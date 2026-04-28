Kinh tế

HEINEKEN Việt Nam cam kết phát triển cùng Đà Nẵng và miền Trung

P.V

HEINEKEN Việt Nam vừa phối hợp cùng Hội Nhà Báo Đà Nẵng tổ chức chương trình tham quan nhà máy bia dành cho cơ quan báo chí địa phương và Trung ương với sự tham gia của Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng.

Là một trong những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sớm tại Đà Nẵng, HEINEKEN Việt Nam liên tục tăng cường đầu tư và gắn bó chặt chẽ, chiến lược cùng sự phát triển của thành phố, đặc biệt khi Đà Nẵng chuyển mình thành trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa năng động. Riêng trong năm 2025, HEINEKEN Việt Nam đứng thứ hai về đóng góp ngân sách Đà Nẵng, đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Nhà máy Đà Nẵng, công ty đã và đang tích hợp các công nghệ ủ bia đẳng cấp thế giới và các tiêu chuẩn vận hành tiên tiến. Kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 2007, công suất nhà máy của chúng tôi đã tăng 12.5 lần và hiện nay công suất nhà máy lên 500 triệu lít/năm, đồng thời 95% lực lượng lao động là nhân tài địa phương, hơn thế nữa tạo ra hàng ngàn việc làm trên toàn chuỗi giá trị.

Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam tại Đà Nẵng vận hành trên dây chuyền tự động, khép kín, tích hợp công nghệ số hiện đại.

Đoàn khách tham quan ấn tượng với bước đột phá về dự án mở rộng mới nhất của Nhà máy bia HEINEKEN Đà Nẵng, nổi bật với hệ thống bồn lên men ngang – HORAP và dây chuyền đóng lon tự động có công suất 130.000 lon/giờ. Bồn lên men nằm ngang HORAP – nâng tầm năng lực sản xuất của nhà máy đủ năng lực trong việc ủ những mẻ bia Heineken theo chuẩn của tập đoàn Heineken (Hà Lan). Với hệ thống dây chuyền khép kín và hoàn toàn tự động, ứng dụng kỹ thuật số, Nhà Máy HEINEKEN Việt Nam Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công suất sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng tại khu vực miền Trung.

Các lãnh đạo các cơ quan truyền thông cũng trải nghiệm văn phòng thương mại mới của HEINEKEN Việt Nam tại Đà Nẵng – nơi mà các nhân viên tại khu vực Đà Nẵng làm việc, gắn kết chặt chẽ với khách hàng tại Đà Nẵng, và miền Trung. Một không gian làm việc mở và được trang trí lấy cảm hứng từ những nét văn hóa đặc trưng của miền Trung, được thiết kế để thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển của đội ngũ nhân viên.

Các hạng mục đầu tư chiến lược vào cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, mà còn là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết gắn bó bền chặt của HEINEKEN Việt Nam với Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

Sự gắn kết của HEINEKEN Việt Nam với miền Trung còn bắt nguồn từ chính con người nơi đây. Điều đó được phản ánh qua những khoảnh khắc gắn kết đời thường, mà rõ nét nhất là qua Larue, thương hiệu bia đầu tiên và lâu đời nhất của Việt Nam, đầy tự hào được mệnh danh là “hương vị của niềm tự hào bản địa” tại miền Trung.

Với di sản hơn một trăm năm, Larue – thương hiệu bia của HEINEKEN Việt Nam – đã trở thành hương vị quen thuộc, và là một phần không thể thiếu của đời sống địa phương qua nhiều thế hệ, đặc biệt là tại khu vực Đà Nẵng.

Larue đồng hành cùng thành phố trong nhiều sự kiện, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Minh chứng rõ nét cho sức hút của thương hiệu trong năm 2025 là sự kiện năm mới Larue Lumifest Countdown bùng nổ với hơn 70.000 khán giả, cùng hơn 4.000 bữa tiệc cộng đồng được tổ chức nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Bước sang năm 2026, các chuỗi sự kiện như Larue Food Tour và Larue Enjoy Đà Nẵng tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của Larue như một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh văn hóa ẩm thực đặc sắc của thành phố.

Bên cạnh đóng góp về kinh tế, HEINEKEN Việt Nam tại Đà Nẵng còn thúc đẩy các chương trình phát triển bền vững trong sản xuất lẫn môi trường và xã hội, duy trì mô hình “Không rác thải chôn lấp” tại nhà máy, nâng cao hiệu quả sử dụng nước và năng lượng. Trong năm 2026, công ty sẽ hợp tác cùng WWF-Việt Nam triển khai chương trình bù hoàn nước tại lưu vực sông Thu Bồn và tối ưu hóa việc sử dụng nước hướng tới mục tiêu “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.

P.V
