Giá dầu tăng không ngừng, vàng và chứng khoán rung lắc

TPO - Giá dầu thế giới nối dài chuỗi tăng trong phiên 29/4 khi rủi ro nguồn cung tại Trung Đông tăng. Thị trường vàng, chứng khoán rung lắc do giới đầu tư thận trọng chờ thông điệp chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá dầu không ngừng tăng

Trong phiên giao dịch hôm nay (29/4), dầu thô ghi nhận phiên tăng thứ tám liên tiếp. Dầu Brent giao tháng 6 tăng 52 cent, tương đương 0,47%, lên 111,78 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng tăng 57 cent, lên 100,50 USD/thùng, sau khi đã bật tăng mạnh 3,7% trong phiên trước đó.

Động lực chính của đà tăng đến từ căng thẳng địa chính trị leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang chuẩn bị gia hạn lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran. Động thái làm gia tăng nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông.

Giá vàng thận trọng giữa lúc dầu mỏ không ngừng tăng.

Rủi ro càng nghiêm trọng khi tuyến vận chuyển chiến lược qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - bị ảnh hưởng. Nếu các biện pháp siết chặt tiếp tục được duy trì, tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ thêm trầm trọng, qua đó đẩy giá năng lượng lên cao.

Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) củng cố xu hướng tăng của thị trường. Trong tuần kết thúc ngày 24/4, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 1,79 triệu thùng, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Tồn kho xăng giảm mạnh 8,47 triệu thùng, còn nhiên liệu chưng cất giảm 2,60 triệu thùng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, thị trường vàng diễn biến thận trọng. Giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,1%, lên 4.597,07 USD/ounce, sau khi từng rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 của Mỹ gần như đi ngang, quanh 4.610,20 USD/ounce.

Giới đầu tư dồn sự chú ý vào phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Jerome Powell nhằm tìm kiếm tín hiệu về định hướng lãi suất trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Ngoài ra, việc giá dầu duy trì trên ngưỡng 110 USD/thùng làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, buộc nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này hạn chế sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.

Giá bạc tăng 0,8% lên 73,64 USD/ounce. Ngược lại, bạch kim giảm 0,4% xuống 1.930 USD/ounce, còn palladium giảm 0,4% về 1.453,91 USD/ounce.

Ngoài Fed, thị trường toàn cầu cũng theo dõi sát các quyết định chính sách từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Canada nhằm đánh giá toàn diện triển vọng kinh tế thế giới.

Chứng khoán toàn cầu rung lắc

Thị trường chứng khoán thế giới giao dịch trong trạng thái phân hóa, khi nhà đầu tư chịu tác động đồng thời từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông và dấu hiệu hạ nhiệt của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại châu Á, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,2%, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp sau khi chạm đỉnh lịch sử đầu tuần. Đà điều chỉnh phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang các tài sản an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Nhóm cổ phiếu công nghệ - động lực tăng trưởng chính của thị trường thời gian qua - chịu áp lực điều chỉnh. Nguyên nhân đến từ những tín hiệu kém tích cực liên quan đến lĩnh vực AI, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh chi phí đầu tư hạ tầng ngày càng lớn.

Thị trường chứng khoán tăng - giảm khó lường.

Tại Mỹ, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,9% trong phiên gần nhất, phản ánh lực bán mạnh ở nhóm công nghệ. Giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh từ các tập đoàn lớn như Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta - thước đo quan trọng đối với sức khỏe của xu hướng AI.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên 4,346%, trong khi đồng USD ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp. Thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp này, tuy nhiên điều quan trọng hơn là định hướng chính sách trong thời gian tới.

Trong bối cảnh giá năng lượng neo cao và lạm phát chịu áp lực từ xung đột địa chính trị, Fed duy trì lập trường thận trọng và kéo dài thời gian giữ lãi suất ở mức cao. Điều này khiến thị trường tài chính toàn cầu trở nên nhạy cảm hơn với mọi tín hiệu chính sách.

Dù đối mặt nhiều biến động, nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp là điểm tựa quan trọng. Khoảng 81% doanh nghiệp thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, góp phần hạn chế đà giảm sâu của thị trường.

Một yếu tố đáng chú ý khác là việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất rời khỏi liên minh OPEC. Dù giá dầu nhanh chóng ổn định sau phản ứng ban đầu, sự thay đổi trong cấu trúc liên minh sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới được dự báo tiếp tục tạo ra biến động khó lường đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Trong ngắn hạn, giới phân tích nhận định thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc mạnh khi nhà đầu tư phải cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố rủi ro, từ địa chính trị, lạm phát đến triển vọng tăng trưởng của các ngành dẫn dắt.