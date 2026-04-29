Tù nhân đặc biệt bị giam ở Phú Quốc

Ngọc Ánh

TPO - "Cận kề cái chết" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không đơn thuần là tác phẩm về vượt ngục, mà là hành trình sinh tồn nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn.

Dự án điện ảnh Cận kề cái chết đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với thể loại chiến tranh, lịch sử.

Theo thông tin ban đầu được nhà sản xuất công bố, phim lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thời điểm cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt, vốn là đặc vụ của đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. Người này nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD lớn cần được chuyển về cho Cách Mạng, và cũng là người duy nhất biết vị trí cất giấu số tiền này.

vnpq-op1.jpg
Dự án mới của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên hiện trong giai đoạn casting và lên kế hoạch sản xuất.

Bị giam giữ tại trại giam Phú Quốc - nơi được ví như “địa ngục trần gian” thời bấy giờ, nhân vật chính buộc phải lên kế hoạch trốn trại trong điều kiện gần như bất khả thi. Cận kề cái chết không đơn thuần là một bộ phim về vượt ngục, mà là hành trình sinh tồn nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn.

Sau thành công của phim điện ảnh cùng thể loại Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục khai thác thế mạnh khi đặt những nhân vật vào những tình huống căng thẳng tột độ, nơi nội tâm và bản năng sinh tồn liên tục giằng xé.

Với dự án mới, đạo diễn hướng đến việc khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh, góc khuất ít được kể về nội tâm của người cách mạng. Trong đó, niềm tin và ý chí con người được đặt trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Dự án hiện đang trong giai đoạn casting và lên kế hoạch sản xuất. Trong bối cảnh tài chiến tranh và lịch sử đang ngày càng được khán giả quan tâm, góp phần làm phong phú thị trường phim Việt, dự án của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được kỳ vọng đưa những câu chuyện lịch sử ý nghĩa đến gần hơn với công chúng hiện đại. Lựa chọn ra mắt vào dịp Tết 2027 cũng là cơ hội để phim có doanh thu tốt.

base64-17442439020151083030809png.png
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục khai thác thế mạnh ở dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng.

Ngay thời điểm nhà sản xuất công bố poster và thông tin casting, nhiều khán giả bày tỏ hào hứng và đặc biệt quan tâm tới bối cảnh mà ê-kíp sẽ tận dụng để khắc họa cuộc vượt ngục sinh tử.

Đạo diễn, biên kịch Bùi Thạc Chuyên học khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó trở thành nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam. Năm 1997, Bùi Thạc Chuyên theo học đạo diễn, gây chú ý với Cuốc xe đêm - tác phẩm Việt đầu tiên đoạt giải ở hạng mục Phim ngắn Cinefondation tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.

Gần nhất, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên làm phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, xoay quanh nhóm du kích bám trụ ở Củ Chi (TPHCM), sau trận càn Cedar Falls (năm 1967) của Mỹ. Đội trưởng Bảy Theo (Thái Hòa) và các đồng đội được giao nhiệm vụ bảo vệ địa bàn cho nhóm thông tin tình báo chiến lược. Tuy nhiên, các cuộc liên lạc của họ bị quân địch phát hiện. Những chiến sĩ du kích rơi vào tình thế nguy hiểm, đối mặt nhiều trận càn quét. Đây cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Bùi Thạc Chuyên.

#địa ngục trần gian #Phú Quốc #chiến tranh #vượt ngục #Bùi Thạc Chuyên #lịch sử #phim Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe