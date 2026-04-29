Tăng cường trang bị kỹ năng công nghệ cho cán bộ cấp xã ở Nghệ An

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, Nghệ An đang đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cấp xã nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Học công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn

Tại bộ phận một cửa của 130 phường, xã ở Nghệ An, hình ảnh cán bộ xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử, ký số văn bản hay hướng dẫn người dân nộp thủ tục trực tuyến đã dần trở nên quen thuộc. Nếu trước đây nhiều công việc còn phụ thuộc vào giấy tờ thủ công thì nay việc ứng dụng công nghệ thông tin đang từng bước thay đổi cách vận hành của chính quyền cơ sở.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp xã không chỉ dừng ở năng lực quản lý, điều hành mà còn phải thích ứng nhanh với công nghệ và phương thức làm việc mới. Đây cũng là lý do tỉnh Nghệ An xác định đào tạo kỹ năng số cho cán bộ cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Tập huấn bồi dưỡng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công cụ số trong công tác triển khai công việc cho cán bộ, công chức.

Anh Và Bá Tịnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nhôn Mai cho biết, trước đây việc sử dụng các hệ thống điện tử còn khá khó khăn, nhất là khi xử lý hồ sơ trực tuyến hoặc quản lý văn bản điện tử. “Ban đầu nhiều thao tác còn lúng túng, đặc biệt với những phần mềm mới. Nhưng sau các lớp tập huấn, chúng tôi được hướng dẫn cụ thể nên việc xử lý công việc thuận lợi hơn nhiều”, anh Tịnh chia sẻ.

Theo anh Tịnh, hiện nay phần lớn công việc hành chính đều thực hiện trên môi trường số nên cán bộ cơ sở buộc phải chủ động cập nhật kiến thức mới. “Có những nội dung trước đây mình chỉ biết sử dụng cơ bản, nhưng qua tập huấn đã hiểu thêm cách vận hành hệ thống, xử lý sự cố và bảo đảm an toàn dữ liệu. Điều này rất cần thiết vì gần như mọi công việc hiện nay đều gắn với công nghệ”, anh nói.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số. Điều đó đòi hỏi họ phải nhanh chóng thích nghi với các nền tảng số để đáp ứng yêu cầu công việc.

Đào tạo sát thực tế, tăng kỹ năng thực hành

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên sâu về công nghệ thông tin và chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách chuyển đổi số tại cấp xã.

Tại các lớp học, học viên không chỉ được tiếp cận kiến thức lý thuyết mà còn trực tiếp thực hành trên các hệ thống phần mềm đang sử dụng tại cơ sở. Nội dung đào tạo khá đa dạng, từ kiến thức cơ bản về mạng LAN, Internet, thiết bị công nghệ thông tin đến kỹ năng vận hành hệ thống quản lý hành chính điện tử.

Các học viên được hướng dẫn quản trị, khai thác và vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; sử dụng nền tảng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức giao ban trực tuyến; đăng ký, quản lý và sử dụng chữ ký số công vụ; sao lưu dữ liệu và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Hội nghị tập huấn Quản lý, sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã, phường ở Nghệ An.

Ngoài ra, chương trình còn trang bị kỹ năng xử lý sự cố công nghệ thông tin, bảo vệ hệ thống bằng các phần mềm ứng dụng, firewall và hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, mục tiêu của các lớp tập huấn không chỉ dừng ở việc giúp cán bộ biết sử dụng phần mềm mà còn phải đủ khả năng quản trị, vận hành và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. “Cấp xã là nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân nhiều nhất. Khi cán bộ sử dụng thành thạo công nghệ thì việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm thời gian đi lại cho người dân”, lãnh đạo Sở cho hay.

Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng hiệu quả điều hành và hạn chế tình trạng hồ sơ tồn đọng. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc khai thác các nền tảng số vẫn còn gặp khó khăn do cán bộ chưa được đào tạo bài bản hoặc thiếu kỹ năng thực hành. Đây cũng là lý do các lớp tập huấn hiện nay được thiết kế theo hướng tăng cường thực hành, xử lý tình huống thực tế thay vì chỉ học lý thuyết.

Xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với chính quyền số

Mới đây, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Đề án số 09 về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2026-2030. Đề án đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng phát triển và đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Điểm đáng chú ý của đề án là nhấn mạnh năng lực đổi mới sáng tạo, kỹ năng tham mưu, thực thi công vụ gắn với chuyển đổi số và tổ chức vận hành bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 02-KH/BCĐTW và công tác chuyển đổi số tại cơ sở.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 95% trở lên cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng mới phù hợp với vị trí việc làm. Mỗi năm, tỉnh dự kiến tổ chức từ 28-32 lớp bồi dưỡng với quy mô khoảng 60-70 học viên/lớp theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Chương trình đào tạo cũng được xây dựng theo hướng hiện đại, với tỷ lệ khoảng 30% lý thuyết và 70% kỹ năng, nghiệp vụ và thực tiễn công tác. Các chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực mà cán bộ cơ sở đang trực tiếp đảm nhiệm như quản trị công, kỹ năng số, tài chính, đất đai, tư pháp và vận hành các nền tảng phục vụ điều hành chính quyền.

Đặc biệt, nội dung đào tạo được thiết kế linh hoạt, gắn với vị trí việc làm và nhu cầu thực tế ở cơ sở nhằm giúp cán bộ thay đổi tư duy làm việc, thích ứng với môi trường hành chính hiện đại.

Trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57/NQ-TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ cơ sở càng trở nên cấp thiết.

Nghệ An hiện có 130 đơn vị hành chính cấp xã, phường với hơn 8.000 cán bộ, công chức. Đây là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn đời sống. Thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo tại cơ sở, Nghệ An đang từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng thích ứng với môi trường làm việc số, chủ động ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

