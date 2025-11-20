Việt Nam nổi lên như điểm đến trọng yếu của các tập đoàn công nghệ toàn cầu

TPO - Ngành linh kiện điện tử và sản xuất thông minh trên thế giới đang trải qua biến động liên tục khi chi phí, logistics, tiêu chuẩn công nghệ và sự cạnh tranh chất lượng ngày càng tăng. Việt Nam nổi lên như một điểm đến trọng yếu của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Ngày 20/11, Triển lãm quốc tế linh kiện điện tử và sản xuất thông minh tại Việt Nam (GEIMS Việt Nam 2025) đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, thu hút hơn 200 nhà trưng bày sản phẩm đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Ông Wilson Wu - Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý Liên doanh và Dự án Đặc biệt của Global Sources - cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhu cầu tăng cao về năng lực sản xuất nội địa cùng xu hướng đa dạng hóa nguồn cung đang thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp tại Việt Nam.

Theo ông Wilson Wu, ngành linh kiện điện tử và sản xuất thông minh trên thế giới đang trải qua biến động liên tục khi chi phí, logistics, tiêu chuẩn công nghệ và sự cạnh tranh chất lượng ngày càng tăng. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam nổi lên như một điểm đến trọng yếu của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Ông Wilson Wu - Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý liên doanh và dự án đặc biệt của Global Sources.

Giá trị xuất khẩu điện tử của Việt Nam dự kiến đạt 145 tỷ USD trong năm nay. Cùng với đó, các tập đoàn lớn đã và đang định hình lại cấu trúc chuỗi sản xuất tại Đông Nam Á với Việt Nam giữ vai trò chủ đạo.

“ASUS chuyển hơn 90% hoạt động sản xuất PC và bo mạch chủ sang khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là điểm đến quan trọng. Apple tiếp tục mở rộng đầu tư, trong khi Samsung đẩy mạnh tái cấu trúc chuỗi sản xuất khu vực nhằm tối ưu hóa công suất và giảm phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống. Những động thái này cho thấy vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi không chỉ về quy mô, mà cả về vai trò chiến lược”, ông Wilson Wu chia sẻ.

Theo dự báo của IMARC Group (2025), quy mô thị trường sản xuất thông minh của Việt Nam có thể tăng từ 116,8 tỷ USD năm 2024 lên hơn 303 tỷ USD vào năm 2033. Đây là bước nhảy vọt cho nền công nghiệp trong kỷ nguyên tự động hóa, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Động lực tăng trưởng đến từ ba yếu tố then chốt: Sự dịch chuyển đầu tư của các tập đoàn toàn cầu; chính sách hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ; và nỗ lực nâng cấp năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam.

Một gian hàng tại triển lãm.

Đặc biệt, ngành bán dẫn một nền tảng cốt lõi của công nghiệp điện tử đang chứng kiến sự bứt tốc mới. Việt Nam liên tục thu hút đối tác quốc tế trong lĩnh vực thiết kế, lắp ráp và kiểm định chip, đồng thời từng bước hình thành hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao. Các chương trình hợp tác đào tạo và trung tâm R&D bán dẫn được mở rộng, cho thấy quyết tâm nâng vị thế Việt Nam từ “điểm đến sản xuất” sang “trung tâm công nghiệp công nghệ cao” của khu vực.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) đánh giá, điện tử không chỉ là một ngành công nghiệp mũi nhọn thu hút FDI. Việt Nam đang sở hữu ba lợi thế lớn: Chính sách thuận lợi, hạ tầng công nghiệp hiện đại và lực lượng lao động trẻ, năng động.

Theo VEIA, ngành điện tử Việt Nam hiện không chỉ là nơi gia công, lắp ráp đơn thuần mà ngày càng chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao, sản xuất thông minh và tự động hóa. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.