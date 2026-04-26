Diện mạo mới gây bất ngờ tại phố đi bộ Hồ Gươm

TPO - Thời gian gần đây, phố đi bộ quanh Hồ Gươm gây bất ngờ với diện mạo mới: không gian thông thoáng, sạch sẽ, vắng bóng hàng rong. Những thay đổi này góp phần kiến tạo môi trường văn minh, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.
Nhiều người khi đi qua các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền… đều bất ngờ trước không gian phố đi bộ thông thoáng, sạch sẽ.
Không gian phố đi bộ được tổ chức ngăn nắp, không còn tình trạng buôn bán tự phát, qua đó giảm phiền hà cho người dân và góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị.