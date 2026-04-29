Xây dựng mô hình trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, nâng cao giá trị sản xuất và quản lý rừng bền vững

Hoàng Gia Phát Group phối hợp với chính quyền xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) ký kết chương trình “Trồng rừng Hoàn Nguyên”, hỗ trợ cây giống cho người dân xây dựng mô hình trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, hướng tới quản lý rừng bền vững và nâng cao giá trị sản xuất.

Chiều 28/4, tại UBND xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), Hoàng Gia Phát Group phối hợp cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Toàn Lưu tổ chức chương trình lễ ký kết “Trồng rừng Hoàn Nguyên” - Một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình hướng tới phát triển bền vững và lan tỏa giá trị xanh đến cộng đồng.

Hoàng Gia Phát Group và chính quyền xã Toàn Lưu ký kết "Trồng rừng Hoàn Nguyên".

Theo đó, Hoàng Gia Phát Group đã hỗ trợ cho xã Toàn Lưu 1 vạn cây keo giống, tổng kinh phí 20 triệu đồng để giúp các hộ dân có diện tích trồng cây cao su bị thiệt hại do cơn bão số 5, số 10 gây ra trong năm 2025 thuộc địa phận thôn Kim Sơn, xã Toàn Lưu xây dựng mô hình trồng rừng “ sạch” theo tiêu chuẩn FSC.

Về phía địa phương đã khảo sát, lựa chọn và bố trí quỹ đất phù hợp, lựa chọn 3 hộ dân tham gia; đồng thời theo dõi, hỗ trợ quy trình kỹ thuật chăm sóc trong quá trình thực hiện mô hình tại các hộ trong thời gian tới.

Ngay sau lễ kí kết, đơn vị tài trợ cùng lãnh đạo địa phương, các phòng chuyên môn đã đến kiểm tra thực địa, trực tiếp hướng dẫn các hộ tham gia sản xuất quy trình canh tác đáp ứng các nguyên tắc trồng rừng “sạch” theo tiêu chuẩn FSC, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nâng cao giá trị sản xuất, quản lý rừng bền vững và bảo vệ môi trường.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group trồng cây keo giống.



Hoàng Gia Phát Group đã hỗ trợ xã Toàn Lưu 1 vạn cây keo giống.

Hoạt động này của địa phương và doanh nghiệp là bước khởi đầu để cùng đồng hành, phát triển, duy trì hệ sinh thái và nâng cao giá trị sử dụng đất, gắn kết doanh nghiệp, chính quyền và người dân trong quá trình triển khai, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình trồng rừng hiệu quả tại địa phương trong thời gian tới.