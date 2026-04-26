Thêm 8 dự án nhà ở TPHCM được bán cho người nước ngoài

TPO - Đến nay, TPHCM đã 7 lần công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Tính cả đợt mới nhất, tổng số dự án được phép mở bán cho nhóm khách hàng này trên địa bàn TPHCM đã nâng lên 131 dự án.

UBND TPHCM vừa công bố thêm 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo đó, dự án có quy mô lớn nhất đợt này là Khu nhà ở sinh thái An Điền tại xã Long Điền, diện tích khoảng 36,2 ha do Công ty CP Tập đoàn Eco Pearl City làm chủ đầu tư. Đây là dự án phát triển theo mô hình nhà ở sinh thái, có quy mô quỹ đất đáng kể so với mặt bằng các dự án trong danh mục.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở sinh thái An Điền do Công ty CP Tập đoàn Eco Pearl City làm chủ đầu tư.

Tiếp theo là Khu tổ hợp phát triển nhà ở dịch vụ thương mại tại khu phố Tân Quý ở phường Đông Hòa, quy mô khoảng 4,31 ha do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương phát triển.

Tại phường An Khánh (TP. Thủ Đức cũ), có hai dự án liên quan đến CapitaLand tiếp tục góp mặt, gồm dự án căn hộ cao cấp Vista quy mô khoảng 2,36 ha và dự án chung cư kết hợp thương mại dịch vụ Sensation khoảng 0,8 ha.

Ngoài ra, còn có dự án cao ốc căn hộ tại xã Hiệp Phước của Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh quy mô khoảng 1,98 ha và dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường Xanh 1,2 ha do Công ty CP Đầu tư Thái Bình phát triển tại phường Dĩ An cũng góp mặt trong danh sách đợt này.

Tại Bình Dương cũ có dự án cao ốc An Khang (A&K Tower) do Công ty CP OBC Thuận An đầu tư trên diện tích gần 9.400 m2 tại phường An Phú và dự án chung cư An Phú do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land phát triển với quy mô 8.500 m2.

Hồi đầu tháng 4, UBND TPHCM cũng công bố danh mục 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cụ thể, Khu đô thị Một Thế Giới (The One World) ở phường Thuận Giao do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM làm chủ đầu tư. Khu nhà ở tại phường Bình Trưng do Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới làm chủ đầu tư. Một khu nhà ở khác cũng tại phường Bình Trưng do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh nhà Đoàn Nguyên làm chủ đầu tư.

Dự án dự án cao ốc An Khang (A&K Tower) do Công ty CP OBC Thuận An đầu tư được bán cho người nước ngoài.

Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ phường Bình Tây do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh làm chủ đầu tư. Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng phường Phú Định do Công ty CP DHA - D One làm chủ đầu tư. Khu căn hộ Phú Đông SkyOne phường Tân Đông Hiệp do Công ty TNHH Đầu tư Phú Đông 5 làm chủ đầu tư.

Như vậy đến nay, TPHCM đã 7 lần công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Tính cả đợt mới nhất, tổng số dự án được phép mở bán cho nhóm khách hàng này trên địa bàn TPHCM đã nâng lên 131 dự án.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức đầu tư dự án), hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp còn hiệu lực nếu không trực tiếp đầu tư, đồng thời chỉ sở hữu trong các dự án không nằm trong khu vực quốc phòng, an ninh.

Hạn mức sở hữu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư, không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có số dân 10.000 người.