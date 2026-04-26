Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Hà Nội:

Diện mạo mới gây bất ngờ tại phố đi bộ Hồ Gươm

Đức Nguyễn

TPO - Thời gian gần đây, phố đi bộ quanh Hồ Gươm gây bất ngờ với diện mạo mới: không gian thông thoáng, sạch sẽ, vắng bóng hàng rong. Những thay đổi này góp phần kiến tạo môi trường văn minh, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.

VIDEO: Diện mạo mới gây bất ngờ tại phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần
Ghi nhận của PV tối 25/4 (trùng với dịp cuối tuần và ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương) đông đảo người dân đã đổ về các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, dạo phố.
Nhiều người khi đi qua các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền… đều bất ngờ trước không gian phố đi bộ thông thoáng, sạch sẽ.
Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đông đúc, nhộn nhịp song vẫn giữ được sự trật tự.
Các hàng quán quanh khu vực phố đi bộ cũng được sắp xếp ngay ngắn, không lấn chiếm không gian vỉa hè.
“Trước đây, cứ đi vài bước lại có người mời mua xoài, nước, đồ chơi… nhưng nay hàng rong gần như không còn, vỉa hè cũng sạch sẽ khiến tôi rất ấn tượng”, bà Lan Hương (Phường Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.
Không gian thoáng đãng, sạch sẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động công cộng và vui chơi của trẻ em.
Không gian phố đi bộ được tổ chức ngăn nắp, không còn tình trạng buôn bán tự phát, qua đó giảm phiền hà cho người dân và góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị.
Để giữ gìn khu vực phố đi bộ sạch sẽ, lực lượng vệ sinh môi trường duy trì công tác dọn dẹp, thu gom rác thường xuyên.
Đội bảo vệ thường xuyên có mặt để tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự.
Trao đổi với PV, Đại diện Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, thời gian qua lực lượng công an phường và UBND phường đã phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại nhiều điểm trên địa bàn, trong đó có khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, thông qua công tác tuần tra thực tế cũng như tiếp nhận phản ánh của người dân trên ứng dụng IHaNoi. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục quyết tâm lập lại trật tự đô thị và duy trì ổn định trên địa bàn.
Đức Nguyễn
#phố đi bộ #Hồ Gươm #cuối tuần #du lịch #thú vị #diện mạo mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe