, Vinaconex bước vào năm 2026 với chiến lược thận trọng. Bên cạnh duy trì mảng trụ cột là xây lắp, công ty sẽ đẩy mạnh đầu tư bất động sản, đặc biệt là mở rộng sang lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội và khu công nghiệp, đồng thời, đầu tư vào các lĩnh vực phát triển bền vững như nước sạch, xử lý nước thải.

Sáng 25/4, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán VCG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Hà Nội. Đại hội đủ điều kiện tiến hành với 52,41% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Thận trọng sau năm lãi kỷ lục

Năm 2025 ghi nhận dấu mốc đặc biệt của Vinaconex khi doanh thu đạt 19.868 tỷ đồng, tăng 51% và vượt 28% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.865 tỷ đồng, tăng 249% và vượt hơn 3 lần kế hoạch – mức cao nhất từ trước đến nay.

Với kết quả này, doanh nghiệp trình cổ đông phương án chia cổ tức 16%, gồm 8% tiền mặt và 8% cổ phiếu, đồng thời tăng vốn điều lệ lên gần 7.000 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Vinaconex đặt kế hoạch doanh thu 15.423 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.037 tỷ đồng, giảm mạnh so với nền cao của năm trước. Kết thúc quý I, Vinaconex ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.708 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 381 tỷ đồng, tương ứng đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch doanh thu và gần 37% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc đặt kế hoạch thận trọng cho năm 2026 là bước đi mang tính chủ động trong bối cảnh thị trường xây dựng và bất động sản vẫn còn nhiều biến động, đặc biệt là áp lực chi phí đầu vào và thanh khoản thị trường.

Đáng chú ý, mảng xây lắp, vốn là trụ cột được dự báo lợi nhuận thấp, thậm chí “hòa vốn là may” do chịu áp lực kép từ việc biến động mạnh của giá xăng dầu, nhân công và các chi phí nguyên vật liệu đầu, tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, Vinaconex vẫn sở hữu backlog lớn với hơn 16.700 tỷ đồng, tổng backlog của các dự án đầu tư công khoảng gần 11.000 tỷ, các dự án khác trên 5.700 tỷ. Đây sẽ là cơ sở tạo nguồn việc ổn định trong thời gian tới.

Mở hướng tăng trưởng từ nước sạch, khu công nghiệp và nhà ở xã hội

Trong bối cảnh biên lợi nhuận của mảng xây lắp gặp áp lưc, Vinaconex đang từng bước dịch chuyển sang các lĩnh vực có tính bền vững hơn.

Ở mảng bất động sản, Vinaconex tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác bán hàng tại nhiều dự án trọng điểm như Đại lộ Hòa Bình, Capital One… đồng thời đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp và nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, dự án Khu công nghiệp Đông Anh quy mô 300 ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang bắt đầu triển khai các bước thực hiện. Công tác cắm mốc ranh giới thu hồi đất cơ bản đã hoàn tất và dự kiến trong tháng 5/2026, công ty sẽ hoàn thành công tác phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hay với dự án Cụm công nghiệp Sơn Đông, công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026 và tiến hành bán hàng giai đoạn 1.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, dự án nhà ở xã hội Kira Home thuộc giai đoạn 1 của dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City (tỉnh Phú Thọ), doanh nghiệp đã được cất nóc vào tháng 2 vừa qua. Với quy mô hơn 15.000 m2, cung cấp 352 căn hộ.

Song song đó, Vinaconex đang tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực nước sạch và xử lý nước thải thông qua Viwaseen – đơn vị sở hữu 6 nhà máy nước sạch với công suất khoảng 200.000 m³/ngày. Vinaconex kỳ vọng mảng này sẽ hưởng lợi từ xu hướng thu phí nước thải trong thời gian tới.

Ngoài ra, lãnh đạo Vinaconex chia sẻ, sắp tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nước cấp, tiến tới xử lý nước thải. Hoạt động mở rộng đầu tư có thể thông qua M&A hoặc đầu tư mới.

Kiện toàn bộ máy, chuẩn bị cho chu kỳ mới

Bên cạnh tái cấu trúc các mảng đầu tư, Vinaconex cũng kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau những xáo trộn hồi đầu năm.

Theo đó, ĐHĐCĐ của Vinaconex đã thông qua miễn nhiệm hai thành viên HĐQT và bầu bổ sung hai nhân sự mới do cổ đông lớn Pacific Holdings đề cử. Đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình tái cấu trúc bộ máy quản trị.

Hai thành viên HĐQT được bầu bổ sung là ông Nguyễn Hải Đăng và ông Lê Phùng Hòa - đều là những nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và quản lý doanh nghiệp.

Trong đó, ông Nguyễn Hải Đăng hiện là Phó Tổng giám đốc Vinaconex, đồng thời giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Ông Lê Phùng Hòa là lãnh đạo trưởng thành từ nội bộ, gắn bó với Vinaconex gần 30 năm và có nhiều kinh nghiệm điều hành tại các đơn vị thành viên.

Việc bổ sung các nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn được kỳ vọng sẽ giúp Vinaconex nâng cao năng lực quản trị, tăng tính linh hoạt trong chiến lược phát triển.

Có thể thấy, với chiến lược “giảm tốc có kiểm soát”, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực bền vững như nước sạch, khu công nghiệp và nhà ở xã hội, Vinaconex đang từng bước chuẩn bị nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới.