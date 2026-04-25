Thay đổi thói quen di chuyển chưa từng có ở Hà Nội

Nhằm khuyến khích hơn nữa thói quen sử dụng phương tiện công cộng và giảm áp lực giao thông đô thị, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, Hà Nội tung chính sách ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, Hà Nội Metro sẽ miễn phí vé hoàn toàn (vé 0 đồng) trong 7 ngày (từ 25-27/4 và 30/4-3/5) cho tất cả hành khách trên 2 tuyến đường sắt đô thị: 2A Cát Linh - Hà Đông và Tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao). Người dân và du khách có thể nhận vé 0 đồng trực tiếp tại quầy hoặc thao tác mua vé 0 đồng thông qua các ứng dụng (App) của Hà Nội Metro.