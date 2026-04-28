Nhà mạng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao xuyên nghỉ lễ

TPO - Viettel duy trì gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao xuyên kỳ nghỉ lễ 30/4 để tránh bị khóa SIM. VinaPhone, MobiFone cũng tiếp tục hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao cho khách hàng trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết, để khách hàng dễ dàng xác thực thông tin thuê bao, nhà mạng này đã tổ chức mạng lưới 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc.

Hệ thống này được phân bổ rộng khắp, từ thành thị đến nông thôn, giúp khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn địa điểm thuận tiện nhất cho mình, gồm hệ thống cửa hàng chính thức (cửa hàng giao dịch Viettel, Siêu thị Viettel Store trên toàn quốc), hệ thống chuỗi bán lẻ lớn (các đối tác ủy quyền uy tín như Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile).

Bên cạnh đó là chuỗi cửa hàng địa phương (các điểm bán, đại lý liên kết tại từng xã, phường, thị trấn giúp hỗ trợ trực tiếp cho bà con ở vùng sâu, vùng xa) và các điểm hỗ trợ lưu động (Viettel chủ động bố trí trực tiếp tại các thôn xóm, khu dân cư, hoặc những địa điểm tập trung đông người trong dịp lễ lớn).

Các nhà mạng làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao.

Bên cạnh mạng lưới 50.000 điểm hỗ trợ trực tiếp, Viettel khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện xác thực ngay tại nhà thông qua ứng dụng VneID (áp dụng với khách hàng đã định danh VNeID mức 2) hoặc My Viettel.

Đại diện Viettel cho biết, quá trình tự xác thực thông tin, quét NFC căn cước công dân và xác thực khuôn mặt trên app diễn ra rất thuận lợi, chỉ mất vài phút.

Để xác định thuê bao của mình có thuộc diện phải xác thực thông tin không, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp TTTB<dấu cách> Số CCCD hoặc CMND gửi 1414.

Nhà mạng này cũng cảnh báo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho người lạ gọi điện xưng là nhân viên tổng đài, và không truy cập vào các đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng giả mạo để xác thực thông tin. Mọi thao tác cần thực hiện tại điểm giao dịch chính thức hoặc qua ứng dụng My Viettel/VNeID.

VinaPhone cũng cho biết, các điểm giao dịch của nhà mạng này làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao.

Tại các điểm giao dịch trên cả nước, nhà mạng này tăng cường nhân sự, kéo dài thời gian phục vụ, kể cả ngoài giờ hành chính để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong các giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh đó, lực lượng hỗ trợ của VinaPhone cũng được huy động xuống tận khu dân cư, tổ dân phố, trực tiếp hướng dẫn người dân đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ thực hiện xác thực một cách nhanh chóng, thuận tiện.

VinaPhone tăng cường hỗ trợ thuê bao đang ở nước ngoài xác thực thông tin.

VinaPhone cũng tăng cường hỗ trợ cho các thuê bao đang ở nước ngoài. Thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch, toàn bộ quy trình xác thực có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên ứng dụng MyVNPT.

Khách hàng đang ở nước ngoài chỉ cần tải ứng dụng, đăng nhập bằng số thuê bao thông qua mã OTP, sau đó truy cập mục “Thông tin thuê bao” và chọn “Xác thực ngay”. Tại đây, lựa chọn hình thức “Quét CCCD gắn chip” và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình xác thực. Toàn bộ thao tác chỉ mất vài phút nếu đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết.

Tuy nhiên, để xác thực được, người dùng phải mang theo CCCD gắn chip, đây là yếu tố bắt buộc do hình thức xác thực sử dụng công nghệ đối soát dữ liệu trực tiếp từ chip.

Do hạn chế truy cập từ nước ngoài nên khách hàng không thể thực hiện việc xác thực thông qua qua ứng dụng VNeID mà cần sử dụng giải pháp quét CCCD gắn CHIP để thay thế. Đồng thời, người dùng phải sử dụng điện thoại thông minh có tính năng hỗ trợ NFC để đọc được CCCD gắn CHIP. Ngoài ra, số thuê bao cần xác thực phải nhận được tin nhắn để lấy mã xác thực (OTP).

Đại diện MobiFone cho biết, trong kỳ nghỉ lễ, nhà mạng này vẫn mở các điểm giao dịch để hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao. Nhà mạng cũng khuyến khích người dùng thực hiện xác thực thông tin trên ứng dụng MyMobifone và VNeID.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4, sau khi nhận được thông báo từ nhà mạng, người dùng sẽ có khoảng 30 - 60 ngày để cập nhật thông tin và bổ sung nhận diện khuôn mặt theo quy định.

Sau thời hạn ấn định, doanh nghiệp viễn thông buộc phải tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (không thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS) đối với các thuê bao không thực hiện cập nhật, không bổ sung sinh trắc học ảnh khuôn mặt hoặc xác thực sinh trắc học không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Sau thời điểm này, đối với các thuê bao không hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.

Sau 5 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện xác thực thông tin thuê bao sẽ thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông.