StarFOOD lập hat-trick: 3 năm liên tiếp vinh dự đạt TOP 10 Thương hiệu Mạnh Quốc gia

Trải qua gần 1 thập kỷ hình thành và phát triển, vượt qua hàng loạt vòng kiểm định khắt khe, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thực phẩm StarFOOD vừa qua đã tiếp tục được xướng tên tại Lễ công bố TOP 10 Thương hiệu Mạnh Quốc Gia lần thứ XI - 2026. Duy trì thành tích này 3 năm liên tiếp chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự công nhận của giới chuyên môn cũng như niềm tin vững chắc mà hàng triệu người tiêu dùng đã trao gửi cho StarFOOD.

“Bảo chứng vàng” mang tên Thương hiệu Mạnh Quốc Gia

Thương hiệu Mạnh Quốc Gia không đơn thuần là một danh hiệu, mà là thước đo uy tín và bản lĩnh của doanh nghiệp Việt trên hành trình phát triển bền vững. Để chạm tới dấu mốc này, mỗi đơn vị phải vượt qua hệ thống tiêu chí đánh giá khắt khe từ hội đồng chuyên môn: từ năng lực cạnh tranh, khả năng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ cho đến sức chống chịu trước những biến động của thị trường.

Giữa hàng ngàn hồ sơ nổi bật, việc góp mặt trong TOP 10 đã là thử thách lớn. Nhưng duy trì vị thế ấy suốt 3 năm liên tiếp lại càng khẳng định đẳng cấp vượt trội. Thành tích này chính là minh chứng rõ nét cho nội lực bền bỉ và định hướng phát triển đúng đắn, dài hạn của StarFOOD trong lĩnh vực dinh dưỡng.

Đại diện StarFOOD nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Quốc gia năm 2026”

Chất lượng vững bền – Nền tảng của niềm tin

Ba năm liên tiếp được vinh danh không phải là thành quả ngẫu nhiên, mà là “trái ngọt” của hành trình kiên định lấy chất lượng và nền tảng khoa học làm kim chỉ nam. Với vai trò là thành viên uy tín lâu năm của Hiệp Hội Sữa Việt Nam, StarFOOD không ngừng đầu tư chiều sâu chuyên môn thông qua các hội thảo khoa học, góp phần lan tỏa kiến thức dinh dưỡng chính xác và thiết thực đến cộng đồng.

Các sản phẩm Endolac của StarFOOD được nhiều cha mẹ lựa chọn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Trung – Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo.

Bên cạnh nghiên cứu công thức chuyên sâu, StarFOOD còn xây dựng nền tảng vững chắc từ sự hợp tác chiến lược với các nhà máy sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng. Toàn bộ quy trình vận hành theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng các chứng nhận quốc tế khắt khe như ISO 9001:2015 và ISO 22000:2018. Mỗi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ, từ tuyển chọn nguyên liệu tinh khiết, phát triển công thức đến hoàn thiện sản phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng vượt trội và độ an toàn tối đa khi đến tay người tiêu dùng.

Dấu ấn của sự đầu tư bài bản ấy được thể hiện rõ qua hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, quy tụ các thương hiệu như Endolac Gold, Luralac Gold, Nutrient Kid. Mỗi dòng sản phẩm là một giải pháp dinh dưỡng thiết thực, phù hợp với từng độ tuổi và thể trạng riêng biệt.

Không chỉ đồng hành cùng trẻ nhỏ trong hành trình phát triển toàn diện và tăng cường đề kháng, các sản phẩm của StarFOOD còn trở thành người bạn tin cậy trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những đối tượng cần chế độ dinh dưỡng đặc thù. Với quy trình chuẩn mực quốc tế và hệ sinh thái toàn diện, StarFOOD từng bước vun đắp niềm tin bền vững nơi hàng triệu gia đình Việt Nam.

Thương hiệu mạnh đi đôi với trách nhiệm cộng đồng

Một “Thương hiệu mạnh” thực sự không chỉ thể hiện ở những con số tăng trưởng mà còn ở những giá trị bền vững mang lại cho xã hội. Song hành cùng hoạt động kinh doanh, StarFOOD luôn miệt mài gieo mầm nhân ái thông qua hàng loạt dự án cộng đồng thiết thực và chạm đến trái tim người tiêu dùng.

Nổi bật trong thời gian qua là những bước chân không mỏi của “Quỹ StarFOOD - Dinh dưỡng hạnh phúc” trên hành trình lan tỏa yêu thương khắp mọi miền Tổ quốc. Từ việc trao tặng 2.400 ly sữa Endolac Gold cùng hàng trăm suất quà để thắp lên hy vọng cho trẻ em vùng rẻo cao Lóng Sập, cho đến chuyến đi mang 395 suất quà ấm áp gửi trao các em nhỏ tại trường mầm non xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).

Không chỉ hướng về vùng cao, Quỹ còn sát cánh cùng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khi tài trợ 5.000 ly sữa Endolac Gold sữa non Grow IQ, góp phần tiếp thêm thể lực giúp các em chiến thắng bệnh tật. Sự tử tế, tinh thần sẻ chia và cam kết phát triển bền vững này chính là chất keo kết dính bền chặt nhất giữa StarFOOD và cộng đồng.

Khẳng định vị thế và Tầm nhìn tương lai

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện StarFOOD khẳng định:“Cú hat-trick Thương hiệu Mạnh Quốc Gia không phải là vạch đích, mà là bệ phóng vững chắc để StarFOOD viết tiếp khát vọng vươn tầm. Giải thưởng này là lời cam kết đanh thép nhất của chúng tôi về một triết lý kinh doanh kiên định: Lấy sức khỏe người Việt làm trung tâm. Trong kỷ nguyên mới, StarFOOD sẽ tiếp tục tiên phong ứng dụng các thành tựu khoa học dinh dưỡng tiên tiến nhất, không chỉ để giữ vững vị thế dẫn đầu, mà để kiến tạo nên những thế hệ người Việt mới phát triển vượt trội cả về thể chất lẫn trí tuệ.”

Các sản phẩm của StarFOOD hiện diện tại hàng nghìn điểm bán trên toàn quốc

Chặng đường sắp tới, với nền tảng vững chắc đã được khẳng định, StarFOOD sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới, tiếp tục sứ mệnh kiến tạo tương lai khỏe mạnh cho thế hệ mai sau.

