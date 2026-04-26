Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo 36 tòa nhà khu tập thể Vĩnh Hồ

Thanh Hiếu

TPO - UBND phường Đống Đa đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, hiện đang triển khai lập đồ án quy hoạch làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng khu tập thể Vĩnh Hồ.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri về tiến độ cải tạo, xây dựng khu tập thể Vĩnh Hồ và vùng phụ cận.

Theo đó, cử tri phường Đống Đa đề nghị UBND thành phố xem xét đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Vĩnh Hồ và phụ cận; đồng thời thông tin rộng rãi tiến độ cải tạo để người dân chủ động trong cư trú, sinh hoạt.

Về nội dung này, UBND thành phố cho biết, theo quy định hiện hành thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại Khu tập thể Vĩnh Hồ và phụ cận, tỷ lệ 1/500 thuộc UBND phường Đống Đa (sau sắp xếp đơn vị hành chính).

Khu tập thể Vĩnh Hồ gồm 36 tòa nhà

UBND thành phố đã có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng, trong đó giao UBND phường, xã (sau sắp xếp) triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn.

Ngày 25/11/2025, UBND phường Đống Đa đã ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Cải tạo, xây dựng lại Khu tập thể Vĩnh Hồ và phụ cận, tỷ lệ 1/500.

Để đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, UBND thành phố đã có chỉ đạo. Sở Quy hoạch – Kiến trúc cũng đã có văn bản gửi các phường, xã (trong đó có UBND phường Đống Đa) để hướng dẫn cập nhật các cơ chế, chính sách mới về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Thành phố yêu cầu UBND phường Đống Đa khẩn trương, tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu tập thể Vĩnh Hồ theo chức năng và thẩm quyền; đảm bảo tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết theo Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt trong tháng 5/2026. Đồng thời, cung cấp thông tin kịp thời cho nhân dân khu vực được biết về tình hình, tiến độ Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại Khu tập thể Vĩnh Hồ.

UBND TP. Hà Nội cũng cho biết, thời gian qua Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. HĐND thành phố đã có nghị quyết thông qua và UBND thành phố đã ban hành đề án và các kế hoạch triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Từ cuối năm 2024 đến nay, UBND thành phố đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo về công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Bên cạnh đó, thành phố cũng có nhiều thông báo chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với khu tập thể Vĩnh Hồ, theo báo cáo của UBND phường Đống Đa, UBND phường đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Hiện tại, phường đang triển khai lập đồ án quy hoạch làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng khu tập thể Vĩnh Hồ.

Tập thể Vĩnh Hồ gồm 36 tòa nhà nằm với 1.938 căn hộ với hơn 14.000 dân. Các tòa nhà chủ yếu được xây dựng từ 40-50 năm trước, hiện đã xuống cấp do không được sửa chữa, bảo dưỡng và hiện tượng cơi nới, cải tạo của cư dân gây mất an toàn.

