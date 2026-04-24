Nhếch nhác ‘xóm vạn đò’ mới giữa nội đô Huế

TPO - Hơn 20 năm sau cuộc di dân lịch sử để đưa hàng nghìn cư dân vạn đò sông Hương và các chi lưu lên bờ, một bộ phận người dân tại phường Vỹ Dạ (TP. Huế) đã quay lại sông Như Ý dựng nhà bè, đặt lồng nuôi cá, sinh hoạt ngay trên mặt nước, gây ảnh hưởng môi trường, mỹ quan đô thị, làm dấy lên lo ngại hình thành “xóm vạn đò” mới giữa lòng đô thị di sản.

Dày đặc nhà nổi, lồng bè trái phép

Hơn 20 năm trước, để chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cư dân sông nước và hướng tới phát triển bền vững, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) triển khai chương trình di dân quy mô lớn, đưa hàng nghìn hộ dân vạn đò sông Hương và các chi lưu lên bờ tái định cư. Đây từng được xem là một “cuộc cách mạng” về di dân, an sinh xã hội, là chương trình trọng điểm của địa phương trong nhiều năm.

VIDEO: "Xóm vạn đò" nhếch nhác giữa trung tâm TP. Huế.

Trước khi di dời, cư dân vạn đò sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá, khai thác cát sạn, làm thuê hoặc buôn bán nhỏ. Họ sinh sống thành từng “vạn” với khoảng 30 - 50 gia đình, có quan hệ chặt chẽ về huyết thống, nghề nghiệp và tín ngưỡng. Những cụm dân cư nổi trên sông tồn tại hàng chục năm, tạo nên đặc trưng văn hóa sông nước nhưng cũng kéo theo nhiều vấn đề về môi trường, y tế, giáo dục và quản lý đô thị.

Khu lồng bè nuôi cá tự phát trên sông Như Ý (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) hình thành dày đặc như một “xóm vạn đò” mới giữa nội đô.

Nhiều nhà bè tạm bợ, nhếch nhác dựng ven bờ sông Như Ý, gây mất mỹ quan đô thị.

Sau chương trình di dân, cộng đồng cư dân vạn đò được bố trí tại 5 khu tái định cư tập trung thuộc 4 phường nội đô và khu vực xã Phú Mậu (huyện Phú Vang cũ). Từ đó, hình ảnh “xóm vạn đò” trên sông Hương dần được xóa bỏ, môi trường cảnh quan đô thị được cải thiện rõ rệt, đời sống người dân ổn định hơn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều cư dân vạn đò cũ tại phường Vỹ Dạ đã quay lại sông nước. Họ dựng lồng bè nuôi cá, lắp đặt nhà tạm trên sông Như Ý, tạo nên những cụm sinh hoạt nổi khiến dư luận lo ngại tình trạng tái lập “xóm vạn đò” mới ngay giữa lòng nội đô.

Lồng bè nuôi cá và nhà nổi kéo dài dọc tuyến đường Hàn Mặc Tử, tạo thành cụm dân cư nổi trái phép trên sông.

Nhà bè được sử dụng như nơi ăn ở, sinh hoạt thường xuyên.



Theo ghi nhận, đoạn sông Như Ý qua tổ dân phố 7 và 8 ven đường Hàn Mặc Tử (phường Vỹ Dạ) hiện có hàng chục lồng bè nuôi cá lắp dựng san sát nhau. Nhiều bè được lắp ghép bằng vật liệu tạm bợ, nhếch nhác, tạo thành cụm dân cư nổi kéo dài, giống hình ảnh xóm vạn đò từng tồn tại trước đây.

Tìm hiểu của phóng viên, riêng khu vực ven đường Hàn Mặc Tử có 31 hộ nuôi cá lồng trái phép. Trong khi đó, thống kê của UBND phường Vỹ Dạ cho biết toàn tuyến sông Như Ý qua địa bàn có 42 hộ nuôi cá lồng, bè, phần lớn duy trì từ nhiều năm trước.

Không chỉ nuôi cá, nhiều hộ còn dựng nhà chồ, lắp bè làm nơi sinh hoạt thường xuyên. Trên các bè nổi xuất hiện hoạt động ăn ở, tắm giặt, vệ sinh như một ngôi nhà trên sông. Đáng chú ý, có trường hợp dựng nhà bè độc lập, không gắn với lồng nuôi cá, mang tính chất cư trú di động.

Phải di dời

Thực trạng này khiến cảnh quan sông Như Ý - tuyến sông vừa được TP. Huế đầu tư hơn 200 tỷ đồng để nạo vét, chỉnh trang, xây dựng kè và phố đi bộ - bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lồng bè dày đặc không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nước.

Các sinh hoạt trên nhà bè và thức ăn nuôi cá lồng tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sông Như Ý.

Nhiều nhà bè không gắn với lồng nuôi cá, mà tồn tại như “nhà nổi” độc lập ven sông.

Người dân địa phương phản ánh, vào những ngày gió lớn, mùi hôi từ khu vực nuôi cá lồng lan rộng.

Anh Hồ Minh (phường Vỹ Dạ) cho biết, vào mỗi buổi chiều gió đông thổi mạnh khiến mùi hôi thối từ nước sông bốc lên khó chịu. Chị Nguyễn Ánh Tuyết - một du khách đến từ Nha Trang, cũng bày tỏ bất ngờ khi dạo trên tuyến đi bộ ven sông Như Ý mới xây nhưng phải chịu mùi hôi ngột ngạt từ khu vực lồng bè bên kia sông lan sang.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP. Huế, khẳng định việc nuôi cá lồng trên sông Hương và các chi lưu trong khu vực nội đô lâu nay không được phép. Thành phố sẽ yêu cầu phường Vỹ Dạ kiểm tra, báo cáo và chấn chỉnh tình trạng này. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế cho biết, người dân muốn nuôi cá lồng phải đăng ký với chính quyền địa phương để xem xét vị trí phù hợp. Tuy nhiên, các hộ nuôi tại Vỹ Dạ chưa thực hiện thủ tục này.

Lồng bè, nhà nổi chiếm dụng mặt nước khiến thủy đạo sông Như Ý bị thu hẹp, ảnh hưởng dòng chảy và giao thông đường thủy.

Các cụm lồng bè, nhà chồ tạm bợ ảnh hưởng cảnh quan sông Như Ý - nơi nhà nước vừa đầu tư hàng trăm tỷ đồng để chỉnh trang cảnh quan, cải tạo môi trường.

Theo ông Lê Quang Lân - Phó Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, hoạt động nuôi cá lồng bè và dựng nhà chồ trên sông Như Ý thời gian qua diễn ra phổ biến. Qua kiểm tra, các trường hợp này đều không thuộc đối tượng và khu vực được phép nuôi trồng thủy sản, nên cần xử lý theo quy định.

Trước thực trạng trên, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường vừa ban hành thông báo yêu cầu tháo dỡ, di dời lồng bè, nhà chồ và công trình tạm trên sông Như Ý. Đồng thời, cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch làm việc trực tiếp với từng hộ, yêu cầu ký cam kết và thực hiện lộ trình di dời.

Rác thải sinh hoạt và thức ăn nuôi cá tích tụ quanh khu lồng bè, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nước.

Không gian, cảnh quan sông nước bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch, các hộ mới thả giống phải tháo dỡ nhà bè, nhà chồ trong vòng 7 ngày kể từ khi ký cam kết, sau khi thu hoạch phải di dời toàn bộ lồng bè trong thời hạn không quá 3 tháng. Đối với các hộ đã thu hoạch, thời gian tháo dỡ tối đa là 7 ngày. Nếu không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản và xử phạt theo quy định.

Ông Lê Quang Lân cho biết, việc di dời toàn bộ lồng bè trên sông Như Ý dự kiến hoàn thành vào tháng 8 tới. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân sau khi tháo dỡ, di dời toàn bộ lồng bè, nhà nổi, công trình tạm... phải thu dọn vệ sinh khu vực và không được tái lấn chiếm.