Hà Nội: Đề xuất cho phép 41 trạm trộn bê tông tồn tại

TPO - Ban Quản lý dự án đề xuất cho phép 41 trạm trộn bê tông tạm thời cho phép hoạt động để phục vụ các công trình trọng điểm, trong đó có 25 trạm trộn bê tông ngoài đê và 16 trạm trộn bê tông trong đê.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban quản lý dự án) vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc bổ sung danh sách một số trạm trộn bê tông phục vụ thi công các dự án giao thông do đơn vị thực hiện.

Trước đó, Ban quản lý dự án nhận được công văn của Sở NN&MT đề nghị phối hợp xử lý các trạm trộn bê tông ven sông nhằm giải quyết điểm nghẽn về môi trường.

Ban quản lý dự án cho biết, qua rà soát, một số trạm trộn bê tông đang thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông có quy mô lớn, trọng điểm, cấp bách và khẩn cấp. Trong đó, bao gồm 47 dự án đang triển khai và 11 dự án chuẩn bị đầu tư. Ví như, 7 dự cầu vượt bắc qua sông Hồng, dự án Đường Vành đai 4, dự án Đường 70...

Một trạm trộn bê tông ven sông Đuống

Để đảm bảo nguồn cung cấp bê tông xi măng, bê tông nhựa kịp thời phục vụ thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban quản lý dự án cập nhật danh sách và bổ sung thông tin các trạm trộn bê tông. Ban quản lý đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND thành phố tạm thời cho phép các trạm trộn bê tông tồn tại trong thời gian thực hiện dự án.

Theo danh sách cập nhật của Ban quản lý dự án sẽ có 41 trạm trộn bê tông tạm thời cho phép hoạt động. Trong đó, 25 trạm trộn bê tông ngoài đê và 16 trạm trộn bê tông trong đê.

Ban cũng đề xuất lắp đặt thêm 12 trạm trộn bê tông để phục vụ các công trình trọng điểm.

Trước đó, từ 13/1 đến 6/2, Sở NN&MT Hà Nội đã chủ trì và phối hợp với Công an Hà Nội, Sở Xây dựng, tổ chức các buổi làm việc, kiểm tra, đôn đốc, đề nghị UBND các xã, phường có trạm trộn bê tông tồn đọng xây dựng lộ trình xử lý, tháo dỡ theo quy định.

Sở NN&MT Hà Nội cũng đã ban hành nhiều văn bản đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương xử lý dứt điểm các trạm trộn bê tông này. Qua rà soát, tính đến ngày 12/3, Hà Nội đã tháo dỡ được 11 trạm. Hiện còn nhiều trạm chưa được xử lý, chưa được áp dụng biện pháp ngưng cung cấp dịch vụ điện, nước...