Đường Vành đai 2,5: Các phường bắt đầu bàn giao đất đã GPMB để thi công

TPO - Hiện nay, công tác GPMB dự án Đường Vành đai 2,5 đang bước vào giai đoạn nước rút. Các phường bắt đầu bàn giao đất đã GPMB cho chủ đầu tư; bên cạnh đó, các cán bộ liên quan làm việc không có ngày nghỉ, xuyên ngày lễ để vận động người dân bàn giao diện tích còn lại để phục vụ thi công dự án.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố về đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, nhiều phường đã tập trung triển khai công tác GPMB và tổ chức thi công Dự án Đường Vành đai 2,5.

Tại phường Khương Đình, thời gian qua, công tác GPMB Dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 6 được đẩy mạnh. Công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất được thực hiện nghiêm túc, các mũi thi công được tổ chức hợp lý. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ lễ, các lực lượng vẫn duy trì thi công liên tục, bảo đảm tiến độ.

Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn (áo xanh) kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng công trình.

Theo UBND phường Khương Đình, dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.432 tỷ đồng, trong đó, chi phí GPMB chiếm hơn 2.001 tỷ đồng. Tổng diện tích đất cần thu hồi là 60.902,1 m2 liên quan đến 736 trường hợp, gồm 16 tổ chức và 720 hộ gia đình, cá nhân.

Tính đến ngày 27/4/2026, tổng diện tích đất đã thu hồi đạt 31.616,72 m2 (tương đương 51,91% kế hoạch). Đối với các tổ chức, phường đã hoàn thành thu hồi 14/16 trường hợp (đạt 87,5%), 2 trường hợp còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Đối với hộ gia đình, cá nhân, UBND phường đã hoàn thành công khai 720 dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đạt 100%). Trong đó, phường đã phê duyệt phương án đối với 191 trường hợp và chi trả tiền bồi thường bảo đảm công khai, minh bạch.

Cùng với công tác GPMB, tiến độ giải ngân vốn được thực hiện tích cực. Kế hoạch vốn năm 2026 là 300 tỷ đồng; đến ngày 22/4/2026, dự án đã giải ngân đạt 217,158 tỷ đồng, tương đương 72,39% kế hoạch.

Người dân phường Yên Hòa bàn giao mặt bằng phục vụ dự án

Thời gian tới, phường Khương Đình tiếp tục xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung hoàn thành dứt điểm các trường hợp còn lại, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của thành phố.

* Tương tự, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2.5 đoạn qua phường Yên Hòa có tổng diện tích đất thu hồi 30.683,7 m2, ảnh hưởng đến 369 trường hợp (bao gồm cả tổ chức và hộ gia đình).

Thời gian qua, Đảng ủy phường đã quán triệt tinh thần "6 rõ", "1 xuyên suốt" và triển khai phương châm "5 trước" để chủ động nhận diện sớm các khó khăn ngay từ đầu.

Để tạo thuận lợi tối đa cho bà con, phường đã thiết lập 3 điểm làm việc cơ động ngay tại các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng sát khu vực GPMB. Tại đây, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn trực tiếp công khai hồ sơ, tiếp nhận thông tin và giải quyết kịp thời các kiến nghị phát sinh tại thực địa.

Đến nay, 100% dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đã được công bố, trong đó hơn 100 phương án đã đồng thuận và hơn 30 trường hợp tự nguyện di dời dù chưa phê duyệt phương án.

* Tại phường Thanh Xuân, mới đây phường đã bàn giao khoảng 8.000m2 mặt bằng đã giải phóng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội để phục vụ thi công Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Ngoài ra, phường tiếp tục hoàn thiện để bàn giao phần diện tích còn lại trong tổng diện tích đã thu hồi. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động để các trường hợp còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng.