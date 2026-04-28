Đề xuất các phương án cụ thể về cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ khẳng định, sẽ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo các kết luận của Bộ Chính trị; chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Tinh gọn các tổ chức bên trong

Ngày 28/4, thông tin về kết quả công tác trong quý I/2026, Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, ngành Nội vụ đã tập trung hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức với nhiều điểm mới quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là hoàn thiện quy định về vị trí việc làm công chức.

Ngành Nội vụ cũng tập trung tham mưu Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, tạo nền tảng cho đổi mới, sắp xếp tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế nhằm có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền giao biên chế năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

anh-chup-man-hinh-2026-04-28-luc-150750.png
Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Cùng với đó, Đề án cải cách chính sách tiền lương cũng được tập trung xây dựng và báo cáo Phó Thủ tướng về lộ trình cải cách tiền lương; tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong quý II/2026, Bộ Nội vụ nêu rõ, sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. Tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm

Cơ quan này cũng khẳng định, sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ và thực hiện tinh giản biên chế.

Nội dung trọng tâm khác được ngành Nội vụ hướng đến trong việc thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, giúp Chính phủ triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 – 2030.

Bộ Nội vụ khẳng định, sẽ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo các kết luận của Bộ Chính trị. Hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, ngành Nội vụ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình. Triển khai xây dựng và trình các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ; triển khai nội dung tuyên truyền về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động; triển khai xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Tại nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất vừa qua, Quốc hội đã cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách Nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

#cải cách tiền lương #chính sách tiền lương #Bộ Nội vụ #đổi mới tổ chức #quản lý cán bộ #lương thưởng #cải cách chính sách

