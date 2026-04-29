Xã hội

Cháy tàu chở dầu, thuyền viên mất tích

TPO - Tàu chở dầu đang neo trên biển Lâm Đồng bất ngờ cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Hiện lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích.

Trưa 29/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Liên Hương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một thuyền viên mất tích sau vụ cháy tàu chở dầu xảy ra trên vùng biển xã Liên Hương.​

Tàu chở dầu đậu cách kè biển Bình Thạnh khoảng 500 m.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, một tàu chở dầu cỡ nhỏ đang neo đậu cách kè biển Bình Thạnh (xã Liên Hương) khoảng 500 m thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng phát mạnh, kèm cột khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều người dân trên bờ phát hiện, theo dõi.

Ngay khi xảy ra sự cố, một số tàu cá của ngư dân địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường để hỗ trợ cứu nạn. Nhận tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Liên Hương phối hợp các đơn vị liên quan huy động phương tiện ra biển dập lửa và triển khai công tác cứu hộ.

Theo thiếu tá Ngô Đức Thắng - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Liên Hương, thời điểm xảy ra cháy, trên tàu có 3 thuyền viên. Hai người đã được ngư dân cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Hiện công tác tìm kiếm thuyền viên còn lại đang triển khai gấp rút.

Thái Lâm
#tàu chở dầu #cháy tàu #biển Liên Hương #cứu hộ #thuyền viên mất tích #Lâm Đồng

