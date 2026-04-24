Sự hài lòng của người dân là thước đo cải cách hành chính ở Nghệ An

Cải cách hành chính ở Nghệ An đang chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, với người dân và doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm. Thông qua tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh số hóa, nâng cao trách nhiệm công vụ, nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết, tăng tính minh bạch và thuận tiện, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“3 hơn” trong phục vụ người dân

Một buổi sáng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh (Nghệ An) bà Nguyễn Thị Nga đến làm thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều khiến bà bất ngờ không phải là kết quả cuối cùng, mà là toàn bộ quá trình thực hiện.

Từ khâu tiếp nhận, cán bộ đã chủ động hướng dẫn chi tiết, kiểm tra hồ sơ đầy đủ và giải đáp thắc mắc tại chỗ. Quy trình được niêm yết công khai, dễ theo dõi; thời gian xử lý rút ngắn; người dân không còn phải đi lại nhiều lần như trước. “Mọi thứ minh bạch, dễ hiểu và nhanh hơn trước rất nhiều”, bà Nga chia sẻ.

Phường Thành Vinh sau sáp nhập có quy mô dân số hơn 123.000 người, thuộc nhóm đông nhất tỉnh. Khối lượng hồ sơ mỗi ngày lớn, tạo áp lực không nhỏ cho bộ máy. Tuy nhiên, chính áp lực đó đã buộc đội ngũ cán bộ phải thay đổi.

Mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh phải giải quyết khối lượng công việc lớn.

Từ chỗ quen với tư duy “quản lý hồ sơ”, cán bộ chuyển sang “phục vụ người dân”. Mỗi quy trình được rà soát, loại bỏ khâu trung gian không cần thiết; mỗi thao tác được chuẩn hóa theo hướng đơn giản, dễ hiểu. Nhờ đó, dù số lượng hồ sơ lớn, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn vẫn đạt gần như tuyệt đối.

Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh cho biết, thực hiện phương châm “3 hơn: Gần dân hơn - Minh bạch hơn - Thuận tiện hơn” đã giúp việc giải quyết thủ tục hành chính chuyển biến rõ rệt. “Chúng tôi công khai, minh bạch quy trình, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường hướng dẫn ngay từ đầu, để người dân đến là được phục vụ nhanh, rõ và thuận tiện hơn”, ông Linh chia sẻ.

Tại xã Kim Liên, Trung tâm Phục vụ hành chính công được tổ chức bài bản, khoa học. Không gian làm việc được bố trí gọn gàng, các khu chức năng phân chia rõ ràng, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Ngay từ khu vực sảnh, người dân có thể lấy số thứ tự, tra cứu thông tin thủ tục tại bảng niêm yết hoặc được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn trực tiếp. Bên trong, các bàn làm việc được trang bị đầy đủ máy tính kết nối mạng, phần mềm nghiệp vụ, máy scan và các thiết bị hỗ trợ khác. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ.

Với đội ngũ cán bộ được phân công theo từng lĩnh vực cụ thể, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, đúng quy trình. Nhiều hồ sơ được thực hiện trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. “Người dân đi lại thuận tiện hơn, cơ sở vật chất khang trang, cán bộ thân thiện, nhiệt tình”, anh Nguyễn Văn Trung, một doanh nghiệp, nhận xét.

Người dân được hướng dẫn lấy số tự động.

Tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, thách thức lại đến từ điều kiện tiếp cận dịch vụ. Xã Lượng Minh là một ví dụ điển hình. Cách trung tâm tỉnh hơn 200 km, địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện hạ tầng còn nhiều hạn chế. Khoảng một nửa người dân chưa sử dụng điện thoại thông minh, trong khi trang thiết bị và nhân lực tại trung tâm hành chính công còn thiếu.

Trong điều kiện đó, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi, chính quyền địa phương đã chủ động tìm giải pháp phù hợp. Kế hoạch “Bình dân học vụ số” được triển khai, các tổ công nghệ số được thành lập đến tận từng bản. Đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, lực lượng công an hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử.

Đồng bộ giải pháp, nâng tầm chất lượng hành chính công

Từ ngày 1/7/2025, Nghệ An chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong tiến trình này, cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá, gắn trực tiếp với hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Quan điểm xuyên suốt được tỉnh xác định rõ: cải cách không chỉ là tinh giản bộ máy, mà cốt lõi là nâng cao chất lượng phục vụ. Nếu người dân vẫn phải chờ đợi, thủ tục vẫn rườm rà thì cải cách chưa đạt mục tiêu.

Một điểm nhấn quan trọng là tăng cường công khai, minh bạch. Tất cả thủ tục được niêm yết đầy đủ về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, mức phí, lệ phí. Người dân có thể theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình xử lý, qua đó hạn chế tối đa những phiền hà không cần thiết.

Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao độ chính xác. Hạ tầng dữ liệu được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng cho việc kết nối, liên thông giữa các cơ quan – yếu tố then chốt trong bối cảnh nhiều thủ tục liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) được đưa vào vận hành như một “bộ não số”, hỗ trợ điều hành và kết nối thông tin giữa các cấp chính quyền. Đây cũng là kênh quan trọng để tăng cường tương tác với người dân, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Nghệ An lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cải cách hành chính.

Năm 2026, UBND tỉnh Nghệ An xác định chủ đề điều hành là “Hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo”, thể hiện quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

Trong quý I/2026, các nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng giao được triển khai nghiêm túc, cơ bản hoàn thành đúng hạn, không có nhiệm vụ quá hạn. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công và xây dựng chính quyền số.

Việc triển khai Đề án 06 được đẩy mạnh với gần 40 văn bản chỉ đạo. Nhiều tiện ích phục vụ người dân đạt kết quả rõ nét: 100% cơ sở y tế sử dụng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ chi trả lương hưu qua tài khoản đạt 93,7%; toàn bộ bệnh viện triển khai bệnh án điện tử.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ tăng mạnh; thủ tục tiếp tục được đơn giản hóa; thời gian giải quyết được rút ngắn. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã ngày càng đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Dương Danh Vỹ, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Nghệ An cho hay, từ thay đổi tư duy phục vụ ở cơ sở đến triển khai đồng bộ các giải pháp về thể chế, con người và công nghệ, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ. Những chuyển động ấy không chỉ thể hiện qua các con số mà rõ nét hơn là trong cảm nhận của người dân: thủ tục nhanh hơn, rõ ràng hơn, thuận tiện hơn.

“Nếu tiếp tục duy trì và điều chỉnh linh hoạt, mô hình chính quyền 2 cấp sẽ không chỉ vận hành hiệu quả, mà còn đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, đúng với tinh thần “gần dân, vì dân” mà tỉnh đã đặt ra”, ông Vỹ chia sẻ.