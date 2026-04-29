Điều động, bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh An Giang

TPO - Ngày 29/4, tại An Giang, TAND Tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Thái Rết - Chánh án TAND tỉnh Cà Mau giữ chức Chánh án TAND tỉnh An Giang.

Theo quyết định, ông Thái Rết (sinh năm 1975), Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Biên Thùy - Phó Chánh án TAND Tối cao tin tưởng, với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, tân Chánh án TAND tỉnh An Giang - Thái Rết sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Thái Rết (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh An Giang.

Nhận nhiệm vụ, ông Thái Rết khẳng định, sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Góp phần vào thành tích chung của ngành Tòa án và địa phương.

Trước đó, tại Cà Mau, TAND Tối cao cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Kế Nghiệp - Chánh án TAND tỉnh An Giang giữ chức Chánh án TAND tỉnh Cà Mau.