Chính quyền 2 cấp ở Nghệ An: Cơ sở vững – bộ máy mạnh

Sau gần một năm triển khai, mô hình chính quyền 2 cấp ở Nghệ An đang chuyển biến rõ nét, khi cấp xã thực sự trở thành “tuyến đầu” trong giải quyết công việc. Từ kiện toàn đội ngũ cán bộ đến đẩy mạnh chuyển đổi số, những chuyển động từ cơ sở đang tạo nền tảng quan trọng để bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Củng cố đội ngũ, tăng sức vận hành từ cơ sở

Kết quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An đến từ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, trong đó trọng tâm là kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức. Bên cạnh nguồn nhân lực tại chỗ và lực lượng từ cấp huyện sau khi dừng hoạt động, tỉnh đã chủ động điều động, tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở.

Đến giữa tháng 3/2026, hơn 8.200 cán bộ, công chức cấp xã trên toàn tỉnh Nghệ An đã được bố trí tương đối ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đáng chú ý, đội ngũ chủ chốt hiện nay phần lớn là những cán bộ từng giữ vị trí lãnh đạo cấp huyện hoặc được tăng cường từ các sở, ngành, mang theo kinh nghiệm và tư duy quản lý, trở thành “hạt nhân” giúp bộ máy vận hành trơn tru.

Không chỉ dừng lại ở sắp xếp nhân sự, Nghệ An còn đổi mới cách hỗ trợ cơ sở. Các sở, ngành trực tiếp xuống địa phương, thành lập đoàn công tác để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn theo từng lĩnh vực. Cách làm này rút ngắn khoảng cách giữa cấp tỉnh và cấp xã, chuyển từ “chỉ đạo” sang “đồng hành”, giúp xử lý nhanh các vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên Nam kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công.

Tại xã Hưng Nguyên Nam, đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã với quy mô hơn 36.000 nhân khẩu, việc tổ chức lại bộ máy được triển khai bài bản ngay từ đầu. Chính quyền xã chủ động gặp gỡ cán bộ thôn, xóm để quán triệt mô hình mới, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.

Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam cho hay: “Xã đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm như đầu tư trang thiết bị, bố trí cán bộ có năng lực tại Trung tâm phục vụ hành chính công, triển khai “Ngày thứ Bảy vì dân” nhằm bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời. Nhờ đó, nhiều khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, nông nghiệp hay tài chính được xử lý nhanh ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng ách tắc kéo dài”.

Lắng nghe cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ

Cùng với củng cố bộ máy, Nghệ An đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của cơ sở thông qua cơ chế lắng nghe và đối thoại. Nhiều địa phương duy trì việc gặp gỡ cán bộ thôn, trường học, trạm y tế…, tạo kênh thông tin hai chiều để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tại xã Trung Lộc, sau khi bộ máy đi vào ổn định, lãnh đạo địa phương đã chủ động tiếp xúc, khảo sát thực tế, qua đó đánh giá tiềm năng, nhu cầu phát triển và xây dựng định hướng phù hợp. Việc phân định rõ thẩm quyền trong tiếp dân, xử lý đơn thư giúp giảm khâu trung gian, nâng cao tính trực tiếp và hiệu quả trong giải quyết công việc.

“Đây không chỉ là dịp để cấp ủy, chính quyền định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã, nắm bắt những phản ánh, đề xuất từ cơ sở mà còn là cơ hội thắt chặt sự gắn kết, đồng lòng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Sự đoàn kết, quyết tâm và tinh thần đổi mới sẽ là động lực phát triển trong nhiệm kỳ mới”, ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lộc chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân đăng ký thủ tục hành chính.

Từ thực tiễn đó, các địa phương từng bước xây dựng chương trình phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025 – 2030, đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề gắn với đời sống dân sinh. Tinh thần cầu thị, sâu sát cơ sở trở thành yếu tố quan trọng giúp bộ máy mới vận hành ổn định và hiệu quả.

Song hành với đó, chuyển đổi số được xác định là “đường dẫn” quan trọng nâng cao hiệu lực của mô hình chính quyền 2 cấp. Đến nay, 100% thủ tục hành chính ở cả cấp tỉnh và cấp xã đã được xây dựng quy trình điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt mức cao, trong đó cấp xã vượt 99%, cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong phương thức phục vụ.

Hệ thống quản lý văn bản điện tử được kết nối liên thông từ Trung ương đến toàn bộ xã, phường; hàng nghìn chứng thư số được cấp cho cán bộ, công chức. Mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống hội nghị trực tuyến và báo cáo điện tử được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng điều hành theo thời gian thực.

Cùng với đó, việc vận hành “Một cửa số” và hệ thống chia sẻ dữ liệu quốc gia đang từng bước hình thành phương thức quản trị dựa trên dữ liệu, giảm trung gian, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Về mặt chỉ đạo, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành 1 chỉ thị, 1 quyết định và 5 kết luận; HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 6 quyết định và 112 công văn để triển khai thực hiện. Đặc biệt, Công văn số 6829/UBND-TH ngày 12/7/2025 đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương, yêu cầu tập trung thực hiện các kết luận của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao đổi với lãnh đạo xã Anh Sơn về vận hành chính quyền 2 cấp.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đã được công bố đầy đủ theo quy định. Toàn bộ thủ tục sau khi công bố đều được tích hợp, công khai và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Việc này bảo đảm quá trình theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được thực hiện minh bạch, theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đúng theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Về kết quả giải quyết hồ sơ, tính đến ngày 7/4, toàn tỉnh đã số hóa 999.777/1.061.011 hồ sơ, đạt tỷ lệ cao so với tổng số hồ sơ cần số hóa từ ngày 1/7/2025 đến nay. Trong đó, cấp tỉnh đạt 198.916 hồ sơ (87,9%), cấp xã đạt 800.861 hồ sơ (95,93%).

Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa cũng có bước cải thiện rõ rệt. Năm 2025, toàn tỉnh đã tái sử dụng 752.188 hồ sơ, đạt 87,11%; sang năm 2026, con số này tăng lên 320.510 hồ sơ, tương ứng tỷ lệ 95,32%, cho thấy hiệu quả ngày càng cao trong việc tận dụng dữ liệu số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Những kết quả bước đầu cho thấy, khi cấp cơ sở được củng cố cả về con người lẫn công nghệ, bộ máy không chỉ vận hành thông suốt mà còn tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng chính quyền số. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao hiệu quả, Nghệ An vẫn cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Đây sẽ là những yếu tố then chốt để mô hình chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả bền vững trong thời gian tới.