Kinh tế wellness: Thị trường 6.300 tỷ USD đang tăng tốc

Theo Global Wellness Institute, kinh tế wellness đạt 6,3 nghìn tỷ USD năm 2023 và dự kiến gần 9 nghìn tỷ USD vào 2028, trong đó bất động sản chăm sóc sức khỏe tăng trưởng trên 18%. Trong xu hướng này, Thera Home cho thấy cách một căn nhà có thể vận hành hiệu quả, gắn với nhu cầu thực và dòng tiền dài hạn.

Ba động lực thúc đẩy kinh tế wellness tăng tốc toàn cầu

Trong nhiều thập kỷ, sức khỏe chủ yếu được nhìn nhận như một nhu cầu cá nhân, gắn với điều trị và chăm sóc cơ bản. Tuy nhiên, những biến động lớn của xã hội hiện đại đang khiến khái niệm này dịch chuyển mạnh mẽ. Theo Global Wellness Institute, kinh tế wellness toàn cầu đã đạt quy mô khoảng 6,3 nghìn tỷ USD năm 2023 và dự báo có thể chạm ngưỡng 9 nghìn tỷ USD vào năm 2028.

Động lực đầu tiên đến từ xu hướng già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh mạn tính. Khi tuổi thọ kéo dài, nhu cầu chăm sóc sức khỏe không còn dừng ở điều trị, mà chuyển sang phòng ngừa và duy trì thể trạng.

Bên cạnh đó, nhịp sống đô thị căng thẳng đang hình thành một dạng “khủng hoảng năng lượng cá nhân”, khi stress, rối loạn giấc ngủ và kiệt sức nghề nghiệp ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các giải pháp giúp phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần, từ đó thúc đẩy sự phát triển nhanh của các mô hình spa trị liệu, retreat hay du lịch sức khỏe.

Động lực thứ ba đến từ sự mở rộng của tầng lớp trung lưu toàn cầu, đặc biệt tại châu Á. Đây là nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao và ngày càng ưu tiên chất lượng sống. Wellness vì thế không còn là đặc quyền của giới thượng lưu, mà đang trở thành một phân khúc tiêu dùng quy mô lớn.

Tổng hòa các yếu tố trên cho thấy, kinh tế wellness không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà đang trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế hiện đại, khả năng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản.

Từ “không gian ở” đến tài sản vận hành trong nền kinh tế wellness

Sự gia tăng mạnh mẽ của kinh tế wellness đang không chỉ thay đổi hành vi tiêu dùng, mà còn tái định nghĩa cách bất động sản được thiết kế và khai thác. Trong xu hướng đó, các mô hình tích hợp chăm sóc sức khỏe dần hình thành, với mô hình Thera Home là một ví dụ tiêu biểu.

Trong bối cảnh căn hộ nghỉ dưỡng truyền thống dần bão hòa, Thera Home được phát triển bởi chủ đầu từ Onsen Fuji - là dòng căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 đầu tiên tại Việt Nam - đưa yếu tố sức khỏe trở thành tiện ích lõi. Khác biệt không chỉ nằm ở ý tưởng, mà ở cách thiết kế nhằm gia tăng tần suất sử dụng và kéo dài thời gian lưu trú. Việc tích hợp bồn khoáng nóng riêng trong từng căn hộ giúp chuyển trải nghiệm nghỉ dưỡng thành nhu cầu sử dụng thường xuyên, thay vì phụ thuộc vào mùa vụ.

Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ hỗ trợ phục hồi như lọc không khí ion âm, ánh sáng sinh học, vật liệu kháng khuẩn và nội thất công thái học góp phần hình thành một không gian sống mang tính “trị liệu”. Đồng thời, hệ sinh thái dịch vụ y tế và chăm sóc 24/7 – từ kết nối trung tâm y tế đến các tiện ích như Detox Lab, Oxy Healing Lounge – không chỉ nâng cao trải nghiệm mà còn tạo nền tảng cho tệp khách hàng ổn định, sẵn sàng chi trả cho dịch vụ cá nhân hóa.

Ở góc độ đầu tư, điểm khác biệt của Thera Home nằm ở khả năng tạo dòng tiền có thể dự báo. Trong khi căn hộ đô thị chỉ đạt lợi suất khoảng 3–5%/năm và bất động sản nghỉ dưỡng phụ thuộc vào mùa vụ, thì mô hình này được thiết kế để khai thác dựa trên nhu cầu sử dụng liên tục. Nhờ đó, yếu tố mùa vụ được giảm đáng kể, công suất khai thác được duy trì ổn định; thực tế cho thấy các dự án có khoáng nóng thường đạt tỷ lệ lấp đầy và giá thuê cao hơn khoảng 20–30% so với sản phẩm nghỉ dưỡng thông thường.

Cụ thể, với dòng sản phẩm tại tòa 26 tầng Thera Home, chủ đầu tư triển khai chương trình thuê lại trong tối thiểu 5 năm, mang lại mức thu nhập ổn định từ khoảng 20–45 triệu đồng/tháng tùy loại căn tương ứng tỉ suất 10-12%/năm. Dòng tiền này được chi trả định kỳ, giúp nhà đầu tư chủ động kế hoạch tài chính và giảm thiểu rủi ro về công suất khai thác. Trường hợp không tham gia chương trình thuê lại, nhà đầu tư được tặng ngay gói nội thất 100-200 triệu và miễn phí dịch vụ 10 năm.

Trong bối cảnh kinh tế wellness tiếp tục mở rộng, những mô hình như Thera Home đang phản ánh một xu hướng rõ nét của thị trường: giá trị của bất động sản không còn nằm ở diện tích hay vị trí đơn thuần, mà ở khả năng đáp ứng nhu cầu thiết yếu và tạo ra dòng tiền bền vững trong dài hạn.