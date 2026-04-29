Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD 'Make in Vietnam' chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”

Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.

Đằng sau câu hỏi này là hai thực tế: Một, nhu cầu sở hữu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng là có thật trong đào tạo lực lượng quân sự và thực thi pháp luật trên thế giới. Hai: Viettel High Tech khi đó vẫn là một nhà cung cấp mới tại thị trường quốc tế, trong khi lĩnh vực mô phỏng huấn luyện vốn đã quen thuộc với các thương hiệu lớn lâu năm.

Thay vì huấn luyện hoàn toàn trên thao trường thật với chi phí cao và rủi ro lớn, nhiều quốc gia sử dụng các hệ thống mô phỏng để tái hiện tình huống thực tế, giúp học viên rèn luyện phản xạ, kỹ năng ra quyết định và phối hợp tác chiến trong môi trường giả lập.

Thay vì so sánh bằng các thông số lý thuyết, đội ngũ kỹ sư Viettel High Tech đã trực tiếp trình diễn hệ thống mô phỏng bắn súng do doanh nghiệp tự phát triển, đồng thời phân tích những hạn chế của giải pháp huấn luyện mà phía Philippines đang sử dụng. Cách tiếp cận đó nhanh chóng tạo ra sự khác biệt.

Không lâu sau buổi giới thiệu, hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Theo đó, VHT cung cấp ba hệ thống mô phỏng bắn súng cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines thông qua đối tác ContactPoint.

Bài toán sáu tháng và năng lực làm chủ công nghệ lõi

Sau khi ký hợp đồng, phía đối tác Philippines đưa ra loạt yêu cầu rất cụ thể đối với hệ thống mô phỏng. Thiết bị phải gọn nhẹ, có thể triển khai nhanh tại nhiều địa điểm huấn luyện; nội dung mô phỏng phải sát với các tình huống thực tế tại Philippines; đồng thời hỗ trợ các loại vũ khí tiêu chuẩn NATO như Glock, Taurus và M16.

Đây đều là những loại súng không có trong biên chế của Việt Nam. Đáng chú ý, toàn bộ yêu cầu này phải được hoàn thiện trong vòng sáu tháng. Trên thị trường mô phỏng huấn luyện, các hãng lớn thường cần từ chín tháng đến một năm để phát triển bản mẫu mới theo yêu cầu của khách hàng. Với Viettel High Tech, thời hạn sáu tháng trở thành bài toán cần giải bằng năng lực công nghệ.

Theo ông Phạm Ngọc Chung, Chủ nhiệm đề tài Mô phỏng huấn luyện bắn súng tại Trung tâm Mô hình mô phỏng, lợi thế của VHT nằm ở việc làm chủ toàn bộ công nghệ lõi.

“Chúng tôi không chỉ tích hợp hệ thống mà tự phát triển từ cơ khí, phần cứng đến phần mềm và thuật toán huấn luyện. Vì vậy khi nhận yêu cầu từ khách hàng, đội ngũ kỹ sư có thể nhanh chóng tùy biến theo điều kiện huấn luyện và vũ khí cụ thể”, ông Chung cho biết.

Trong quá trình triển khai, nhiều thách thức kỹ thuật phát sinh. Do các loại súng yêu cầu không có sẵn tại Việt Nam, nhóm dự án phải sang Philippines thu thập dữ liệu, đo đạc và thiết kế ngược từng chi tiết để phát triển bộ tạo giật và module laser phù hợp.

Song song với đó, phần mềm huấn luyện cũng được nâng cấp sâu, với hơn 90% tính năng được bổ sung hoặc phát triển mới nhằm mô phỏng các tình huống thực tế, giúp lực lượng cảnh sát rèn luyện phản xạ và khả năng ra quyết định trong môi trường giả lập.

Từ thử nghiệm ban đầu đến các hợp đồng triệu USD

Sau sáu tháng, hệ thống mô phỏng bắn súng được bàn giao đúng tiến độ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của phía Philippines. Theo ông Cesar Manuel, CEO Contact Point, đơn vị đã tìm kiếm giải pháp từ nhiều nhà cung cấp lớn trên thế giới trước khi lựa chọn Viettel High Tech.

“Không nhiều nhà cung cấp sẵn sàng tùy biến sản phẩm sâu theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Viettel High Tech là đơn vị trực tiếp phát triển sản phẩm nên hiểu rõ từng thành phần công nghệ và có thể điều chỉnh hệ thống theo đúng mục tiêu huấn luyện”, ông Manuel cho biết.

Ở góc độ người sử dụng, đại diện phụ trách huấn luyện của Philippine National Police đánh giá hệ thống mô phỏng do Viettel High Tech cung cấp có khả năng đáp ứng nhanh và sát với thực tế huấn luyện tại Philippines.

Sau giai đoạn triển khai đầu tiên, hai bên tiếp tục ký kết hợp đồng thứ hai với giá trị gần 2 triệu USD. Đến năm 2025, hợp tác tiếp tục được mở rộng khi Viettel High Tech ký thêm hợp đồng trị giá khoảng 5 triệu USD cung cấp hệ thống mô phỏng bắn súng cho đối tác Philippines.

Theo đại diện doanh nghiệp, các hợp đồng nối tiếp này là kết quả của quá trình kiểm chứng năng lực trong thực tế – từ chất lượng sản phẩm, khả năng tùy biến đến việc hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành.

Từ câu hỏi ban đầu “vì sao phải mua sản phẩm từ Việt Nam”, thị trường Philippines đã trở thành một trong những minh chứng cho chiến lược của Viettel High Tech: đưa các sản phẩm công nghệ cao “Make in Vietnam” ra thị trường quốc tế dựa trên năng lực làm chủ công nghệ lõi và khả năng đáp ứng nhanh theo nhu cầu khách hàng.

