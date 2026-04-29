[Clip]: Ô tô tông văng người phụ nữ đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ ở TPHCM

TPO - Đang đẩy xe nôi cùng ba trẻ nhỏ đi bộ trên đường Trung An (xã Bình Mỹ, TPHCM), người phụ nữ 36 tuổi bất ngờ bị ô tô từ phía sau lao tới tông trúng, hất văng xa và tử vong. Vụ việc được camera ghi lại khiến nhiều người bàng hoàng, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một phụ nữ đi bộ tử vong và làm nhiều người đi đường bàng hoàng.

​Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 35 phút ngày 27/4, trước nhà số 470 đường Trung An (ấp Bốn Phú, xã Bình Mỹ, TPHCM).

Hình ảnh người phụ nữ cùng ba trẻ nhỏ trên đường trước lúc xảy ra tai nạn.

Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị N. (36 tuổi, ngụ TPHCM) đang đẩy xe nôi, trên xe có một em bé, cùng hai trẻ nhỏ khác đi bộ trên đường Trung An theo hướng từ Tỉnh lộ 8 về bờ kè sông Sài Gòn. Bất ngờ, ô tô do ông Nguyễn Quốc T. (55 tuổi) điều khiển, từ phía sau lao tới tông trúng chị N. khiến nạn nhân bị hất văng một đoạn khá xa.

​Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

​Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.