Thủ tướng chỉ đạo về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; triển khai có hiệu quả quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng.

Đánh giá các cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương

Sáng 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính, nhất là sau khi sắp xếp lại tổ chức, bộ máy với khối lượng công việc rất lớn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, khó lường, tác động tiêu cực, nhanh, trực tiếp đến điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa và việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Nhưng càng khó khăn, thách thức càng phải quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Thủ tướng lưu ý, cần có giải pháp huy động nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội; thông qua phát triển thị trường chứng khoán, vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tăng cường quản lý thuế, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế…

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu sớm xây dựng để triển khai Đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế (hoàn thành trong quý III/2026) và phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.

Trong năm 2026, tổng kết đánh giá các cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương để làm cơ sở thể chế hóa, triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Hoàn thiện pháp luật để xử lý triệt để tài sản công

Thủ tướng yêu cầu trong quý II phải hoàn thành lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng hai con số; hoàn thiện pháp luật để xử lý triệt để tài sản công; rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật của ngành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng với các phương án khác nhau; tăng cường phối hợp liên ngành trong điều hành kinh tế vĩ mô, quản lý giá, nhất là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương.

Về thu, chi ngân sách nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính trung lập của chính sách thuế. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về các sắc thuế, mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho phát triển.

Đồng thời, cần thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; triển khai có hiệu quả quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỷ VND. Đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng cũng lưu ý triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự trữ quốc gia; tăng cường khả năng phân tích, dự báo nắm tình hình để chủ động chuẩn bị các nguồn lực dự trữ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đặc biệt là phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.