Thay đổi thói quen di chuyển chưa từng có ở Hà Nội

TPO - Bắt đầu từ quyết định "cất" xe máy xăng ngốn hàng triệu đồng mỗi tháng để chọn metro, cho đến bước chuyển mình dùng xe điện của giới tài xế và doanh nghiệp logistics. Giao thông Hà Nội hiện nay chứng kiến sự thay đổi thói quen di chuyển lớn chưa từng có.
Hằng ngày, chị Đinh Thị Thủy Linh (34 tuổi) dùng điện thoại quét mã QR chiếc xe đạp công cộng gần nhà để đến
ga metro La Khê (Hà Đông, Hà Nội), để đi tàu đến ga Cát Linh làm việc. Kể từ khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh để di chuyển, quỹ thời gian và ví tiền của chị Linh đã có sự thay đổi rõ rệt.
Trước đây, để đi từ khu vực Văn Khê đến chỗ làm trên đường Đội Cấn, chị Linh phải mất tới 1 tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe máy giữa dòng đường đông đúc. "Từ ngày đi làm bằng metro, tôi chỉ mất 20 phút ngồi tàu, sau đó đi bộ hoặc dùng
xe đạp công cộng thêm 10 phút nữa là tới nơi. Thời gian di chuyển giảm hẳn một nửa", chị Linh nhẩm tính.
Sự thay đổi không chỉ nằm ở thời gian mà còn ở bài toán kinh tế. Chị Linh cho biết, nếu đi xe máy xăng, trung bình đổ đầy bình 70.000 đồng đi được khoảng 3-4 hôm, mỗi ngày di chuyển từ 15-17km, nhẩm tính một tháng tiêu tốn gần 1 triệu đồng. Giờ đây, chị Linh chỉ tốn 280.000 đồng/tháng cho vé tháng metro. Để linh hoạt hơn, có hôm chị còn đem theo cả xe đạp điện trợ lực lên tàu để đi lại ở hai đầu bến, một tháng sạc pin 4 lần, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm luôn cả tiền gửi xe máy.
Cùng với việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM còn đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch mang tính lịch sử. Nếu như chỉ 2-3 năm trước, việc tìm một điểm sạc xe điện nhanh còn là bài toán hóc búa, thì đến năm nay Hà Nội đã trở thành "thủ phủ xe điện" với
mạng lưới hạ tầng dày đặc.
Dạo quanh các tuyến phố như Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Phú Diễn, Tây Mỗ hay dọc trục vành đai 1, các trạm dừng nghỉ... hình ảnh trụ sạc đã trở thành hạ tầng quen thuộc trong đô thị.
Các cổng sạc hiện đã phủ khắp toàn địa bàn Hà Nội với mật độ trung bình chỉ 3,5 km/trạm trong khu vực nội thành. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 5-10 phút lăn bánh, tài xế lại có thể dễ dàng tìm thấy một "trạm tiếp năng lượng" ngay sát bên mình. Tính trên quy mô toàn quốc, đến hết năm 2025, riêng VinFast đã lắp đặt tổng cộng 150.000 cổng sạc, tương đương gần 13.580 trạm sạc, lên kế hoạch đầu tư 99 "siêu trạm sạc" dọc các tuyến quốc lộ trong năm 2026.
Ngoài metro, người dân Hà Nội giờ đây có vô vàn lựa chọn phương tiện xanh để kết nối các điểm đến. Các điểm thuê xe đạp công cộng được
bố trí dày đặc ngay sát các ga tàu và trạm xe buýt. Trên mặt đường, những chuyến xe buýt điện hay những chiếc taxi thuần điện đang ngày một gia tăng so với các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, tạo nên một dải năng lượng xanh xuyên suốt lòng Thủ đô.
Bắt nhịp với xu hướng này, các doanh nghiệp logistics và giao nhận hàng hóa lớn như Viettel Post cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi. Trao đổi với
PV Tiền Phong tại sự kiện FedEx hợp tác cùng Viettel Post tăng cường mạng lưới chuyển phát tại Việt Nam hôm 22/4, đại diện Viettel Post cho biết họ đã bắt đầu chuyển hướng sang các hệ thống xe ô tô điện và xe máy điện để đảm bảo tối ưu các chi phí cho nhân viên và chi phí vận hành của tổ chức.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, đơn vị đã tiến hành đặt hàng phương tiện mới và xác định trước mắt sẽ đưa vào 30-50 chiếc ô tô điện để phục vụ trực tiếp cho hoạt động lấy và giao hàng tại Việt Nam. Việc dần thay thế hệ thống bộ máy phương tiện truyền thống sang xe điện là giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp tiếp tục tối ưu hóa các chi phí vận hành, từ đó mang lại mức cước phí tốt nhất cho khách hàng bất chấp biến động xăng dầu.
Nhằm khuyến khích hơn nữa thói quen sử dụng phương tiện công cộng và giảm áp lực giao thông đô thị, nhân dịp
Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, Hà Nội tung chính sách ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, Hà Nội Metro sẽ miễn phí vé hoàn toàn (vé 0 đồng) trong 7 ngày (từ 25-27/4 và 30/4-3/5) cho tất cả hành khách trên 2 tuyến đường sắt đô thị: 2A Cát Linh - Hà Đông và Tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao). Người dân và du khách có thể nhận vé 0 đồng trực tiếp tại quầy hoặc thao tác mua vé 0 đồng thông qua các ứng dụng (App) của Hà Nội Metro.