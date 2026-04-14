Lào: Linh thiêng đêm thắp nến cầu nguyện hòa bình và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Việt - Lào

Nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội Đại đoàn kết tri ân tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) Việt Nam - Lào, tối ngày 11/4/2026 (24/02AL năm Bính Ngọ), chương trình lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình và tưởng niệm tri ân các AHLS Việt Nam - Lào được long trọng tổ chức tại chùa Hữu Nghị - Khu điện thờ các AHLS Lào - Việt Nam, bản Nhuân, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng.

Chương trình do Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, Liên minh Phật giáo Lào phối hợp cùng Liên minh Phật giáo tỉnh Xiêng Khoảng, các cơ quan ngoại giao và hội đoàn hai nước đồng tổ chức.

Tham dự và chứng minh buổi lễ về phía GHPGVN có Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban từ thiện TƯ GHPGVN; Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hoà thượng Thích Thanh Điện, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hoà thượng Thích Thanh Huân, Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh văn phòng TƯ GHPGVN, Hoà thượng Thích Thọ Lạc, Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng Ban văn hoá TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Hữu Nghị, Trưởng Ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào; cùng chư Tôn đức Tăng Ni GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào.

Đại diện đoàn Trung ương liên minh Phật giáo Lào có chư Tôn đức Phó chủ tịch: Hòa thượng Bun Suẩn Phăn Thạ Vông; Hòa thượng Pa Ny A Vị Chịt; Hòa thượng May Ty Chít A Thi Pa Tay.

Đại diện Liên minh Phật giáo tỉnh Xiêng Khoảng có Đại đức Văn Sổm Bút Đa Vông, Chủ tịch liên minh Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức, Tăng Ni tỉnh Xiêng Khoảng.

Đại diện cơ quan Trung ương Việt Nam có ông Nguyễn Minh Tâm, Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào; ông Vũ Ngọc Lý, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luổng Phạ Băng; Thiếu tướng Nguyễn Tân Đệ, Phó ban thường trực Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào; cùng các cơ quan ban ngành Đại diện cơ quan Trung ương Việt Nam tại Lào

Đại diện các cơ quan Trung ương nước CHDCND Lào có ông Sải Khong Sải Na Sìn, Tổng thư ký, Phó chủ tịch Trung ương hội hữu nghị Lào - Việt Nam; Thiếu tướng Phon Chay Phăn Thả Vông, Phó chủ tịch Hiệp hội cựu chiến binh Quốc gia Lào.

Đại diện chính quyền của tỉnh Nghệ An có ông Vi Văn Sơn - Giám đốc Sở Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Nghệ An, cùng đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Đại diện các tỉnh của Lào có bà Phệt Sạ Máy Phô Xay Nhạ Vông, Phó Ủy ban Chính quyền tỉnh Xay Sộm Bun cùng các thành viên.

Đại diện chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng có ông Bua Ngân Hủm Xay Nhạ Phôm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng cùng đại diện các ban ngành lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng, các đơn vị tài trợ và đông đảo nhân dân Việt -Lào cùng về tham dự.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Tổ chức lễ hội - nhấn mạnh: buổi lễ là nhịp cầu tâm linh thiêng liêng, nơi nhân dân hai nước cùng tưởng nhớ công lao vĩ đại của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc và hòa bình nhân loại. Hòa thượng khẳng định tình đoàn kết Việt - Lào là tài sản vô giá, một biểu tượng thủy chung hiếm có.

Chương trình lễ thắp nến hôm nay, không chỉ là nghi thức tâm linh thiêng liêng, mà còn là biểu tượng của lòng tri ân sâu nặng, là sự tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là sự thể hiện đạo lý cao đẹp trong văn hóa Lào, luôn tôn kính, biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước. Mỗi ngọn nến được thắp sáng hôm nay, là một tấm lòng, một lời nguyện cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng; đồng thời cũng là ánh sáng của niềm tin, của khát vọng hòa bình, của tình đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Hoà thượng chia sẻ: “Hòa bình, không phải là điều tự nhiên có được, mà là thành quả của biết bao hy sinh, mất mát. Vì vậy, việc gìn giữ hòa bình, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào, không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi chúng ta hôm nay và mai sau”.

Từ nơi đây, chùa Hữu Nghị - một biểu tượng tâm linh của tình đoàn kết hai nước - chúng ta cùng nguyện cầu cho hòa bình vĩnh cửu, cho tình hữu nghị Việt - Lào đời đời bền vững, cho hai dân tộc mãi mãi kề vai sát cánh trên con đường xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong không gian trang nghiêm và tràn đầy xúc cảm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ hai dân tộc. Ông gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, đặc biệt là chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng cùng Liên minh Phật giáo Lào, vì sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức một buổi lễ quy mô, thấm đẫm tính nhân văn và ý nghĩa lịch sử.

Đại sứ khẳng định mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ quá khứ, mà còn là hồi chuông nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình - một thành quả vô giá được đánh đổi bằng xương máu của bao lớp cha anh đi trước.

Mối quan hệ Việt - Lào là sự gắn kết chiến lược, được xây đắp bằng sự thủy chung và trách nhiệm cao cả. Giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động, tình đoàn kết này chính là nguồn lực tinh thần to lớn giúp hai nước cùng vượt qua mọi thách thức.

Ngài đã khẳng định Lào luôn là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, Đại sứ nhấn mạnh nhiệm vụ cấp thiết trong việc giáo dục thế hệ trẻ và gìn giữ ký ức lịch sử. Như ông đã chia sẻ: “Chỉ khi hiểu sâu sắc giá trị của quá khứ, chúng ta mới có thể trân trọng hiện tại và có trách nhiệm với tương lai.”

Tại buổi lễ, ông Hồng Khăm Phim Mạ Sản, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng đã có bài phát biểu đầy xúc động, khẳng định tình đoàn kết chiến đấu sắt son giữa quân dân địa phương và các chiến sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam.

Ông đã ôn lại những trang sử vàng, nơi hai dân tộc đã cùng chung chiến hào, thực hiện tinh thần "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa". Trên mảnh đất cao nguyên Xiêng Khoảng đầy gian khổ, xương máu của những người con hai nước đã hòa quyện vào nhau để đổi lấy độc lập, tự do. Những chiến công oanh liệt ấy không chỉ là niềm tự hào chung mà còn là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ông Hồng Khăm Phim Mạ Sản, nhấn mạnh: Lễ thắp nến hoa đăng hôm nay không chỉ là biểu hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sĩ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ mai sau về giá trị của hòa bình. Đây là hành động thiết thực nhằm gìn giữ các dấu tích lịch sử và đưa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trở thành một biểu tượng tâm linh, văn hóa trường tồn.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng, ông gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, ông dành những tình cảm trân trọng nhất tới các chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - những người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng chung của hai dân tộc.

Trong không gian thiêng liêng và tĩnh lặng, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã ban lời đạo từ đầy xúc động, hướng về anh linh các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam - Lào với lòng thành kính vô biên.

Hòa thượng nhấn mạnh, trước anh linh những người đã khuất, mỗi nén tâm hương dâng lên là một lời cầu nguyện chí thành cho các hương linh được siêu sinh tịnh cảnh, an trú nơi cõi lành. Sự hy sinh của các chiến sĩ không chỉ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mà dưới góc nhìn Phật giáo, đó còn là hiện thân của hạnh nguyện vị tha, xả thân vì đại nghĩa.

Cao nguyên Xiêng Khoảng giờ đây không chỉ là địa danh lịch sử, mà đã trở thành chứng tích thiêng liêng cho tình đoàn kết keo sơn, nơi máu xương của hai dân tộc đã hòa quyện vì lý tưởng độc lập và hòa bình.

Bên cạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, Hòa thượng khẳng định Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Lào luôn có sự giao lưu, hỗ trợ gắn bó mật thiết. Cả hai nền Phật giáo đều thực hành trên nền tảng Từ bi - Trí tuệ và truyền thống "Hộ quốc an dân". Mối quan hệ này ngày càng được củng cố qua các hoạt động hoằng pháp, từ thiện và những sự kiện tâm linh mang tầm vóc quốc tế như đại lễ hôm nay.

Hòa thượng nhắc nhở mỗi cá nhân cần lấy tinh thần "Tri ân và báo ân" làm kim chỉ nam để sống có trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng đạo đức và tích cực vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào. Đại lễ hôm nay chính là sự kết hợp hài hòa giữa đạo và đời, là nhịp cầu tâm linh gắn kết quá khứ anh hùng với hiện tại hòa bình.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức cùng các quý vị đại biểu cử hành nghi lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ Việt - Lào.

Mỗi ngọn nến được thắp lên là ánh sáng của niềm tin, là một lời nguyện cầu cho quốc thái dân an, cho thế giới hòa bình; đồng thời cũng là biểu tượng của lòng biết ơn, của sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đồng thời là lời nhắc nhở về nghĩa vụ thiêng liêng trong việc gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị là ánh sáng của niềm tin, của khát vọng hòa bình, của tình đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc Việt - Lào cùng phát triển phồn vinh.

Kết thúc buổi lễ trong không khí trang nghiêm và xúc động, Hoà thượng Văn Suổn Phăn Tha Vông, thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm tạ sâu sắc đến chư Tôn đức, các vị đại biểu cùng đông đảo nhân dân Phật tử hai nước đã hiện diện, góp phần tạo nên một không gian thấm đượm tình đạo và nghĩa tình hữu nghị.

Đặc biệt, toàn thể hội chúng được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Ngôi chùa Hữu nghị Việt - Lào”, các tiết mục dàn dựng công phu, như một nén tâm hương thành kính dâng lên anh linh các Anh hùng Liệt sĩ của hai nước.

Mỗi lời ca, giai điệu vang lên không chỉ là lời tri ân sâu lắng mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại tươi sáng; giữa ký ức vinh quang và khát vọng vươn tới tương lai của hai dân tộc Việt - Lào anh em.

Đêm nhạc là dịp để khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và thủy chung son sắt giữa Việt Nam và Lào. Đây là tài sản vô giá đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp, được thử thách qua khói lửa chiến tranh và tiếp tục nở hoa trong thời bình.

Tình nghĩa ấy lại được thắp sáng rạng ngời qua những ngọn nến tri ân, những giai điệu nghĩa tình và khát vọng chung tay bảo vệ hòa bình cho hai dân tộc cũng như toàn thế giới.

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa rực rỡ chào mừng thành công của đêm diễn. Trong không khí ấm áp và tràn đầy đạo vị, các đại biểu cùng nhân dân Phật tử đã cùng hòa mình vào vũ điệu Lăm-vông truyền thống bên ánh lửa thể hiện cho sự gắn kết bền chặt, giữa hai đất nước.